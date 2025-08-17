Γαλλία: Φαβορί για το Eurobasket με πονοκέφαλο στη θέση του σέντερ

Η Γαλλία παραμένει ένα από τα μεγάλα φαβορί του Eurobasket 2025 (27 Αυγούστου – 14 Σεπτεμβρίου), όμως θα μπει στη διοργάνωση με σοβαρό πρόβλημα στη ρακέτα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Φρεντερίκ Φοτού ανακοίνωσε την τελική 12άδα της εθνικής ομάδας, που φιλοδοξεί να ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου δώδεκα χρόνια μετά το χρυσό του 2013 στη Σλοβενία.

Σύμφωνα με το Power Ranking της FIBA, οι «μπλε» βρίσκονται στην τρίτη θέση των υποψηφίων για το χρυσό μετάλλιο, πίσω από τη Σερβία και την κάτοχο του παγκόσμιου τίτλου, Γερμανία. Ο σεβασμός αυτός δεν είναι τυχαίος: η Γαλλία έρχεται από την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, χάνοντας στον τελικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες (98-87), ενώ στην προετοιμασία της μέτρησε τέσσερις νίκες σε ισάριθμα φιλικά – οι δύο μάλιστα απέναντι στην Ισπανία.

Η 12άδα που θα αγωνιστεί στο Eurobasket αποτελείται από τους: Ματιέ Στραζέλ, Τεό Μαλεντόν, Σιλβέν Φρανσίσκο, Ιζάια Κορντινιέ, Ελί Οκόμπο, Ζακαρί Ρισασέρ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Τιμοτέ Λουαβού-Καμπαρό, Γκερσόν Γιαμπουσέλ, Τζέιλεν Χουάρντ, Αλεξ Σαρ και Μουχαμαντού Ζαϊτέ. Ένα σύνολο γεμάτο ταλέντο, ταχύτητα και φυσικά αθλητικά προσόντα.

Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στη θέση του σέντερ. Η Γαλλία θα στερηθεί τέσσερις βασικούς ψηλούς: τον Βίκτορ Ουεμπανιαμά (θρόμβωση στον ώμο), τον Ρούντι Γκομπέρ (προσωπική απόφαση), τον Ματίας Λεσόρ (τραυματισμός στο πόδι) και τον Βενσάν Πουαριέ (τραυματισμός στο γόνατο). Μάλιστα, ο Πουαριέ αποχώρησε χτυπημένος στο φιλικό με την Ισπανία στη Μπανταλόνα στις 14 Αυγούστου.

Λύση ο Ντιαμπατέ

Η γαλλική ομοσπονδία προσπάθησε να καλύψει το κενό με τον Μούσα Ντιαμπατέ των Charlotte Hornets, ο οποίος είχε αρχικά κοπεί από την προετοιμασία, όμως ο παίκτης αρνήθηκε να επιστρέψει, προτιμώντας να επικεντρωθεί στην επερχόμενη σεζόν του NBA.

Έτσι, στη ρακέτα θα σηκώσουν το βάρος δύο παίκτες: ο Αλεξ Σαρ, 20 ετών, ύψους 2,13 μ., νούμερο δύο στο draft του 2024 από τους Washington Wizards, και ο Μουχαμαντού Ζαϊτέ, 30 ετών και 2,08 μ., που τη νέα σεζόν θα αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα με τη νεοφώτιστη Dubai BC. Πρόκειται για αξιόλογες λύσεις, αλλά η απουσία των τεσσάρων κορυφαίων σέντερ αφήνει σαφώς κενό στην πιο κρίσιμη θέση του γαλλικού παιχνιδιού.

Παρά τα προβλήματα, η Γαλλία παραμένει φόβητρο. Θα κάνει πρεμιέρα στις 28 Αυγούστου στο Κατοβίτσε απέναντι στο Βέλγιο, με στόχο να επιβεβαιώσει ότι ακόμα και με απουσίες, παραμένει ένας από τους πιο επικίνδυνους διεκδικητές του χρυσού μεταλλίου.