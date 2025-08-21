newspaper
Ουγγαρία: Δηλώνει έτοιμη να φιλοξενήσεις τις συνομιλίες Ουκρανίας – Ρωσίας
Κόσμος 21 Αυγούστου 2025

Ουγγαρία: Δηλώνει έτοιμη να φιλοξενήσεις τις συνομιλίες Ουκρανίας – Ρωσίας

Η πρόταση για να γίνει μία πιθανή συνάντηση Πούτιν με Ζελάνκσι στην Ουγγαρία ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Η Ουγγαρία έχει ήδη προσφερθεί δύο φορές να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία και η προσφορά της εξακολουθεί να ισχύει, δήλωσε ο ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε podcast του στο Facebook.

Ο Σιγιάρτο αντέδρασε σε πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος βλέπει την ουγγρική πρωτεύουσα Βουδαπέστη ως τον τόπο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια ενδεχόμενη τριμερή συνάντηση ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η αμερικανική υπηρεσία ασφαλείας Secret Service ετοιμάζεται για τη σύνοδο κορυφής στη χώρα αυτή της κεντρικής Ευρώπης, καθώς η Βουδαπέστη προκύπτει ως πρώτη επιλογή για το Λευκό Οίκο, ανέφερε προχθές, Τρίτη, το Politico.

«Αν χρειαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε καταλλήλως δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες για τέτοιες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Χαιρόμαστε αν μπορούμε να συνεισφέρουμε στην επιτυχία ειρηνευτικών προσπαθειών», δήλωσε ο Σιγιάρτο.

Το τηλεφώνημα με Τραμπ

Εντούτοις ο ούγγρος υπουργός Εξωτερικών διέψευσε πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης, περιλαμβανομένων των Reuters και Bloomberg, που μετέδωσαν προχθές, Τρίτη, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, μετά τη σύνοδο κορυφής της Δευτέρας με τον ουκρανό πρόεδρο και ευρωπαίους ηγέτες, για να του μιλήσει για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν υπήρξε τέτοιο τηλεφώνημα. Δεν υπήρξε. Τελεία», δήλωσε ο Σιγιάρτο.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε δηλώσει πως ο Τραμπ και ο Ορμπάν μίλησαν τη Δευτέρα σχετικά με τις συνομιλίες της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξή της στο συνασπισμό και συζήτησαν επίσης την πιθανότητα να φιλοξενήσει η Βουδαπέστη ενδεχόμενες συνομιλίες ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ζελένσκι.

Τζέι Ντι Βανς: Γιουχαρίσματα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ κατά την επίσκεψή του σε στρατιώτες της Εθνοφρουράς
21.08.25

Αποδοκιμασίες και γιουχαρίσματα στον Τζέι Ντι Βανς κατά την επίσκεψή του σε στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον

o Τζέι Ντι Βανς υπερασπίστηκε την παρουσία στρατιωτικών στον κεντρικό σταθμό της πόλης, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή είχε μετατραπεί σε «καταφύγιο για άστεγους, τοξικομανείς και ψυχικά ασθενείς»

Σύνταξη
Βραζιλία: Πτώση κατά 65% της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου μετά τις τελευταίες φωτιές
Τον Ιούλιο 21.08.25

Πτώση κατά 65% της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου μετά τις τελευταίες φωτιές στη Βραζιλία

«Η μείωση της επιφάνειας που κάηκε το 2025 μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην επιστροφή των βροχών», εξήγησε ο Φελίπε Μαρτενέξεν, του ινστιτούτου ερευνών για τον Αμαζόνιο (IPAM)

Σύνταξη
Γάζα: Ο Νετανιάχου επισπεύδει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας ως «απάντηση» στην πρόταση εκεχειρίας
Συναγερμός 21.08.25

Πρόσω ολοταχώς σε νέες σφαγές, η απάντηση στην πρόταση εκεχειρίας - Το Ισραήλ επισπεύδει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας

Μετά από 18 μήνες ο Νετανιάχου υπόσχεται ξανά να τελειώσει τον πόλεμο κλιμακώνοντάς τον - Σε εξέλιξη το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τραμπ να στείλει πολεμικό στόλο στη Βενεζουέλα – Το ΠΔ που υπεγράφη εν κρυπτώ
Επικίνδυνη κλιμάκωση 21.08.25

Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τραμπ να στείλει πολεμικό στόλο στη Βενεζουέλα – Το ΠΔ που υπεγράφη εν κρυπτώ

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα, μετά την διαταγή Τραμπ να αναπτυχθούν τις επόμενες ώρες πολεμικά πλοία κοντά στις ακτές της λατινοαμερικανικής χώρας

Σύνταξη
Γάζα: Πρόσβαση του διεθνούς Τύπου και προστασία των δημοσιογράφων ζητούν 17 Αμερικανοί γερουσιαστές
Επιστολή στον Ρούμπιο 21.08.25

Πρόσβαση του διεθνούς Τύπου στη Γάζα και προστασία των δημοσιογράφων ζητούν Αμερικανοί γερουσιαστές

«Οι ΗΠΑ πρέπει να πουν ξεκάθαρα στο Ισραήλ ότι η λογοκρισία δημοσιογραφικών οργανισμών και η στοχοποίηση δημοσιογράφων πρέπει να σταματήσει», αναφέρουν στην επιστολή τους για τη Γάζα

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα κρίσιμα ερωτήματα – Η διφορούμενη στάση του Τραμπ και το ρωσικό βέτο στις εγγυήσεις ασφάλειας
Τοπίο στην ομίχλη 21.08.25

Ουκρανία: Τα κρίσιμα ερωτήματα – Η διφορούμενη στάση του Τραμπ και το ρωσικό βέτο στις εγγυήσεις ασφάλειας

Τη στιγμή που οι συζητήσεις στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία συνεχίζονται, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να είναι μέρος της λύσης και να συμμετέχει στις σχετικές συνομιλίες

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο με drones και πυραύλους – Ένας νεκρός, 12 τραυματίες
Συναγερμός 21.08.25

Ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών - Ένας νεκρός, 12 τραυματίες

Το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας - Ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία

Σύνταξη
Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα
Έργα συντήρησης 21.08.25

Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα

Το Βατικανό ανακοινώνει για το 2026 μια εξαιρετικά ευαίσθητη επέμβαση την Καπέλα Σιξτίνα, το εμβληματικό φρέσκο του Μιχαήλ Άγγελου, με στόχο τη διατήρησή του για τις επόμενες γενιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό
Διπλωματικά «μπαλώματα» 21.08.25

Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό

Συνδέοντάς την με κρίσιμες πρώτες ύλες, η κυβέρνηση Τραμπ μεσολάβησε σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα, όμως το σχέδιο της Ουάσιγκτον παραμένει στον αέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας
Οι διδαχές 21.08.25

Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας

Ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι πίστευε ότι ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίζει τον πόλεμο εάν η Ουκρανία παραδώσει ολόκληρες τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στα ανατολικά

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αναπτύσσει στα ανοιχτά της Βενεζουέλας αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες
Διαταγή Τραμπ 21.08.25

Αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες ζώνει τη Βενεζουέλα

Πολεμικά πλοία με χιλιάδες πεζοναύτες, ελικοπτεροφόρα αποβατικά και υποβρύχιο, δόθηκε εντολή από τον Τραμπ να αναπτυχθούν στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με πρόσχημα την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν, λέει πρώην διευθυντής της CIA
Πρώην διευθυντής CIA 21.08.25

«Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν»

Ο Τζον Μπρέναν, πρώην διευθυντής της CIA, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, χαρακτήρισε τον Πούτιν «έμπειρο χειραγωγό» και αναρωτήθηκε εάν έψαξαν για μικροτσίπ στη λιμουζίνα του Τραμπ.

Σύνταξη
Μεξικό: Εκτέλεσαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών
Ενοπλη επίθεση 21.08.25

Εκτέλεσαν ερμηνευτή narcocorridos στο Μεξικό

Εκτελεστές δολοφόνησαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών, τα επονομαζόμενα narcocorridos, στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού.

Σύνταξη
Αναβλήθηκε η προβολή του ντοκιμαντέρ για το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του Όζι Όσμπορν
Υπομονή 21.08.25

Αναβλήθηκε η προβολή του ντοκιμαντέρ για το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του Όζι Όσμπορν

Το ντοκιμαντέρ Ozzy Osbourne: Coming Home ήταν να προβληθεί στις 18 Αυγούστου, ωστόσο μετά από αίτημα της οικογένειας του Όζι Όσμπορν, το BBC αποφάσισε να περιμένει λίγο ακόμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
