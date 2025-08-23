Οι νίκες του Αυγούστου είναι «χρυσάφι» και μετράνε διπλά

Το ποδόσφαιρο «γεννάει» αμέτρητες ιστορίες και μια από αυτές είδαμε στο «Καραϊσκάκη», στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό να κατακτά δύσκολα τη νίκη με 2-0 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.

Πρωταγωνιστής φυσικά της ιστορίας είναι δίχως άλλο ο Γιαζίτσι, καθώς το εξαιρετικό γκολ που πέτυχε ο Τούρκος μέσος στο 93’, άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό και λύτρωσε τους «ερυθρόλευκους».

Ο Γιαζίτσι, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο περσινό ματς πρωταθλήματος με τον Αστέρα στην Τρίπολη, έμελλε να είναι ο καθοριστικός παίκτης των πρωταθλητών στην σημερινή πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Κι αυτή είναι δίχως άλλο μια εξέλιξη που δίνει τεράστια ψυχολογική ώθηση στον διεθνή μεσεοπιθετικό του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε σταθεί τόσο άτυχος την περσινή αγωνιστική περίοδο.

Είχε ανάγκη ο Γιαζίτσι από μια τόσο σημαντική στιγμή και το γκολ που πέτυχε στον σημερινό αγώνα με τον Αστέρα, είναι ότι καλύτερο για τον Τούρκο άσο ενόψει της συνέχειας.

Τέτοια γκολ ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση των παικτών και ο 28χρονος άσος της ομάδας του λιμανιού έχει κάθε λόγο να αισθάνεται δικαιωμένος με την επιστροφή του στις επίσημες υποχρεώσεις του Ολυμπιακού.

Είχε μεγάλη ανάγκη αυτό το γκολ ο διεθνής χαφ των πειραιωτών, μετά τα όσα πέρασε την περσινή σεζόν και αυτή είναι επί της ουσίας μια νέα αρχή για τον Γιαζίτσι.

Σε ότι αφορά την γενική εικόνα της αναμέτρησης, αυτό που πρέπει να τονίσουμε πρώτα απ’ όλα, είναι ότι οι νίκες του Αυγούστου μετράνε «διπλά».

Είναι νίκες που δίνουν κάτι παραπάνω από τρεις βαθμούς, είναι νίκες που δίνουν ώθηση σε μια ομάδα και γι’ αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό η αποψινή επικράτηση επί των Αρκάδων.

Τώρα μετρούν οι βαθμοί και οι «ερυθρόλευκοι» κρατούν ότι έβαλαν το «τρίποντο στο σακούλι τους», στην πρεμιέρα της Super League.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να επισημάνουμε ότι η κατάκτηση των τριών βαθμών επιτεύχθηκε σε παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών κι αυτό δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο. Ο Ολυμπιακός είχε όμως την επιμονή να ψάξει το γκολ κι αυτό το στοιχείο τελικά ήταν που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του λιμανιού.

Οι πειραιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ομάδα που έπαιξε πολύ κλειστά και κατάφεραν τελικά να βρουν, έστω και στις καθυστερήσεις, τον τρόπο να σκοράρουν κι αυτό είναι ένα επίσης ένα θετικό στοιχείο ενόψει της συνέχειας του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα.

Κι επειδή αναφερθήκαμε στην ψυχολογική ώθηση που θα δώσει αυτό το γκολ στον Γιαζίτσι, θα πρέπει να τονίσουμε πως είναι μεγάλη υπόθεση και για τον Ελ Κααμπί, ότι κατάφερε να βρει δίχτυα, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ της ομάδας του.

Ο Μαροκινός δείχνει λοιπόν από την πρώτη κιόλας αγωνιστική ότι θα είναι και φέτος το «βαρύ πυροβολικό» της ομάδας του λιμανιού και αυτό κάνει φυσικά πολύ χαρούμενο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός έστειλε λοιπόν το μήνυμα που ήθελε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ότι είναι δηλαδή και φέτος το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο.