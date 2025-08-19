Φωτιά στην Κερατέα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στην Πυροσβεστική, έπειτα από ειδοποίηση για φωτιά στην Κερατέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτωπο βρίσκεται κοντά στην λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της Κερατέας προς Λαύριο.

Μεγάλη κινητοποίηση

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με 63 πυροσβέστες να φτάνουν στο σημείο, με 23 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο.

Επίσης, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί και δύο ομάδες πεζοπόρων, προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάσβεση.