Η ιστορική ξύλινη εκκλησία της Κιρούνα στη σουηδική Λαπωνία κινδύνευε από καθίζηση. Το μεγαλύτερο ορυχείο σιδηρομεταλλεύματος του κόσμου που βρίσκεται εκεί ετοιμάζεται να επεκταθεί, ενώ τα πολλά ορυχεία της περιοχής έχουν προκαλέσει διάβρωση του εδάφους.

Η Εκκλησία Κιρούνα, όπως είναι γνωστή στη Σουηδία, κατασκευάστηκε πριν από 113 χρόνια.

Για να σωθεί, αποφασίστηκε να μεταφερθεί. Ήδη εργάτες με ειδικούς γερανούς έχουν σηκώσει την βάρους 600 τόνων ξύλινη εκκλησία και την έχουν τοποθετήσει σε ένα ειδικά κατασκευασμένο τρέιλερ.

Δείτε βίντεο από τη μεταφορά:

Η μεταφορά της είναι μέρος ενός 30ετούς έργου, που στόχο έχει τη μετεγκατάσταση χιλιάδων ανθρώπων και κτιρίων από την Κιρούνα της Λαπωνίας.

Για να βοηθήσει στη μετακίνηση, η εταιρεία διαχείρισης του ορυχείου LKAB πέρασε τον τελευταίο χρόνο διαπλάτυνοντας τον δρόμο. Έτσι, η κόκκινη εκκλησία, μια από τις μεγαλύτερες ξύλινες κατασκευές της Σουηδίας, θα μπορέσει να κάνει μια ελικοειδή διαδρομή περίπου 5 χιλιομέτρων. Θα τοποθετηθεί στο ολοκαίνουργιο κέντρο της πόλης Κιρούνα.

Σύμφωνα με την εφημέριο της Κιρούνα, Λένα Τιάρνμπεργκ, η ξύλινη αυτή εκκλησία είναι «είναι κατά κάποιο τρόπο η ψυχή της Κιρούνα. Επίσης, είναι κατά κάποιο τρόπο τόπος ασύλου». Είπε ότι για την ίδια τα συναισθήματα είναι ανάμικτα. «Είναι μια μέρα χαράς. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι αισθάνονται επίσης λύπη επειδή πρέπει να φύγουμε από αυτό το μέρος».

Μια δυσάρεστη υπενθύμιση

Ωστόσο, πέρα από τους συμβολισμούς, θρησκευτικούς και κοινωνικούς, η μετακόμιση της πόλης Κιρούνα έχει και άλλη σημασία. Για τα μέλη της ιθαγενούς κοινότητας Σάμι της περιοχής, η οποία εκτρέφει ταράνδους εκεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, η μετακόμιση αποτελεί υπενθύμιση των ευρύτερων αλλαγών που προκλήθηκαν από την επέκταση της εξόρυξης.

«Αυτή η περιοχή είναι παραδοσιακή γη των Σάμι», είπε στο Reuters ο Λαρς-Μάρκους Κουχμούνεν, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γκάμπνα Σάμι. «Αυτή η περιοχή ήταν βοσκότοπος. Είναι η γη όπου γεννήθηκαν τα μοσχάρια των ταράνδων».

Επιπλέον, αν υλοποιηθούν τα σχέδια για ακόμη ένα ορυχείο στην περιοχή, μετά τη μετακόμιση, οι οικολογικές συνέπειες θα είναι μεγαλύτερες. Θα κόψει το μονοπάτι ανάμεσα στα θερινά και χειμερινά βοσκοτόπια των ταράνδων, καθιστώντας την εκτροφή «αδύνατη» στο μέλλον, λέει ο Κουχμούνεν. «Πριν από πενήντα χρόνια, ο προπάππους μου είπε ότι το ορυχείο θα καταβροχθίσει τον τρόπο ζωής μας, την εκτροφή ταράνδων. Και είχε δίκιο».

Η μετακόμιση μιας πόλης

Η μεταφορά της εκκλησίας είναι μόνο ένα μικρό μέρος του έργου μετεγκατάστασης. Περίπου 3.000 σπίτια και περίπου 6.000 άνθρωποι πρέπει να μετακομίσουν. Ορισμένα δημόσια και εμπορικά κτίρια κατεδαφίζονται, ενώ κάποια, όπως η εκκλησία, μεταφέρονται ολόκληρα.

Άλλα κτίρια αποσυναρμολογούνται και ξαναχτίζονται γύρω από το νέο κέντρο της πόλης. Εκατοντάδες νέα σπίτια, καταστήματα και ένα νέο δημαρχείο έχουν επίσης κατασκευαστεί.

Αυτή η «μετακόμιση» της πόλης θα επιτρέψει στην LKAB, η οποία παράγει το 80% του σιδηρομεταλλεύματος που εξορύσσεται στην Ευρώπη, να συνεχίσει να επεκτείνει τη λειτουργία της Κιρούνα για τις επόμενες δεκαετίες.

Σιδηρομετάλλευμα και σπάνιες γαίες

Η κρατική εταιρεία έχει εξορύξει περίπου 2 δισεκατομμύρια τόνους μεταλλεύματος από τη δεκαετία του 1890, κυρίως από το ορυχείο της Κιρούνα. Οι ορυκτοί πόροι εκτιμώνται σε άλλους 6 δισεκατομμύρια τόνους στην Κιρουνα και στις κοντινές πόλες Σβαπαβάρα και Μάλμπεργκετ. Επίσης, η LKAB σχεδιάζει νέο ορυχείο δίπλα στην υπάρχουσα τοποθεσία της Κιρούνα. Αυτό, το Per Geijer, εκτός από σιδηρομετάλλευμα, σημαντικά κοιτάσματα σπάνιων γαιών, μια ομάδα 17 μετάλλων κρίσιμων για προϊόντα από λέιζερ μέχρι iPhone και πράσινη τεχνολογία-κλειδί για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρώπης.

Η Ευρώπη – και μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου – εξαρτάται σχεδόν πλήρως από την Κίνα για την προμήθεια και την επεξεργασία σπάνιων γαιών. Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η ΕΕ χαρακτήρισε το Per Geijer ως Στρατηγικό Έργο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιτάχυνση της διαδικασίας έναρξης παραγωγής του νέου ορυχείου.