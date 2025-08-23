Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε σήμερα το πρωί διαρρήκτης στη Νάξο, ενώ οι δύο συνεργοί του κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται. Η εγκληματική ομάδα «χτυπούσε» τουριστικά καταλύματα και κατοικίες, από όπου αφαιρούσε χρήματα, τιμαλφή και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Ο 33χρονος αλλαδαπός διαρρήκτης εντοπίστηκε από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και εις βάρος των οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα (συμμορία) και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Για τον τερματισμό της εγκληματικής δραστηριότητας των δραστών συγκροτήθηκε ειδική ομάδα έρευνας. Τις πρώτες πρωινές ώρες, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε συγκρότημα νεοαναγειρόμενων καταλυμάτων δύο από τους δράστες οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι τον επικείμενο έλεγχο τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησαν αστυνομικές αναζητήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων ακινητοποιήθηκε ο 33χρονος διαρρήκτης, ο οποίος είχε σε χαντάκι οικοδομής.

Στην κατοχή του και στον περιβάλλοντα χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κατσαβίδι, σακίδιο πλάτης και τσαντάκι ώμου που περιείχαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, υποδήματα και γυναικείες τσάντες που είχαν αφαιρέσει νωρίτερα οι δράστες από τουριστικά καταλύματα της ευρύτερης περιοχής.

Από τη μελέτη και ανάλυση των δεδομένων της υπόθεσης έχουν εξιχνιαστεί συνολικά δώδεκα περιπτώσεις κλοπών χρημάτων και αντικειμένων εκτιμώμενης αξίας πάνω από 120.000 ευρώ, τις οποίες διέπραξαν το χρονικό διάστημααπό 25 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου 2025.

Ο 33χρονος διαρρήκτης μεταφέρθηκε άμεσα με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου όπου αφού του παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη, στη συνέχεια συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.

Σημειώνεται ότι εις βάρος του 33χρονου συλληφθέντος ισχύουν περιοριστικοί όροι για υποθέσεις κλοπών.