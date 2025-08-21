Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
21.08.2025 | 13:48
Φωτιά κοντά στην Πάτρα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Λέων Τρότσκι: Η «Πράγα», ο Πειραιάς και η Ακρόπολη
Ιστορικό Αρχείο 21 Αυγούστου 2025 | 10:52

Λέων Τρότσκι: Η «Πράγα», ο Πειραιάς και η Ακρόπολη

Ο «Λέων Σεντάφ» στο μεγάλο λιμάνι της χώρας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Την πρωίαν χθες (σ.σ. Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 1932) κατέπλευσεν εις τον λιμένα του Πειραιώς το ιταλικόν ατμόπλοιον «Πράγα», του οποίου επέβαινεν ο Λέων Τρότσκυ, μεταβαίνων από Κωνσταντινουπόλεως εις Νεάπολιν και εκείθεν εις Κοπεγχάγην, όπου θα παραμείνη επί μίαν εβδομάδα. Ο τέως επίτροπος επί των Στρατιωτικών των Σοβιέτ εταξείδευσεν υπό αυστηρόν ινκόγνιτο συνοδευόμενος υπό της συζύγου του και τριών σωματοφυλάκων του. Εις όλας τας αποπείρας των δημοσιογράφων όπως τον πλησιάσουν ο Τρότσκυ, ο οποίος σημειωτέον ταξιδεύει με τουρκικόν διαβατήριον και υπό το ψευδώνυμον Λέων Σεντάφ, αντέταξεν επίμονον άρνησιν να δεχθή οιονδήποτε. Ο κυβερνήτης του πλοίου εδήλωσεν ότι και ο ίδιος δεν είχε κατορθώση να ίδη τον τέως Ρώσσον επίτροπον. Καθ’ όλην την διάρκειαν του ταξειδίου παρέμεινε κλεισμένος εις τον πολυτελή κοιτώνα του φρουρούμενος εναλλάξ υπό των συνοδευόντων αυτόν σωματοφυλάκων, οι οποίοι κατ’ αρχάς εθεωρήθησαν ως υιοί του.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 17.11.1932, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Εις την αποβάθραν του Πειραιώς εγένοντο απόπειραι συγκεντρώσεως κομμουνιστών, φίλων του σημερινού καθεστώτος, προς αποδοκιμασίαν του Τρότσκυ, και φίλων του ιδίου προς έκφρασιν της αφοσιώσεώς των. Ο Τρότσκυ παρέμεινεν όμως εις τον κοιτώνα του χωρίς καν να εξέλθη εις την γέφυραν του πλοίου. Μόνον ολίγον μετά μεσημβρίαν η κ. Τρότσκυ εξήλθε και συνοδευομένη υπό δύο αστυνομικών με πολιτικήν ενδυμασίαν και ενός αστυφύλακος εν στολή επεσκέφθη την Ακρόπολιν. Εις τους πλησιάσαντας αυτήν εδήλωσεν ότι το ταξείδιόν των υπήρξεν εξαιρετικώς καλόν.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 17.11.1932, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η «Πράγα» απέπλευσε την 6.30′ μ.μ. χθες διά Νεάπολιν.


Τα ανωτέρω περιλαμβάνονταν σε άρθρο που είχε δημοσιευτεί στην τρίτη σελίδα της εφημερίδας «Ελεύθερον Βήμα» την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 1932. Ο τίτλος του εν λόγω δημοσιεύματος ήταν «Υπό αυστηρότατον ινκόγνιτο διήλθε χθες εκ Πειραιώς ο Λέων Τρότσκυ».


Ο Λέων Τρότσκι υπήρξε ο επικεφαλής των μπολσεβίκων που είχαν καταλάβει τα χειμερινά ανάκτορα στην Πετρούπολη στις 7 Νοεμβρίου (25 Οκτωβρίου με το παλαιό ημερολόγιο) 1917.


Ο Τρότσκι, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 7 Νοεμβρίου (26 Οκτωβρίου με το παλαιό ημερολόγιο) 1879, απεβίωσε δολοφονηθείς στις 21 Αυγούστου 1940.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 23.8.1940, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Την είδηση του θανάτου του, που έκανε βεβαίως το γύρο του κόσμου, είχε αναγγείλει το «Ελεύθερον Βήμα» δύο ημέρες αργότερα, στο φύλλο της 23ης Αυγούστου.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 23.8.1940, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στο σχετικό δημοσίευμα αναφέρονταν και τα εξής:

«Αγγέλλεται εκ της Πόλεως Μεξικού ότι ο Τρότσκυ απέθανε περί ώραν 19.30′ τής χθες (σ.σ. 21ης Αυγούστου 1940). Ενώ μετεφέρετο εις το νοσοκομείον, ο Τρότσκυ είχεν είπη ότι ο επιτεθείς κατ’ αυτού ήτο ή μέλος της Γκεπεού ή εθνικιστής. Προτού απολέση τας αισθήσεις του εις το νοσοκομείον, λέγεται ότι είπεν:

— Ευρίσκομαι εγγύς προς τον θάνατον, συνεπεία πλήγματος πολιτικού δολοφόνου. Παρακαλώ είπατε εις τους φίλους μας ότι είμαι βέβαιος περί της νίκης της Δ’ Διεθνούς.

Προ του θανάτου του Τρότσκυ είχεν εκδοθή εκ της κατοικίας του ανακοινωθέν, το οποίον έλεγε μεταξύ άλλων:

Ο Τρότσκυ υπέστη επίθεσιν από πράκτορα της Γκεπεού. Ο επιτεθείς Φρανκ Τζάκσον απελάμβανε της εμπιστοσύνης του λόγω των σχέσεών του με το τροτσκικόν κίνημα εις Γαλλίαν και Ηνωμένας Πολιτείας. Συνήντησε τον Τρότσκυ εις την αυλήν και του είπεν ότι ήθελε την γνώμην του επί ενός άρθρου το οποίον είχε γράψει. Ο Τρότσκυ τον εκάλεσεν εις το γραφείον του, οπόθεν μετ΄ολίγα λεπτά ηκούσθησαν κραυγαί».

Ιστορικό Αρχείο
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
