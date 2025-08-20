Τηλεφωνική επικοινωνία Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι
Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής συνομιλίας Μητσοτάκη-Σίσι ήταν η τελευταία πρόταση εκεχειρίας για τη Λωρίδα της Γάζας.
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στη διάρκεια της επικοινωνίας τους, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του Μεγάρου Μαξίμου, συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην κατάσταση στη Γάζα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τις προσπάθειες και την τελευταία πρόταση της Αιγύπτου για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.
Επίσης, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τη συνεργασία και τον συντονισμό των δύο χωρών σε διμερή και περιφερειακά ζητήματα.
- Απείλησε η Φενερμπαχτσέ με δυνατό σουτ του Εστερβόλντε (vid)
- Δεν πάει πουθενά: Ο Κρις Μάρτιν δεν αποσύρει την kiss cam από τις συναυλίες των Coldplay
- Καρέ-καρέ η διάρρηξη σπιτιού στον Πειραιά – Τα σπίτια των αδειούχων στοχεύουν οι επιτήδειοι
- Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του
- Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης
- Ποια προϊόντα κερδίζουν την κούρσα στα second hand
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις