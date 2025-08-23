sports betsson
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Οι νίκες του Αυγούστου είναι «χρυσάφι» και μετράνε διπλά
On Field 23 Αυγούστου 2025 | 23:00

Οι νίκες του Αυγούστου είναι «χρυσάφι» και μετράνε διπλά

Ο Ολυμπιακός βρήκε τρόπο να «ξεκλειδώσει» την άμυνα του Αστέρα στις καθυστερήσεις κι αυτή η νίκη είναι κάτι… παραπάνω από τρεις βαθμοί

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Spotlight

Το ποδόσφαιρο «γεννάει» αμέτρητες ιστορίες και μια από αυτές είδαμε στο «Καραϊσκάκη», στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό να κατακτά δύσκολα τη νίκη με 2-0 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.

Πρωταγωνιστής φυσικά της ιστορίας είναι δίχως άλλο ο Γιαζίτσι, καθώς το εξαιρετικό γκολ που πέτυχε ο Τούρκος μέσος στο 93’, άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό και λύτρωσε τους «ερυθρόλευκους».

Ο Γιαζίτσι, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο περσινό ματς πρωταθλήματος με τον Αστέρα στην Τρίπολη,  έμελλε να είναι ο καθοριστικός παίκτης των πρωταθλητών στην σημερινή πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Κι αυτή είναι δίχως άλλο μια εξέλιξη που δίνει τεράστια ψυχολογική ώθηση στον διεθνή μεσεοπιθετικό του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε σταθεί τόσο άτυχος την περσινή αγωνιστική περίοδο.

Είχε ανάγκη ο Γιαζίτσι από μια τόσο σημαντική στιγμή και το γκολ που πέτυχε στον σημερινό αγώνα με τον Αστέρα, είναι ότι καλύτερο για τον Τούρκο άσο ενόψει της συνέχειας.

Τέτοια γκολ ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση των παικτών και ο 28χρονος άσος της ομάδας του λιμανιού έχει κάθε λόγο να αισθάνεται δικαιωμένος με την επιστροφή του στις επίσημες υποχρεώσεις του Ολυμπιακού.

Είχε μεγάλη ανάγκη αυτό το γκολ ο διεθνής χαφ των πειραιωτών, μετά τα όσα πέρασε την περσινή σεζόν και αυτή είναι επί της ουσίας μια νέα αρχή για τον Γιαζίτσι.

Σε ότι αφορά την γενική εικόνα της αναμέτρησης, αυτό που πρέπει να τονίσουμε πρώτα απ’ όλα, είναι ότι οι νίκες του Αυγούστου μετράνε «διπλά».

Είναι νίκες που δίνουν κάτι παραπάνω από τρεις βαθμούς,  είναι νίκες που δίνουν ώθηση σε μια ομάδα και γι’ αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό η αποψινή επικράτηση επί των Αρκάδων.

Τώρα μετρούν οι βαθμοί και οι «ερυθρόλευκοι» κρατούν ότι έβαλαν το «τρίποντο στο σακούλι τους», στην πρεμιέρα της Super League.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να επισημάνουμε ότι η κατάκτηση των τριών βαθμών επιτεύχθηκε σε παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών κι αυτό δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο. Ο Ολυμπιακός είχε όμως την επιμονή να ψάξει το γκολ κι αυτό το στοιχείο τελικά ήταν που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του λιμανιού.

Οι πειραιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ομάδα που έπαιξε πολύ κλειστά και κατάφεραν τελικά να βρουν, έστω και στις καθυστερήσεις, τον τρόπο να σκοράρουν κι αυτό είναι ένα επίσης ένα θετικό στοιχείο ενόψει της συνέχειας του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα.

Κι επειδή αναφερθήκαμε στην ψυχολογική ώθηση που θα δώσει αυτό το γκολ στον Γιαζίτσι, θα πρέπει να τονίσουμε πως είναι μεγάλη υπόθεση και για τον Ελ Κααμπί, ότι κατάφερε να βρει δίχτυα, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ της ομάδας του.

Ο Μαροκινός δείχνει λοιπόν από την πρώτη κιόλας αγωνιστική ότι θα είναι και φέτος το «βαρύ πυροβολικό» της ομάδας του λιμανιού και αυτό κάνει φυσικά πολύ χαρούμενο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός έστειλε λοιπόν το μήνυμα που ήθελε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ότι είναι δηλαδή και φέτος το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο.

Headlines:
World
Δασμοί: Αβεβαιότητα και ανησυχία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Δασμοί: Αβεβαιότητα και ανησυχία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

inWellness
inTown
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Η… γεωγραφία των ξένων διαιτητών που έφερε ο Λανουά, οι Γερμανοί, η λίστα των «37» και τα ρίσκα
On Field 22.08.25

Η… γεωγραφία των ξένων διαιτητών που έφερε ο Λανουά, οι Γερμανοί, η λίστα των «37» και τα ρίσκα

Απολογισμός: Ο Λανουά στηρίζεται περισσότερο στους Γερμανούς διαιτητές, όμως έφερε και ελίτ ρέφερι από άλλες χώρες (Μαρτσίνιακ, Βίντσιτς, Μέλερ) αλλά και διαιτητές από την Αλβανία και τη Λετονία

Βάιος Μπαλάφας
Συνεχίζεται ο «πόλεμος» της Νιούκαστλ με τον Ίσακ – Ετοιμάζει αδιανότητη πρόταση η Λίβερπουλ
On Field 21.08.25

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» της Νιούκαστλ με τον Ίσακ – Ετοιμάζει αδιανότητη πρόταση η Λίβερπουλ

Ο διεθνής στράικερ πήγε στο προπονητικό κέντρο της Νιούκαστλ, προπονήθηκε μόνος του και περιμένει τις εξελίξεις, την ώρα που οι «κόκκινοι ετοιμάζονται να σπάσουν το ρεκόρ μεταγραφής στην Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το «σύνθημα» του Μέντι
On Field 21.08.25

Το «σύνθημα» του Μέντι

Το μεθαυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης, είναι αυτό που απασχολεί τον προπονητή του Ολυμπιακού και ο Ισπανός έδωσε το σύνθημα στο Ρέντη…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)
Ποδόσφαιρο 24.08.25

«Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)

Ο έγκυρος Ρώσος ρεπόρτερ Αντρέι Πάνκοφ υποστηρίζει ότι ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έχει ήδη υπογράψει στην «Ένωση» και μάλιστα είχε προσωπική συνομιλία με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βόλος: «Ύπουλο σκυλί, να σαπίσει στη φυλακή» – Ξεσπά η αδερφή της 36χρονης για τον συζυγοκτόνο
Τι αποκαλύπτει 23.08.25

«Ύπουλο σκυλί, να σαπίσει στη φυλακή» - Ξεσπά η αδερφή της 36χρονης για τον συζυγοκτόνο στο Βόλο

«Δεν ήταν ψυχικά άρρωστος, έκανε πάντα αυτό που ήθελε. Ασκούσε ψυχολογική βία στα παιδιά...» - Τι λέει η αδελφή της 36χρονης που βρήκε φρικτό θάνατο από τον σύζυγο της στον Βόλο

Σύνταξη
Μουσείο Λούβρου: Νέα είσοδος, αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και αντιμετώπιση του συνωστισμού
Παρίσι 23.08.25

Σχέδιο 800 εκατ. ευρώ για το Λούβρο: Νέα είσοδος, αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και αντιμετώπιση του συνωστισμού

Οι υπηρεσίες στο Μουσείο του Λούβρου προς τους επισκέπτες, από την εστίαση μέχρι τις τουαλέτες, έχουν υποβαθμιστεί - Το κόστος του έργου προκαλεί ανησυχία

Σύνταξη
Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ
Ποιοι διαφώνησαν 23.08.25

Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ

Εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών, παραιτήθηκαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας προκαλώντας πολιτική αβεβαιότητα. Η κυβέρνηση στην Ολλανδία είναι υπηρεσιακή.

Σύνταξη
Παντελίδης: «Με την ποιότητα που διαθέτει ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι στο τέλος μπορεί να αλλάξει η εικόνα»
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Παντελίδης: «Με την ποιότητα που διαθέτει ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι στο τέλος μπορεί να αλλάξει η εικόνα»

Ο Σάββας Παντελίδης ήταν ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του, αλλά στάθηκε στην ποιότητα των παικτών του Ολυμπιακού που έκανε τη διαφορά.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Είναι το προσόν του Γιαζίτσι το πώς εκτελεί έτσι την μπάλα – Μας δυσκόλεψε πολύ ο Αστέρας»
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Μεντιλίμπαρ: «Είναι το προσόν του Γιαζίτσι το πώς εκτελεί έτσι την μπάλα – Μας δυσκόλεψε πολύ ο Αστέρας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ… έβγαλε το καπέλο στον Γιουσούφ Γιαζίτσι για το γκολ απέναντι στον Αστέρα ενώ μίλησε με πολύ καλά λόγια για τους Αρκάδες.

Σύνταξη
Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada
Εκμετάλλευση 23.08.25

Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada

Η σύντομη απεργία προκάλεσε χάος κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής, αλλά οι πτήσεις ξανάρχισαν μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, την Τρίτη

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Η… κανονιά Γιαζιτζί στο 90+3’ έφερε το πρώτο «τρίποντο» (vids)
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Η… κανονιά Γιαζιτζί στο 90+3’ έφερε το πρώτο «τρίποντο» (vids)

Ο Τούρκος μπήκε στο 81΄και με απίθανο σουτ από τα 30 μέτρα στις καθυστερήσεις (90+3′) χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό, την οποία «κλείδωσε» στο 90+7΄ ο Ελ Κααμπί για το τελικό 2-0 επί του Αστέρα.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Απόρρητο