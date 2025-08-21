«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες
Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.
Η ταινία «Οι καταραμένοι» που παρουσιάστηκε το 2024, στο φεστιβάλ των Καννών, απέσπασε το βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα» (Un Certain Regard).
Μια ταινία που αμφισβητεί την έννοια της γενναιότητας και του θάρρους, του ηρωισμού και της θυσίας.
Η ταινία μας μεταφέρει στον χειμώνα του 1862, στην καρδιά του Αμερικανικού Εμφυλίου
Μια ομάδα αποτελούμενη από στρατιώτες των Βορείων έχει αναλάβει την αποστολή να ιχνηλατήσει μια αχαρτογράφητη περιοχή, στις εσχατιές των δυτικών πολιτειών.
Σε ένα απόκοσμο τοπίο τυλιγμένο στη σιωπή, οι περιπλανώμενοι άνδρες σταδιακά βυθίζονται σε έναν τόπο φασματικό και ομιχλώδη, όπου τα διαχωριστικά όρια ανάμεσα στην ηθική και στη βαρβαρότητα, ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, μοιάζουν θολά και ασαφή.
Σαν ένας υποδόριος φόρος τιμής στις πρώτες δημιουργίες του Τέρενς Μάλικ, η ταινία του Ρομπέρτο Μινερβίνι συνυφαίνει τον ιστορικό ρεαλισμό με έναν απειλητικό νατουραλισμό, υφαίνοντας μια μυσταγωγική αλληγορία για την αιματοβαμμένη καταστατική ταυτότητα του αμερικανικού έθνους.
Ρομπέρτο Μινερβίνι: «Όλες μου οι ταινίες έχουν βιωματικές εμπειρίες»
Ο Ρομπέρτο Μινερβίνι είναι ένας σκηνοθέτης ιταλικής καταγωγής που ζει και εργάζεται στην Αμερική. Θεωρείται παγκοσμίως ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς αφηγηματικών ντοκιμαντέρ.
Στη συγκεκριμένη ταινία, την πρώτη του μυθοπλασίας, συνεχίζει να εξερευνά το περιθώριο και τις κοινωνικές εντάσεις.
«Κάνω πολλή έρευνα», έχει πει σε συνεντεύξεις του ο Μινερβίνι, «Αυτό πιθανώς πήρε μερικά χρόνια – πολλά βιβλία, πολλά περιοδικά.
Ξεκίνησα να δουλεύω πάνω στην ταινία το 2020. Προς το τέλος του 2021, ξεκίνησα το κάστινγκ. Έκανα τα πρώτα μου ταξίδια στη Χέλενα της Μοντάνα και συναντήθηκα με κάποια μέλη της Εθνοφρουράς, επειδή μερικοί από αυτούς ηγούνταν της αναπαράστασης της Μάχης του Λιτλ Μπίγκχορν κάθε χρόνο.
Όλα αυτά, ειδικά στο Νότο που ζούσα, με είχαν προβληματίσει πολύ. Υπ’ αυτή την έννοια οι «Καταραμένοι» είναι μια ταινία γύρω από την εμπειρία που με διαμόρφωσε ως έναν Αμερικανό πολίτη».
