Μπάγερν Μονάχου – Λειψία 6-0: «Σκόρπισαν» τρόμο στην πρεμιέρα οι Βαυαροί…

Επίδειξη δύναμης με το… καλημέρα για την Μπάγερν Μονάχου! Με μία εκπληκτική εμφάνιση οι Βαυαροί διέλυσαν με 6-0 τη Λειψία στην «Allianz Arena» για την πρεμιέρα της Bundesliga και έδειξαν πως δύσκολα θα έχουν αντίπαλο φέτος.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά από το ξεκίνημα και έχασαν ευκαιρίες με Κέιν, Ολίσε, αλλά στο 27′ ήρθε το 1-0 με τρομερό διαγώνιο σουτ του Ολίσε. Στο 30′ ο Νόιερ έσωσε σε σουτ του Ράουμ και στο 32′ μετά από υπέροχη ομαδική προσπάθεια ο Γκνάμπρι βρήκε τον Λουίς Ντίας και εκείνος έκανε το 2-0.

Η Μπάγερν ήταν ασταμάτητη, είχε δοκάρι στο 40′ με τον Γκνάμπρι και στο 44′ ο Γερμανός έβγαλε νέα ασίστ για να κάνει το 3-0 ο Ολίσε. Στο δεύτερο μέρος ήταν η σειρά του Κέιν να πάρει μπρος και να κάνει χατ-τρικ σε 14 λεπτά. Από ασίστ του Ντίαζ στο 64′ πλάσαρε για το 4-0, στο 74′ έκανε το 5-0 με ατομική ενέργεια και στο 78′ από ασίστ του Κιμ το 6-0 με πλασέ.

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Λάιμερ(68’ Μποέ), Τα(68’ Κιμ), Ουπαμεκανό, Στάνισιτς, Κίμιχ, Γκορέτσκα(68’ Πάβλοβιτς), Ολίσε, Γκνάμπρι(68’ Καρλ), Ντίαζ, Κέιν(86’ Κούσι-Ασάρ)

Λειψία: Γκουλάσι, Ράουμ, Λουκεμπά, Ορμπάν, Μπακού, Σλάγκερ(68’ Μπανζουζί), Ζέιβαλντ(88’ Ουεντραόγκο), Σίμονς, Ντιομαντέ(46’ Νούσα), Μπακαγιόκο(68’ Μπαουμγκάρντνερ), Οπεντά(46’ Καρντόσο)

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Bundesliga:

Παρασκευή (22/08)

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 6-0

Σάββατο (23/08)

Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ (16:30)

Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη (16:30)

Σεντ Πάουλι-Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή (24/08)

Μάιντς-Κολωνία (16:30)

Γκλάντμπαχ-Αμβούργο (18:30)