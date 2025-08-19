Φωτιά στην Κερατέα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 63 πυροσβέστες με 23 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων.
- Ξύλινη εκκλησία «μετακινήθηκε» για να σωθεί από την καθίζηση
- Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί
- Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία ακινήτων - Πού βρίσκεται η Ελλάδα
- Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στην Πυροσβεστική, έπειτα από ειδοποίηση για φωτιά στην Κερατέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτωπο βρίσκεται κοντά στην λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της Κερατέας προς Λαύριο.
Μεγάλη κινητοποίηση
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με 63 πυροσβέστες να φτάνουν στο σημείο, με 23 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο.
Επίσης, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί και δύο ομάδες πεζοπόρων, προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάσβεση.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 63 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2025
- Megasports: Έτοιμοι για τη νέα… ώρα Ευρώπης
- Viral χορός στην Πάφο με… κοντοσούβλια στο κεφάλι
- Ο Καραλής πανηγύρισε κάνοντας τον γύρο του θριάμβου με την ελληνική σημαία στους ώμους (vid)
- Στρατηγική: Τη διαθέτει ο Τραμπ, αλλά όχι οι Ευρωπαίοι
- Tο roaching, η νέα τάση στις σχέσεις που έχει έμπνευση τις… κατσαρίδες
- Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις