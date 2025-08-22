Αλλάζει το πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα – Οι νέοι κανόνες

Το νέο πλαίσιο για την διαδικασία αδειοδότησης των εταιρειών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα θέτει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενσωματώνοντας επί της ουσίας τον ευρωπαϊκό Κανονισμό MiCA. Σύμφωνα με τον κανονισμό που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, αλλάζουν οι κανόνες που ίσχυαν έως τώρα για τα ανταλλακτήρια, τις εφαρμογές ψηφιακών πορτοφολιών και για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες με κρυπτοστοιχεία.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει ένα αυστηρό πλαίσιο στη διαδικασία αδειοδότησης. με λίγα λόγια δεν θα μπορεί οποιαδήποτε εταιρεία να ανοίγει απλώς ένα γραφείο στην Ελλάδα (όπως είχε παρατηρηθεί τελευταία).

Βάσει της νέας διαδικασίας η ενδιαφερόμενη εταιρεία, θα περνά αρχικά από Επιτροπή, με προκαταρκτική συνάντηση και στη συνέχεια θα καλείται να παρουσιάσει πλήρη φάκελο αδειοδότησης, που θα περιλαμβάνει επιχειρηματικό πλάνο, στοιχεία μετόχων και διοίκησης, αλλά και μηχανισμούς για την προστασία των πελατών. Εάν λείπει κάποιο έγγραφο, η αίτηση επιστρέφεται για συμπλήρωση και η τελική έγκριση ή απόρριψη έρχεται μέσα σε 40 εργάσιμες ημέρες.

Όπως αναφέρει το ΦΕΚ για την προκαταρκτική συνάντηση, ο αιτών υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων πρέπει να συγκεντρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

να έχει διαπιστώσει ότι οι δραστηριότητές του εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τουΚανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

να είναι βέβαιος ότι θα υποβάλει αίτηση για αδειοδότηση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 στην Ελλάδα.

να βρίσκεται σε επαρκώς προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας ώστε να μπορεί να διεξαχθεί ουσιαστικός διάλογος σχετικά με τις πολιτικές συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114.

Προγραμματίζοντας την αρχική συνάντηση

Για τον προγραμματισμό της αρχικής αξιολόγησης ο αιτών θα πρέπει να αποστείλει σχετικό αίτημα διεξαγωγής προκαταρκτικής συνάντησης αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση crypto@cmc.gov.gr της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποστέλλει πρόσκληση διαδικτυακής συνάντησης διάρκειας μιας ώρας, ενώ παράλληλα αποστέλλει έντυπο ενδεικτικών ερωτήσεων προκαταρκτικής συνάντησης.

Δύο ημέρες πριν την ορισθείσα συνάντηση, για την οποία ενημερώνεται αρμοδίως ο αιτών από την ΕΚ, ο αιτών αποστέλλει παρουσίαση με συνοπτικές απαντήσεις επί των ανωτέρω, με σκοπό τη διευκόλυνση του αιτούντος ως προς τη διαδικασία αδειοδότησης.

Οι υπηρεσίες που θα παραμείνουν στην αγορά θα έχουν «ευρωπαϊκή σφραγίδα αξιοπιστίας» και οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να τις «σκανάρουν» προτού αποφασίσουν να αγοράσουν υπηρεσίες τους.

Όποια πλατφόρμα δεν πάρει άδεια από την Επιτροπή, δεν θα μπορεί να απευθύνεται σε Έλληνες πελάτες. Συνεπώς, μεγάλοι διεθνείς παίκτες (όπως ανταλλακτήρια τύπου Binance που εξυπηρετούν εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες σε περισσότερες από 180 χώρες) θα χρειαστεί να ακολουθήσουν τους ελληνικούς κανόνες αν θέλουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται εδώ.

Έλεγχοι και φοροδιαφυγή

Η νέα διαδικασία αναμένεται να συνδεθεί και με ένα πιο αυστηρό πλέγμα ελέγχων που θα αφορούν στο ξέπλυμα χρήματος και τη φοροδιαφυγή. Η Αρχή Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα μπορούν να παρακολουθούν τις ροές κεφαλαίων, ενώ σε περίπτωση ύποπτων συναλλαγών θα ενεργοποιούνται έλεγχοι «πόθεν έσχες» και ακόμα και δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Αναφορικά με τη φορολόγηση των κρυπτονομίσματων, οι αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου αναμένονται το φθινόπωρο, μετά την υποβολή των προτάσεων της ομάδας εργασίας που έχει αναλάβει τον καθορισμό του πλαισίου φορολόγησης και ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η υπεραξία που προκύπτει μεταξύ της τιμής αγοράς τους και της πώλησής τους θα φορολογηθεί με συντελεστή 15%, ενώ ταυτόχρονα θα αναγνωρίζονται τα ποσά, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων. Δεν αποκλείεται για τις εταιρείες να επιβληθεί υψηλότερος συντελεστής.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η επιβολή ΦΠΑ 24% σε ορισμένες υπηρεσίες γύρω από κρυπτοστοιχεία, χωρίς όμως να αλλάζει το καθεστώς των ίδιων των συναλλαγών.

Παράλληλα, η νομοθετική ρύθμιση που θα ετοιμάσει η κυβέρνηση θα προβλέπει και την υποχρεωτική δήλωσή τους στο φορολογικό έντυπο Ε1.

Η τελική απόφαση θα παραδοθεί στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αφού αποφασίσει θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις από το βήμα της 89ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Σύγχρονα εργαλεία

Η Ανεξάρτητη Αρχή υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, θα πραγματοποιεί ενδελεχείς ελέγχους αναφορικά με τις συναλλαγές κρυπτοστοιχείων αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία και τα μέσα που της παρέχει ο νόμος αλλά και μέσω των αλλαγών που δρομολογούνται.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε σημαντική συνάντηση με εκπροσώπους ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, παρουσία τόσο του επικεφαλής της Αρχής όσο και εκπροσώπων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στόχος της Αρχής, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, είναι να αναζητούν τα ίχνη του μαύρου χρήματος και τις ύποπτες διαδρομές και στους δρόμους των κρυπτονομισμάτων. Δεν αποκλείεται μελλοντικά να προκύψει η ανάγκη και δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων σε κρυπτονομίσματα, γεγονός που δείχνει την ετοιμότητα της Αρχής μπροστά στις νέες μορφές οικονομικών συναλλαγών.

Πηγή: OT.gr