Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 21:34
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Πολιτική 20 Αυγούστου 2025 | 22:15

Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Spotlight

Στη Μύκονο βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης (20/08) ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσκεκλημένος του μεγαλοεπιχειρηματία Τάκη Θεοχαράκη και της συζύγου του Νάντιας.

«Απαρνήθηκε» την Τήνο και πήγε στη Μύκονο

Έφτασε στο κοσμοπολίτικο νησί με πτήση της Aegean ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχε φτάσει στη Μύκονο η σύζυγος του Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Πριν την άφιξή του στο νησί των ανέμων, στην Αθήνα, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Σαΐντ Χουσεΐν Χαλίλ αλ-Σίσι και είπε να ξεσκάσει για λίγο αφού το ελληνικό καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμη.

Σε οικογένεια κεντροδεξιών

Η οικογένεια Θεοχαράκη θεωρείται ότι πρόσκειται παραδοσιακά στην κεντροδεξιά. Ο ένας ανιψιός του Βασίλη Θεοχαράκη, ο Τάκης Θεοχαράκης, που έχει ενεργό ρόλο στον κλάδο των επιχειρήσεων του αυτοκινήτου έχει παντρευτεί την πολιτικό μηχανικό Νάντια Νικητέα, η οποία προέρχεται από παραδοσιακό φιλο-Σαμαρικό σόι της Μεσσηνίας.

Μετά την Τήνο και τα Χανιά είναι ο τρίτος προορισμός για το πρωθυπουργικό ζεύγος το φετινό καλοκαίρι.

Τα δύσκολα είναι μπροστά…

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεκουραστεί λίγο ακόμα πριν πάει στη ΔΕΘ, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Γνωρίζει καλά πως έχει μπροστά του ένα απαιτητικό διάστημα με τα σύννεφα πάνω από το Μαξίμου να έχουν πολλαπλασιαστεί μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πύρινη καταστροφή που βίωσε η χώρα μας.

World
Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Wall Street
Wall Street: Τέταρτη ημέρα απωλειών για S&P 500 – Νέα πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

Wall Street: Τέταρτη ημέρα απωλειών για S&P 500 – Νέα πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

