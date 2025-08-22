Βίντεο στο TikTok δείχνει μια πελάτισσα που είχε κάνει μια παραγγελία να μιλάει απρεπώς στον άτυχο διανομέα που της την παρέδωσε, με χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας να καταδικάζουν τη απαράδεκτη συμπεριφορά της.

«Η παραγγελία έλεγε ότι θα έρθει σε 18 λεπτά και ήρθατε σε 8», παραπονέθηκε αρχικά, με τον διανομέα, που δεν πίστευε στα αφτιά του, να της απαντά με χιούμορ: «Ήρθα πιο νωρίς, αυτό είναι πιο καλό. Τι να έκανα, να πήγαινα βόλτα την παραγγελία;».

«Όχι, το καλό είναι όσο λέει το χρονικό περιθώριο», του ανταπάντησε, με τη συνέχεια να είναι πολύ χειρότερη. «Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα», ακούγεται να λέει.

Ο έκπληκτος διανομέας δεν έχασε ούτε αυτήν την φορά την ψυχραιμία του. «Δεν πειράζει, καλύτερα για μένα. Ευχαριστώ πάντως», είπε, και αποχώρησε.