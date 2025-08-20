Ματσάρα στην Πόλη για τη Μπενφίκα του Παυλίδη – δεύτερη μέρα των play-offs

Συμπληρώνεται σιγά σιγά το παζλ του φετινού Champions League. Μετά τα τρία «διπλά» της Τρίτης στα ισάριθμα πρώτα ματς του «μενού» και τις νίκες των Πάφου, Μπριζ και Καραμπάχ, το βράδυ της Τετάρτης ολοκληρώνονται τα πρώτα παιχνίδια των play-offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τις εναπομείνασες τέσσερις αναμετρήσεις του προγράμματος.

Τα βλέμματα στρέφονται σίγουρα στο σούπερ ματς της Κωνσταντινούπολης, ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε του Ζοζέ Μουρίνιο και τη Μπενφίκα του «δικού μας», Βαγγέλη Παυλίδη, με την τουρκική ομάδα να «ψάχνει» τη μεγάλη επιστροφή στην κυρίως φάση του Champions League μετά από 17 χρόνια.

Ωστόσο, τεράστιο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και τα άλλα παιχνίδι φυσικά, με τη Μπόντο/Γκλιμτ να υποδέχεται στη Νορβηγία την Στουρμ Γκρατς, τη Βασιλεία να φιλοξενεί την Κοπεγχάγη και τη Σέλτικ να αντιμετωπίζει στη Γλασκώβη την επικίνδυνη Καϊράτ.

Όλοι οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 22:00 και θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των playoffs του Champions League:

Τρίτη (19/08)

Ερυθρός Αστέρας – Πάφος 1-2

Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ 1-3

Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ 1-3

Τετάρτη (20/08)

Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα (22:00)

Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς (22:00)

Βασιλεία – Κοπεγχάγη (22:00)

Σέλτικ – Καϊράτ (22:00)