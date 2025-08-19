Οι ομάδες με τους περισσότερους NBAers στο Eurobasket (vids)

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του Eurobasket 2025 έχει ξεκινήσει, με την ελπίδα η Εθνική μας ομάδα να επανέλθει στις επιτυχίες, με το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη να συνεχίζει την προετοιμασία του για το μεγάλο τουρνουά.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο το ποια ομάδα έχει τους περισσότερους NBAers στο ρόστερ της σε ολόκληρο το Eurobasket.

Με την παρουσία των Ευρωπαίων παικτών στο NBA να έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, είναι λογικό πως θα υπάρχει μεγάλος αριθμός παικτών που θα πάρουν μέρος στο Eurobasket και που αγωνίζονται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη…

Πρώτη στη λίστα η Σερβία – το μεγάλο φαβορί

Πρώτη στη σχετική λίστα, με πέντε NBAers, είναι η Σερβία, η οποία είναι και το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στο τουρνουά. Έχει στο ρόστερ της τον σπουδαίο Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς), τον Νίκολα Γιόβιτς (Χιτ), τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς (Κλίπερς), τον Νίκολα Τόπιτς (Θάντερ) και τον Τρίσταν Βούκτσεβιτς (Γουίζαρντς).

Στη δεύτερη θέση, ακολουθεί η Γαλλία που έχει τέσσερις παίκτες από τον μαγικό κόσμο του NBA. Ο λόγος για τους: Γκερσόν Γιαμπουσέλε (Νικς), Ζακαρί Ρισασέ (Χοκς), Μπιλάλ Κουλιμπαλί (Γουίζαρντς) και Άλεξ Σαρ (Γουίζαρντς).

Τρεις NBAers περιλαμβάνει το ρόστερ της Γερμανίας (Φραντς Βάγκνερ, Ντένις Σρέντερ, Τρίσταν Ντα Σίλβα), ενώ από δύο αγωνίζονται σε Βοσνία (Νούρκιτς, Γκάρζα), Γεωργία (Μπιτάτζε, Μαμουκελασβίλι), Σουηδία (Κλίντμαν, Λάρσον) και Τουρκία (Μπόνα, Σενγκούν).

Τέλος αξίζει να υπενθυμίσουμε πως στο ρόστερ της Εθνικής μας ομάδας υπάεχει μονάχα ένας NBAer, αλλά ίσως μαζί με τον Γιόκιτς το κορυφαίο όνομα του τουρνουά και αυτός δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!