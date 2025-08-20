Λέκκας: «Η κλιματική κρίση είναι εδώ» – Αναγκαίες οι λύσεις για την αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων

Σοβαρές και αποτελεσματικές λύσεις είναι απαραίτητες για την κλιματική κρίση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύμη Λέκκα, καθώς διεθνώς τα ακραία φαινόμενα προκαλούν προβληματισμό.

Τι ανέφερε ο Λέκκας

Αναφερόμενος στον ακραίο καύσωνα που αντιμετώπισε η Ισπανία, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στην ΕΡΤ, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Δεν χωράει αντιπαράθεση για τη διαχείρισή της. Πρέπει να κάνουμε σοβαρά βήματα για να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα που δεν είναι μόνο ελληνικά, αλλά διεθνή».

Σημείωσε ότι οι ακραίες θερμοκρασίες δεν είναι κάτι που βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, «αλλά όλο τον κόσμο. Το hotspot της κλιματικής κρίσης είναι ο μεσογειακός χώρος, με την Ισπανία να καταγράφει εκατοντάδες θύματα και εκατομμύρια καμένα στρέμματα μέσα σε λίγες ημέρες».

«Μπορούμε να κάνουμε πράγματα προκειμένου να καθυστερήσουμε την κλιματική κρίση και να βελτιώσουμε τις συνθήκες όσο μπορούμε» πρόσθεσε.

«Η ξηρασία, η λειψυδρία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και οι πλημμύρες συνθέτουν το σκηνικό της κλιματικής κρίσης. Ουσιαστικά οδηγούμαστε σε ερημοποίηση. Δεν σημαίνει ότι μια περιοχή θα γίνει Σαχάρα, αλλά ότι δεν θα μπορεί να υποστηρίξει ανθρώπινες δραστηριότητες» είπε ακόμη ο Ευθύμης Λέκκας, ασκώντας κριτική στην στην εσωστρέφεια με την οποία αντιμετωπίζονται οι πυρκαγιές στην Ελλάδα. Κάλεσε τους πολιτικούς «να μην αντιπαρατίθενται στο θέμα της κλιματικής κρίσης, αλλά να δούμε σοβαρά ποια στρατηγική θα ακολουθήσουμε ως χώρα και ως Ευρωπαϊκή Ένωση».

Μόνη λύση η αντίδραση

Επεσήμανε, μάλιστα, την ανάγκη για ευρωπαϊκή συνεργασία σημειώνοντας ότι χρειάζονται κοινές δράσεις και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα αναφέρθηκε και στην στάση που κρατούν μεγάλες δυνάμεις, Κίνα, Ινδία και ΗΠΑ, που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού και «ουσιαστικά αρνούνται ότι έχουμε κλιματική κρίση».

«Η μόνη λύση είναι να αντιδράσει όλος ο πλανήτης σαν ένα ενιαίο σύστημα. Μόνο τότε μπορούμε να επιβραδύνουμε την κρίση», πρόσθεσε.

«Η κλιματική κρίση δεν είναι ατομικό, περιφερειακό ή εθνικό ζήτημα. Είναι παγκόσμιο. Αν δεν υπάρξει συλλογική στρατηγική, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με φαινόμενα που δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε» επανέλαβε.