Γλυκόπικρη γεύση για την Ελλάδα: Μείωσε με την Τσεχία, πλησίασαν Νορβηγία και Πολωνία

Γλυκόπικρη γεύση στη βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα. Μπορεί από την εντός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού (2-1) επί της Σαμσουνσπόρ και από την ισοπαλία της AEK με την Αντερλεχτ να πήρε βαθμούς και να μείωσε την απόσταση από την Τσεχία, όμως υπάρχουν και νέα που… αγχώνουν.

Μπορεί η Ελλάδα να συγκέντρωσε περισσότερους βαθμούς από την Τσεχία, όμως οι ομάδες της Νορβηγίας και της Πολωνίας πήραν έβγαλαν περισσότερους βαθμούς από την χώρα μας, με αποτέλεσμα να μειώσουν την απόσταση.

Γλυκιά γεύση επειδή η Ελλάδα μείωσε την απόσταση από την Τσεχία, πικρή λόγω Νορβηγίας και Πολωνίας.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έδωσαν 300 βαθμούς στην Ελλάδα, η Τσεχία συγκέντρωσε 200 βαθμούς, οπότε η απόσταση μειώθηκε και η διαφορά είναι 3.288 βαθμούς. Ελλάδα και Τσεχία έχουν από τέσσερις εκπρόσωπους.

Όμως, υπάρχει διπλή απειλή για την 11η θέση εφόσον η Ελλάδα δεν περάσει την Τσεχία. Η 12η Νορβηγία μάζεψε 400 βαθμούς, ενώ η 13η Πολωνία έκανε άλμα με 700 βαθμούς, με αποτέλεσμα η απόσταση από την Ελλάδα να πέσει κάτω από τους 2.000 βαθμούς.

Αναλυτικά:

Η βαθμολογία της UEFA μετά τα παιχνίδια της Πέμπτης (21/8):

09. Τουρκία 43.500 (+2.700 – 5/5)

10. Τσεχία 40.300 (+2.800 – 5/5)

11. Ελλάδα 37.012 (+2.800 – 4/5)

12. Νορβηγία 35.287 (+2.100 – 4/5)

13. Πολωνία 35.075 (+4.075 – 4/4)

14. Δανία 33.231 (+3.375 – 3/4)

15. Αυστρία 31.450 (+1.700 – 4/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η – 22ΗΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –