Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 21:34
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
Τηλεφωνική επικοινωνία Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι
Διπλωματία 20 Αυγούστου 2025 | 20:10

Τηλεφωνική επικοινωνία Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι

Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής συνομιλίας Μητσοτάκη-Σίσι ήταν η τελευταία πρόταση εκεχειρίας για τη Λωρίδα της Γάζας.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη διάρκεια της επικοινωνίας τους, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του Μεγάρου Μαξίμου, συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην κατάσταση στη Γάζα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τις προσπάθειες και την τελευταία πρόταση της Αιγύπτου για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Επίσης, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τη συνεργασία και τον συντονισμό των δύο χωρών σε διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
Διπλωματία 19.08.25

Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο

Η Κύπρος τονίζει ότι η Λιβύη με το τουρκολιβυκό μνημόνιο «εσκεμμένα παραγνωρίζει την παρουσία και τα θαλάσσια δικαιώματα των παράκτιων κρατών της περιοχής, περιλαμβανομένων ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα»

Σύνταξη
Αυτή είναι η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου
«Απορρίπτεται στο σύνολό της» 16.08.25

Αυτή είναι η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου

Η Αθήνα κατέρριψε τους ισχυρισμούς της Λιβύης για τη μέση γραμμή στην ελληνική ΑΟΖ με δική της ρηματική διακοίνωση, που απέστειλε στις 5 Αυγούστου στον ΟΗΕ

Σύνταξη
ΕΔΕ για ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο – «Δεν εκφράζει την κυβέρνηση», λέει το ΥΠΕΞ
Ανακοίνωση ΥΠΕΞ 12.08.25

ΕΔΕ για ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο – «Δεν εκφράζει την κυβέρνηση», λέει το ΥΠΕΞ

Η ανάρτηση αναφερόταν στην «Ημέρα Δράσης» σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες.

Σύνταξη
«Ο λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας» – Κοινή δήλωση της Ελλάδας και άλλων 26 εταίρων για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα
«Ανθρωπιστική δυστυχία» 12.08.25

«Ο λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας» – Κοινή δήλωση της Ελλάδας και άλλων 26 εταίρων για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα

Κοινή δήλωση εκ μέρους 27 εταίρων σχετικά με τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ στην αποστολή τους

Σύνταξη
Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ
ΥΠΕΞ 10.08.25

Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τις ανακοινωθείσες συμφωνίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν ως σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων στον Νότιο Καύκασο» επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου
Η δήλωση 10.08.25

Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου

Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΣΑ, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, καταδικάζουν τα σχέδια του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Μιλούν για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»
Διπλωματία 09.08.25

Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, εν όψει της «Ημέρας Δράσης» υπέρ των Παλαιστινίων, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα να είναι «προσεκτικοί».

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση
Διπλωματία 06.08.25

ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση

Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος, αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Γιατί αργεί ο διορισμός της – Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς – «Εκβιαστές, καθάρματα»
Η ανάρτηση 06.08.25

Γιατί αργεί ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς - «Εκβιαστές, καθάρματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται με σκληρές εκφράσεις στους Δημοκρατικούς για το πάγωμα των διορισμών δεκάδων αξιωματούχων, ανάμεσά τους και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
Συμφωνία για τη Μονή Σινά προανήγγειλε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών στην συνάντηση με τον Γεραπετρίτη
Διπλωματία 06.08.25

Συμφωνία για τη Μονή Σινά προανήγγειλε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών στην συνάντηση με τον Γεραπετρίτη

Συνάντηση είχαν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομόλογο του Μπαντρ Αμπντελατί, με τον τελευταίο να προαναγγέλει συμφωνία για την Μονή Σινά

Σύνταξη
Μεγαλύτερη η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία – Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με τον Ζελένσκι
Η ανάρτηση 05.08.25

Μεγαλύτερη η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία - Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με τον Ζελένσκι

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν νέα επικοινωνία, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος - Τι πρότεινε ο Έλληνας πρωθυπουργός, τι συμφωνήθηκε

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Πότε αναμένεται ο διορισμός της στην Ελλάδα – Η διαδικασία στη Γερουσία
Κομματική σύγκρουση 04.08.25

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Πότε αναμένεται ο διορισμός της στην Ελλάδα – Η διαδικασία στη Γερουσία

Η ψηφοφορία για τον διορισμό της Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν αναμένεται πριν από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν η Γερουσία επιστρέψει από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για τουρκικά θαλάσσια πάρκα: Επικίνδυνη η υποβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων από την κυβέρνηση
«Παράνομη ενέργεια» 02.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για τουρκικά θαλάσσια πάρκα: Επικίνδυνη η υποβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων από την κυβέρνηση

O ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καλεί την κυβέρνηση «να προβεί στις δέουσες διπλωματικές ενέργειες για την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για θαλάσσια πάρκα Τουρκίας : Επικίνδυνη κλιμάκωση της τουρκικής αναθεωρητικής στρατηγικής
«Καταδικαστέα απόπειρα» 02.08.25

ΠΑΣΟΚ για θαλάσσια πάρκα Τουρκίας : Επικίνδυνη κλιμάκωση της τουρκικής αναθεωρητικής στρατηγικής

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ζητεί «εκ νέου, την επιτάχυνση της υλοποίησης των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων της Ελλάδας, και σε υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου, με πλήρη επιστημονική και θεσμική τεκμηρίωση»

Σύνταξη
Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του
Αντιδράσεις 20.08.25

Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του

Ο κατασκευασμένος από πέτρες σταυρός, μήκους 18 μέτρων, βρισκόταν στη θέση του για τουλάχιστον 50 χρόνια. Οι κάτοικοι εργάστηκαν ομαδικά για τον αποκαταστήσουν.

Σύνταξη
Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης
Άλμα εις μήκος 20.08.25

Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης

Έβδομη θέση για τον Μίλτο Τεντόγλο στο Diamond League της Λωζάνης, με μόνο δύο άλματα, καλύτερο εκ των οποίων το 7,52 μ. - Ακατάλληλες οι συνθήκες αγώνα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη για την αυριανή (21/8) επέτειο της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, το 2018, προκάλεσε ένα υποτιμητικό για τον Αλέξη Τσίπρα σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου, που δεν έμεινε αναπάντητο

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;
«Το άσπρο μαύρο» 20.08.25

Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του. Ψάχνουν πρωτιές; Τους δίνω. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ντροπή. Πρώτη στη φτωχοποίηση της δημόσιας υγείας», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών
Fizz 20.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί ακούσια στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο λίγες ημέρες νωρίτερα και πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου. Τώρα ο τραγουδιστής είναι εν αναμονή της απόφασής της αιτρικής ομάδας

Σύνταξη
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Στο νησί των ανέμων 20.08.25

Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Σύνταξη
Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση»
Μπάσκετ 20.08.25

Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση»

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για τη νίκη της γαλανόλευκης απέναντι στην Λετονία, αλλά και για την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Η Ευρώπη δεν έχει λύσεις – Πολλά λόγια, λίγα έργα
Αδιέξοδο 20.08.25

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Η Ευρώπη δεν έχει λύσεις – Πολλά λόγια, λίγα έργα

Δύσκολος αποδεικνύεται ο δρόμος για ειρήνευση στην Ουκρανία. Το Κίεβο δεν θα μπορούσε να δεχθεί συμφωνία χωρίς ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και οι σύμμαχοί του αδυνατούν ουσιαστικά να τις προσφέρουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)
Μπάσκετ 20.08.25

Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)

«Άλλη» ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική μας, νίκησε με επιβλητικό τρόπο τη Λετονία (104-86) για το τουρνουά «Ακρόπολις» κι έδειξε πως μπορεί να ελπίζει στο προσεχές Ευρωμπάσκετ.

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι
Champions League 20.08.25

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς
Champions League 20.08.25

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη
Champions League 20.08.25

LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη

LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βασιλεία – Κοπεγχάγη για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Χωρίς σαφήνεια η διπλωματία θα πεθάνει στην Ουκρανία – Τι λένε τρεις ειδικοί
Ωρολογιακή βόμβα 20.08.25

Χωρίς σαφήνεια η διπλωματία θα πεθάνει στην Ουκρανία – Τι λένε τρεις ειδικοί

Εάν οι δυτικοί δεν δώσουν σημασία σε αυτές τις λεπτομέρειες για την Ουκρανία, οι τρεις ειδικοί προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν αυτές να εξελιχθούν σε διπλωματική «ωρολογιακή βόμβα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα
Champions League 20.08.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Γάζα: Η στιγμή της επίθεσης μαχητών της Χαμάς σε Ισραηλινούς στρατιώτες και η «απάντηση» των IDF (βίντεο)
Κόσμος 20.08.25

Γάζα: Η στιγμή της επίθεσης μαχητών της Χαμάς σε Ισραηλινούς στρατιώτες και η «απάντηση» των IDF (βίντεο)

Επίθεση από μαχητές της Χαμάς, που βγήκαν από υπόγειο τούνελ, δέχθηκε ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών στην Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα - Νωρίτερα, την έναρξη της νέας επίθεσης στη Γάζα ανακοίνωσαν οι IDF

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

