Ο σκύλος γαβγίζει τρεις φορές, σταματά και ξαναρχίζει – Τι «λέει»;
Pet Stories 22 Αυγούστου 2025 | 10:00

Ο σκύλος γαβγίζει τρεις φορές, σταματά και ξαναρχίζει – Τι «λέει»;

Ο σκύλος εκφράζει τη συναισθηματική του κατάσταση (και) με το γάβγισμά του. Η «ομιλία» του δεν είναι η ίδια σε όλες τις περιπτώσεις.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Spotlight

Ο σκύλος… τα λέει έξω από τα δόντια. Το γάβγισμα είναι ένα χαρακτηριστικό του που προσδιορίζει την ξεχωριστή «φυσιογνωμία» του. Μία φυσιολογική συμπεριφορά, που δείχνει ότι ο σκύλος θέλει κάτι να μας «πει».

Κάθε γάβγισμα, είναι διαφορετικό. Διαφέρει η ένταση, ο τόνος, αλλά και η χρονική διάρκεια.

«Όπως γνωρίζουμε, αγαπημένοι μου κατοικιδιογονείς, το γάβγισμα είναι ένας από τους βασικούς τρόπους επικοινωνίας των σκύλων. Κάποιες φορές γαβγίζουν ανεξήγητα για εμάς, που δεν βρίσκουμε κανέναν λόγο για να το κάνουν. Κι όμως, οι σκύλοι γαβγίζουν πάντα όταν υπάρχει κάποια αιτία», αποσαφηνίζει η κτηνίατρος, Dr Νικολέτα Σερέτη.

 Το γάβγισμα δεν είναι, απλώς, ένας ήχος, αλλά τρόπος επικοινωνίας

Δεν μαλώνουμε τον σκύλο, γιατί η ένταση μας μπορεί να τον αγχώσει περισσότερο

Είναι γνωστό, αναφέρει, ότι οι αισθήσεις των σκύλων είναι πολύ πιο ανεπτυγμένες από ότι οι δικές μας. Επομένως, είναι πολύ πιθανό, ο σκύλος να γαβγίζει επειδή αντιλαμβάνεται κάτι που εμείς δεν μπορούμε. Δηλαδή:

● Μπορεί να έχει μυρίσει κάτι: Η όσφρηση του είναι έως και 100.000 φορές πιο ισχυρή από αυτή του ανθρώπου. Άρα, υπάρχει η πιθανότητα να έχει μυρίσει άλλα ζώα, ανθρώπους που εμείς δεν βλέπουμε. Ακόμα, η όσφρησή του μπορεί να έχει εντοπίσει κάποια ασθένεια σε έναν άνθρωπο και να το εκδηλώσει με γάβγισμα.

● Μπορεί να έχει ακούσει κάτι: Ο σκύλος ακούει ήχους υψηλής συχνότητας, που εμείς δεν μπορούμε να ακούσουμε.

● Μπορεί να έχει δει κάτι: Η όρασή του, ειδικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, είναι κλάσης ανώτερη από την δικής μας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, εξηγεί η κα Σερέτη, ο σκύλος, με το γάβγισμα του, μας προειδοποιεί.

Ας δούμε τώρα τις διάφορες μορφές γαβγίσματος, πώς μπορούμε να τις αποκωδικοποιήσουμε και τι χρειάζεται να κάνουμε σε κάθε περίπτωση.

Ο σκύλος γαβγίζει από ενθουσιασμό

Ένας σκύλος που είναι ενθουσιασμένος, μπορεί να αρχίσει να γαβγίζει, και ο ήχος που παράγει έχει υψηλό τόνο. Ταυτόχρονα, συνηθίζει να χοροπηδά, να κουνάει την ουρά του με κυκλικές κινήσεις. Αυτή την εκδήλωση ενθουσιασμού και χαράς, την παρουσιάζει, συνήθως, κατά την επιστροφή του ανθρώπου του στο σπίτι, ή όταν έρχεται κάποιος επισκέπτης.

Για να σταματήσει ο σκύλος να γαβγίζει, ο χαιρετισμός μας πρέπει να είναι σύντομος. Επίσης, του λέμε να κάνει μία άσκηση που του έχουμε μάθει (π.χ «Κάτω») για να ηρεμήσει. Αν γαβγίζει όταν χτυπά το κουδούνι, του διδάσκουμε να κάθεται σε συγκεκριμένο σημείο, και τον αγνοούμε.

Ο σκύλος γαβγίζει κατά τη διάρκεια παιχνιδιού

Ο σκύλος κινείται παιχνιδιάρικα, κουνάει την ουρά και κάνει ψεύτικες επιθέσεις. Το γάβγισμά του είναι σύντομο και κοφτό.
Αν γαβγίζει, λοιπόν, δεν ξεκινάμε το παιχνίδι. Περιμένουμε να ηρεμήσει. Επίσης, εμείς καθορίζουμε πότε ξεκινά και πότε τελειώνει η δραστηριότητα.

Γάβγισμα άμυνας

Είναι βαθύ, κοφτό και συνοδεύεται από γρύλισμα. Ο σκύλος νιώθει απειλή, σηκώνει το κεφάλι, σφίγγει το σώμα και μπορεί να δείχνει τα δόντια του.
Σε αυτή την περίπτωση, τον εκπαιδεύουμε για να μάθει να αφήνει αντικείμενα, αλλά και τον διδάσκουμε διάφορες «εντολές».

Επιπλέον, κρατάμε αποστάσεις όταν βλέπουμε άλλους σκύλους, προκειμένου να αποφύγουμε τη σύγκρουση.

Γάβγισμα φόβου

Είναι παρατεταμένο και αγχωμένο. Ο σκύλος έχει καμπουριασμένη στάση, είναι ταραγμένος και δείχνει σημάδια στρες.
Σε αυτή την περίπτωση, δεν τον αγνοούμε. Τον απομακρύνουμε από το ερέθισμα και προσπαθούμε να βρούμε την αιτία που νιώθει στρες. Ζητάμε τη βοήθεια από ειδικό εκπαιδευτή.

Γάβγισμα από στρες ή απογοήτευση

Είναι πιο μπάσο, μονότονο και συχνά συνοδεύεται από κλάμα. Ο σκύλος μπορεί να μένει ακίνητος, ή να κάνει στερεοτυπικές κινήσεις (π.χ. σκάψιμο).
Για να βοηθήσουμε τον σκύλο, του προσφέρουμε πνευματική και σωματική εκτόνωση. Μια βόλτα ή ένα παιχνίδι, μπορεί να αλλάξει εντελώς τη διάθεσή του.

Γάβγισμα για προσοχή

Ο σκύλος γαβγίζει 3-4 φορές, σταματά και ξαναρχίζει. Συχνά, συνοδεύεται από κλαψούρισμα.
Όταν ο σκύλος επιζητά την προσοχή μας, τον αγνοούμε. Γιατί, διαφορετικά, είναι σαν να του επιβεβαιώνουμε ότι αυτή η συμπεριφορά έχει το αποτέλεσμα που θέλει. Δηλαδή, την προσοχή μας.

Πώς να αντιδρούμε στο «ανεξήγητο» γάβγισμα;

● Δεν μαλώνουμε τον σκύλο, γιατί η ένταση μας μπορεί να τον αγχώσει περισσότερο.

● Αναγνωρίζουμε την προειδοποίηση. Λέμε ήρεμα μια λέξη, όπως «Εντάξει», ή «Το είδα». Έτσι δείχνουμε ότι πήραμε το μήνυμα.

● Του μαθαίνουμε λέξεις, όπως, για παράδειγμα, «Σιωπή», «Ήρεμα». Και μόλις ησυχάσει, τον επιβραβεύουμε.

Η εκπαίδευση, επισημαίνει η κα Σερέτη, ειδικά στην αρχή, πρέπει να είναι σύντομη. Δηλαδή, να έχει διάρκεια μέχρι 10 λεπτά τη φορά. Διαφορετικά, ο σκύλος χάνει την προσοχή του.

Συμπεριφορές που παρουσιάζουν οι ηλικιωμένοι σκύλοι

Οι σκύλοι από 7 ετών και άνω, ενημερώνει η κα Σερέτη, αρχίζουν να εμφανίζουν σημάδια γήρανσης. Αν ο σκύλος γαβγίζει χωρίς λόγο, είναι νευρικός, δεν μπορεί να ελέγξει την τουαλέτα του, ή μπερδεύεται στον χώρο, ίσως πάσχει από γνωστική δυσλειτουργία. Άλλες πιθανές αιτίες που μπορεί να γαβγίζει, είναι η απώλεια ακοής ή όρασης.
Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, είναι να επισκεφτούμε τον κτηνίατρο, ώστε να αποκλειστούν οργανικά αίτια. Αν δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα, μπορούμε να στηρίξουμε το κατοικίδιό μας με ηρεμία και υπομονή, και να διατηρήσουμε μία ρουτίνα.

Κλείνοντας, η κτηνίατρος επισημαίνει: «Όπως καταλαβαίνουμε, κατοικιδιογονείς μου, το γάβγισμα δεν είναι απλώς ένας ήχος, αλλά τρόπος επικοινωνίας. Αν κατανοήσουμε γιατί γαβγίζει ο αγαπημένος μας τετράποδος φίλος και πώς πρέπει να ανταποκριθούμε, τότε η σχέση μας θα γίνει πιο αρμονική. Κάθε είδος γαβγίσματος κρύβει ένα μήνυμα: ενθουσιασμό, άγχος, πλήξη, ή φόβο. Η κατανόηση και η συνέπεια απέναντι στο κατοικίδιό μας είναι τα πιο αποτελεσματικά μας «εργαλεία».

Η κτηνίατρος, Dr Νικολέτα Σερέτη

● Η κα Νικολέτα Σερέτη είναι απόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.

Από πολύ μικρή αγαπούσε τα ζώα, γι΄αυτό αποφάσισε να ακολουθήσει την επιστήμη της κτηνιατρικής.

Πιστεύει ότι η ενημέρωση είναι εξίσου σημαντική με τη θεραπεία. Για τον λόγο αυτό, μοιράζεται τις συμβουλές και τις γνώσεις της, μέσω των ΜΜΕ και των social media, προκειμένου να κατατοπιστούν οι ιδιοκτήτες ζώων.

Στόχος της είναι να καλλιεργήσει έναν κόσμο όπου κάθε ζώο θα λαμβάνει τη φροντίδα και τον σεβασμό που του αξίζει.

Διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο κτηνιατρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Instagram – TikTok – YouTube
@Dr.NikoletaSereti

