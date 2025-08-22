Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στην Κρήτη για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ των οποίων και χαπιών captagon – μια ουσία που έχει αναφερθεί ευρέως ως το «ναρκωτικό του ISIS».

Οι δύο άνδρες κινούνταν μεταξύ Ηρακλείου και των τουριστικών περιοχών, με συγκεκριμένο μοτίβο – Νύχτα και με «φορτίο»

Τα λεγόμενα «χάπια των τζιχαντιστών» διακινούνταν σε τεράστιες ποσότητες σε μπαρ του Ηρακλείου στην Κρήτη καθώς και στη βόρεια ακτογραμμή του νησιού, με επίκεντρο τη Χερσόνησο και τα Μάλια που είναι δύο από τα πιο δημοφιλή σημεία για ξέφρενη νυχτερινή διασκέδαση και νεαρούς τουρίστες.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο άνδρες που «έσπρωχναν» σε τουρίστες τεράστιες ποσότητες captagon καθώς και χαπιών ecstasy.

Πώς έφτασε η Αστυνομία στη σύλληψη των διακινητών

Οι πρώτες πληροφορίες για τη δράση των δύο ανδρών άρχισαν να φτάνουν πριν από λίγο καιρό στην τοπική Αστυνομία. Κοινός παρονομαστής στις υποθέσεις υπό διερεύνηση ήταν τα χάπια αυτά.

Οι αστυνομικοί κράτησαν χαμηλούς τόνους κατά τη διάρκεια των ερευνών. Στις καταγραφές τους άρχισαν να ξεχωρίζουν δύο πρόσωπα, ένας Παλαιστίνιος και ένας Αιγύπτιος, 31 και 38 ετών αντιστοίχως. Οι δύο άνδρες κινούνταν μεταξύ Ηρακλείου και των τουριστικών περιοχών, με συγκεκριμένο μοτίβο: Νύχτα και με «φορτίο».

Μεθοδικά οι Αρχές κατάφεραν να «χαρτογραφήσουν» τις κινήσεις τους. Το βράδυ της επιχείρησης, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν σε πλατεία, όπου πιθανολογείται ότι είχε οριστεί ως «σημείο συνάντησης» για να παραδοθεί ένα ακόμη «πακέτο».

Διεθνές δίκτυο

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο άνδρες επ’ αυτοφώρω με περίπου 2.000 χάπια στην κατοχή τους, ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν στους χώρους όπου διέμεναν βρέθηκαν περίπου 1.500 χάπια ακόμα.

Τα χάπια captagon αναφέρονται ευρέως ως το «ναρκωτικό του ISIS» λόγω της χρήσης του από μαχητές της τρομοκρατικής οργάνωσης για να μένουν άυπνοι, ανθεκτικοί στον πόνο και «αναίσθητοι» απέναντι στον φόβο.

Η παραγωγή αυτής της ναρκωτικής ουσίας είναι σε έξαρση στη Μέση Ανατολή, ενώ έχουν εντοπιστεί διεθνή κυκλώματα με επίκεντρο τη Συρία, τον Λίβανο και δίκτυα στην Ευρώπη, κυρίως μέσω Βελγίου και Ολλανδίας.

Στις καταθέσεις τους οι δύο συλληφθέντες υποστήριξαν ότι προμηθεύονταν τα χάπια από κάποιους Βέλγους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι διακινητές «στόχευαν» κυρίως νεαρούς τουρίστες, προσφέροντάς τους «ενισχυτικά διασκέδασης» που υπόσχονταν ένταση, ενέργεια και ξενύχτι χωρίς φρένο.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.