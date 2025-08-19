magazin
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
19.08.2025 | 20:58
Φωτιά στην Κερατέα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε
Go Fun 19 Αυγούστου 2025 | 19:40

Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε

Μια προσωπική τραγωδία που τη στιγμάτισε από παιδί κρύβεται πίσω από το φιλανθρωπικό έργο της πριγκίπισσας Σαρλίν του Μονακό, η οποία υπερασπίζεται την εκμάθηση της κολύμβησης ως παγκόσμιο δικαίωμα ζωής

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το δίλημμα του σκαντζόχοιρου

Το δίλημμα του σκαντζόχοιρου

Spotlight

Σε μια νέα συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα Ouest-France, η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, πρώην Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση, έφερε στο φως μια προσωπική τραγωδία που πυροδότησε το πάθος της για την προώθηση της ασφάλειας στο νερό

«Ο Ρίτσαρντ πνίγηκε σε ένα ποτάμι, πολύ κοντά στο σπίτι του θείου μου. Ήταν μόλις πέντε ετών» εξομολογήθηκε η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό σε συνέντευξή της στην Ouest-France.

«Ήταν καταστροφικό για όλη την οικογένειά μας. Δεν νομίζω ότι αυτός ο πόνος φεύγει ποτέ», δήλωσε η 47χρονη σύζυγος του πρίγκιπα Αλβέρτου.

Η πριγκίπισσα τόνισε ότι η εκμάθηση της κολύμβησης «θα πρέπει να είναι θεμελιώδες δικαίωμα, ακριβώς όπως η εκμάθηση της ανάγνωσης», προσθέτοντας: «Το κόστος δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί εμπόδιο στην απόκτηση μιας δεξιότητας που σώζει ζωές».

Η εξομολόγηση της Σαρλίν έρχεται σε μια περίοδο που η ίδια δηλώνει «βαθιά ανήσυχη από την απότομη αύξηση του αριθμού των πνιγμών» κατά τη θερινή σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόνο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο υπήρξαν 193 θάνατοι από πνιγμό στη Γαλλία.

«Η επαγρύπνηση είναι πάντα απαραίτητη, πουθενά δεν πρέπει να αισθάνεσαι εντελώς ασφαλής»

Η βασιλική οικογένεια έχει κάνει την ασφάλεια στο νερό κεντρικό πυλώνα του ιδρύματός της, Fondation Princesse Charlène de Monaco, προωθώντας τον σκοπό αυτό μέσα από τρία προγράμματα, τα Μάθε να Κολυμπάς, Ασφάλεια στο Νερό και Αθλητισμός και Εκπαίδευση.

Το ίδρυμα ιδρύθηκε το 2014 και μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους σε 43 χώρες, εργαζόμενο για την πρόληψη των πνιγμών και την έμπνευση των παιδιών μέσω του αθλητισμού.

Η πριγκίπισσα αναγνώρισε ότι το Μονακό είναι μια προνομιούχα περιοχή που διαθέτει «εγκαταστάσεις και επίβλεψη υψηλής ποιότητας», αλλά υπογράμμισε ότι «η επαγρύπνηση είναι πάντα απαραίτητη» και ότι «πουθενά δεν πρέπει να αισθάνεσαι εντελώς ασφαλής».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού του Μονακό, τα μαθήματα κολύμβησης πρέπει να ξεκινούν από την προσχολική ηλικία και μετά, «ώστε κάθε παιδί να μπορεί να αναπτυχθεί με ασφάλεια στο νερό».

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, η πριγκίπισσα Σαρλίν βρέθηκε στην παραλία Λαρβότο για να συμμετάσχει στην ετήσια Ημέρα Ασφάλειας στο Νερό, μια εκδήλωση που διοργανώνει το ίδρυμά της.

Παρακολούθησε τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διδάξουν στους νέους δεξιότητες που σώζουν ζωές, καθώς και την ασφάλεια και τη διάσωση στο νερό.

Πριν παντρευτεί τον Αλβέρτο το 2011, η Σαρλίν (το γένος Βίτστοκ) ήταν επαγγελματίας κολυμβήτρια που αγωνίστηκε για τη χώρα καταγωγής της, τη Νότια Αφρική, στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 στο Σίδνεϊ.

Την ίδια χρονιά, γνώρισε τον πρίγκιπα του Μονακό σε έναν αγώνα κολύμβησης. Ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους μια δεκαετία αργότερα.

Το ζευγάρι απέκτησε αργότερα τα δίδυμα, πρίγκιπα Ζακ και πριγκίπισσα Γκαμπριέλα, οι οποίοι είναι πλέον 10 ετών.

Η οικογένεια εμφανίστηκε πρόσφατα μαζί στον εορτασμό για την 20ή επέτειο της ανόδου του Αλβέρτου στον θρόνο.

Το θλιβερό ρεκόρ των πνιγμών στην Ελλάδα

Κάθε χρόνο, δεκάδες συνάνθρωποί μας χάνουν τη ζωή τους σε θάλασσες, λίμνες, ποτάμια και πισίνες, συχνά σε δραστηριότητες που θεωρούνται ακίνδυνες όπως είναι η κολύμβηση. Μπορεί η χώρα να διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στην Ευρώπη, να έχει πλούσιο φυσικό υδάτινο περιβάλλον, μοναδικά μεγάλα και μικρά νησιά και να προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για αναψυχή και τουρισμό, ωστόσο καταγράφει πολλούς πνιγμούς.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων του οργανισμού Safe Water Sports, που συγκέντρωσε σε συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας, το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία, το 2024 έχασαν τη ζωή τους 395 άνθρωποι στο υδάτινο περιβάλλον της χώρας.

Από αυτούς, οι 388 πνιγμοί σημειώθηκαν σε θάλασσες, αριθμός μεν μειωμένος κατά δέκα σε σχέση με το 2023, ωστόσο ιδιαίτερα ανησυχητικός. Οι υπόλοιποι επτά θάνατοι, καταγράφηκαν σε λίμνες, ποτάμια και κολυμβητικές δεξαμενές.

Η ναυαγοσωστική κάλυψη ανήλθε το 2024 στο 93%, παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, δείγμα προόδου. Το 2025, για το πρώτο εξάμηνο, τα στοιχεία δείχνουν περαιτέρω βελτίωση. Καταγράφηκαν 91 θανάσιμα ατυχήματα στις θάλασσες, αριθμός μειωμένος κατά 23% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024. Από αυτούς, οι 71 ήταν άνω των 60 ετών και οι 60 ήταν άνδρες. Η ναυαγοσωστική κάλυψη μέχρι στιγμής, για το 2025 φτάνει το 88%.

Η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων ήταν άνδρες, ενώ το 83% άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών

Ο ιδρυτής και πρόεδρος του Safe Water Sports, δρ Παναγιώτης Πασχαλάκης, τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η πρόληψη αποτελεί θεμέλιο της προσπάθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας στο υδάτινο περιβάλλον» και επισήμανε τη σημασία της εκπαίδευσης από μικρή ηλικία, «η στοχευμένη ενημέρωση, η εκπαίδευση και η συνεργασία όλων των φορέων αποδίδουν και σώζουν ζωές και αυτό φαίνεται από τη μείωση των ατυχημάτων ως αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας».

Ηλικιακή κατανομή

Η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων, το 68%, ήταν άνδρες, ενώ το 83%, ήταν άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Η ηλικιακή αυτή κατανομή, καταδεικνύει ότι η τρίτη ηλικία αποτελεί την πιο ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα, είτε λόγω μειωμένων φυσικών ικανοτήτων, είτε λόγω ελλιπούς επίγνωσης των κινδύνων. Δυστυχώς, δύο θανάσιμα περιστατικά αφορούσαν και παιδιά, ενώ σε ατυχήματα με σπορ στις θάλασσες καταγράφηκαν 14 τραυματισμοί, εκ των οποίων οι έξι αφορούσαν επίσης ανηλίκους.

«Λαμβάνοντας τα στοιχεία αυτά, έχουμε ήδη ξεκινήσει μια στοχευμένη ενημερωτική καμπάνια σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Λιμενικό Σώμα, το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ, με σκοπό την παροχή συμβουλών και οδηγιών πρόληψης για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Η ενίσχυση της ενημέρωσης, η καλλιέργεια συνείδησης κινδύνου και η προώθηση της υπεύθυνης συμπεριφοράς αποτελούν τον δρόμο προς την ουσιαστική μείωση των ατυχημάτων στο νερό», υπογραμμίζει ο κ. Πασχαλάκης.

Από την πλευρά του ο διευθυντής της ελληνικής ναυαγοσωστικής ακαδημίας (ΕΚΑΝ) Νίκος Γιοβανίδης εξήγησε ότι «ο κυριότερος λόγος που δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες από την 1η Ιουνίου στις ελληνικές ακτές είναι οι καθυστερήσεις των δήμων που αργούν να κάνουν τους διαγωνισμούς. Τα έργα τα ναυαγοσωστικά είναι πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ μεγάλα, σε μέγεθος και σε δαπάνες. Θα πρέπει κάθε δήμος να έχει ολοκληρώσει μέχρι τον Οκτώβριο του περασμένου έτους τη διαδικασία του διαγωνισμού, ώστε να επιλύονται τα προβλήματα που προκύπτουν, όπως η εύρεση και ενοικίαση κατοικιών, χωρίς να χρειάζεται οι ναυαγοσώστες να δαπανούν τεράστια ποσά».

«Επίσης, την τελευταία στιγμή είναι αδύνατο να οργανωθεί η ναυαγοσωστική ομάδα και η σχολή που θα αναλάβει την υπηρεσία. Με μεγαλύτερο ποσοστό των διαγωνισμών να γίνονται τον Μάιο και ένα σοβαρό ποσοστό μετά την 1η Ιουνίου που ήδη έχει αρχίσει η σεζόν. Δύσκολη όμως, είναι και η διαδικασία για να γίνει κάποιος ναυαγοσώστης, είναι τεράστια γραφειοκρατική και υπερβολικά περίπλοκη διαδικασία», σημείωσε ο κ. Γιοβανίδης.

Ανάγκη για θεσμικές και οικονομικές βελτιώσεις

«Η πρόσληψη του προσωπικού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται από τους δήμους, αφού όμως πρώτα οι Λιμενικές Αρχές εκδώσουν απόφαση για το ωράριο κάλυψης κάθε ακτής με ναυαγοσώστες», επισημαίνει ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, και συμπληρώνει ότι «αυτό οδηγεί συχνά στο να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες πρόσληψης από τους Δήμους με καθυστέρηση, ακόμα και μετά την 1η Ιουνίου».

«Η κατάσταση θα βελτιωθεί σημαντικά αν το Λιμενικό αποφασίζει πολύ νωρίς, στην αρχή κάθε έτους, για το ωράριο ναυαγοσωστικής κάλυψης κάθε ακτής και ενημερώνει άμεσα τον δήμο. Αν επιτραπεί στους δήμους να εκκινούν τις διαδικασίες πρόσληψης του εποχικού προσωπικού από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και μαζί με την απόφαση του Λιμενικού για το ωράριο κάλυψης κάθε ακτής, αυτομάτως υπολογίζεται και η αντίστοιχη δαπάνη, ώστε να αποδίδεται στο σύνολο της στον δήμο από το υπουργείο Εσωτερικών. Μόνο με τον τρόπο αυτόν, δεν θα προκύπτουν τα οικονομικά προβλήματα για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, που σήμερα αντιμετωπίζουν οι Δήμοι», εξηγεί ο δήμαρχος Αλίμου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίγματα για το θετικό πρόσημο η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε στηρίγματα για το θετικό πρόσημο η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Xρηματιστήριο Αθηνών
ΕΧΑΕ: Με 1,17% η Morgan Stanley, συνεχίζονται οι κινήσεις των funds

ΕΧΑΕ: Με 1,17% η Morgan Stanley, συνεχίζονται οι κινήσεις των funds

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα
«Madudu» 19.08.25

Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα

Η βασίλισσα της ποπ, Μαντόνα, έσβησε τα 67 της κεριά με μια μεγαλοπρεπή και πολυτελή γιορτή στη Σιένα της Ιταλίας, εκπληρώνοντας ένα όνειρο ετών: να παρακολουθήσει τον ιστορικό ιππικό αγώνα Palio

Σύνταξη
Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί
Πάντα μόνος 19.08.25

Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί

Στον κόσμο της λάμψης, το χειροκρότημα σβήνει όταν σβήνει η ζωή. Ο Μάθιου Πέρι που γεννήθηκε σαν σήμερα, βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου 2023 βάζοντας τέλος σε μια αφόρητα μοναχική ιστορία λάμψης και κατάρρευσης στη σκιά των προβολέων. Ένα νέο ντοκιμαντέρ προσπαθεί να αναδείξει την τραγωδία μιας ζωής γεμάτης από κάλπικα γέλια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ξανασμίγουν για μια συγκινητική φωτογραφία
«Οικογένεια» 18.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ξανασμίγουν για μια συγκινητική φωτογραφία

Η Τζένιφερ Άνιστον, που είναι νονά της κόρης της Κόρτνεϊ Κοξ, Κόκο, είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη μακροχρόνια φιλία της με την σταρ, μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της σειράς «Φιλαράκια» το 1994.

Σύνταξη
Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο
Ελλάδα για πάντα 18.08.25

Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο

Το supermodel και πρώην «άγγελος» της Victoria’s Secret, Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, και ο σύντροφός της, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζέισον Στέιθαμ, συνεχίζουν να ψηφίζουν Κυκλάδες για ακόμη ένα καλοκαίρι της ζωής τους

Σύνταξη
Μια σπάνια φωτογραφία της Ζωής Λάσκαρη δια χειρός του σπουδαίου Κλεισθένη Δασκαλάκου
Μια εποχή 18.08.25

Μια σπάνια φωτογραφία της Ζωής Λάσκαρη δια χειρός του σπουδαίου Κλεισθένη Δασκαλάκου

«Σήμερα συμπληρώνονται οκτώ χρόνια από τον χαμό της Ζωής Λάσκαρη, μιας από τις πιο λαμπερές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου» αναφέρει το Studio Kleisthenis, το οποίο μοιράστηκε μια νοσταλγική λήψη.

Σύνταξη
Ο 50χρονος Λεονάρντο Ντι Κάπριο νιώθει 32, μετανιώνει για το Boogie Nights, δεν μετανιώνει για το Ισραήλ
Συνέντευξη 18.08.25

Ο 50χρονος Λεονάρντο Ντι Κάπριο νιώθει 32, μετανιώνει για το Boogie Nights, δεν μετανιώνει για το Ισραήλ

Ο Λεονάρντο Ντι Kάπριο είναι το cover story του περιοδικού Esquire. Στη συνέντευξη του ο ηθοποιός μίλησε για όλα εκτός από όσα του καταλογίζουν τα media σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»
Ιστός 18.08.25

«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο ισχυρές δυναστείες της αμερικανικής πολιτικής σκηνής κλιμακώνεται. Η Μελάνια Τραμπ, θιγμένη από τους «συκοφαντικούς» ισχυρισμούς του Χάντερ Μπάιντεν για τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, απειλεί με αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων. Η απάντηση του Χάντερ, αφοπλιστική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη
Τραγικό τέλος 17.08.25

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη

Το 30χρονο μοντέλο Ξένια Αλεξάντροβα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από τις 5 Ιουλίου, όταν το αμάξι που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μια άλκη. Πριν λίγες ημέρες άφησε την τελευταία της πνοή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)
Άλλα Αθλήματα 19.08.25

Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει την περιπέτειά του στο Γουίνστον Σάλεμ, με στόχο να βρει ρυθμό και ψυχολογία ενόψει του US Open, όπου έχει τα χειρότερα αποτελέσματα από τα τέσσερα Grand Slams.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη – Πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ
Κλίμα οδύνης 19.08.25

Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη – Πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ

Ο πατέρας του σημείωσε ότι οι έλεγχοι που γίνονται πια, έχουν σώσει άλλα παιδιά. Και υπόσχεται να κάνει τα πάντα για μην υπάρξουν άλλα τέτοια δυστυχήματα.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Χαμένος στη μετάφραση» – Απαράδεκτη απάντηση σε γυναίκα που διαμαρτυρήθηκε για τις ελλείψεις του ΕΣΥ
Αφοπλιστικός... 19.08.25

«Χαμένος στη μετάφραση» ο Γεωργιάδης - Απαράδεκτη απάντηση σε γυναίκα που διαμαρτυρήθηκε για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

Εξοργιστική απάντηση σε γυναίκα που πέθανε ο πατέρας της επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Έκθετος για την κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τις αιτίες που οδηγούν σε υποστελέχωση των νοσοκομείων.

Σύνταξη
Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»
«Αίσθηση αβεβαιότητας» 19.08.25

Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»

Τη δεκαετία του '90, οι παίκτες των Ντάλας Κάουμποϊς είδαν ξαφνικά τους ευατούς τους να απολαμβάνουν την ελευθερία τους δίχως περιορισμούς -και έτσι επιδόθηκαν σε κάθε λογής ατασθαλία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η χώρα του «Pass» της κυβέρνησης Μητσοτάκη – «Χίος Pass» προτείνει ο Μηταράκης και για το νησί μετά τις φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Η χώρα του «Pass» της κυβέρνησης Μητσοτάκη – «Χίος Pass» προτείνει ο Μηταράκης και για το νησί μετά τις φωτιές

Aντί άμεσης χρηματοδότησης των αναγκών των κατοίκων περιοχών που είδαν τις περιουσίες τους να γίνονται στάση, η κυβέρνηση στρέφεται και πάλι στα πάσης φύσεως «Pass» και σε μέτρα - ψίχουλα

Σύνταξη
Γιατί οι Δυτικοί είναι αδιανόητα δύσκολο να αντέξουν μια σύγκρουση στον παγωμένο βορρά
Προειδοποίηση στρατιωτικών 19.08.25

Γιατί οι Δυτικοί είναι αδιανόητα δύσκολο να αντέξουν μια σύγκρουση στον παγωμένο βορρά

Στρατιωτικοί εκπαιδευμένοι σε πολικές συνθήκες προειδοποιούν τι περιμένει τους στρατούς των Ευρωπαίουν εάν συγκρουστούν στον βορρά με του έμπειρους στο ψύχος Ρώσους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προκρίσεις στη League Phase για ΑΕΛ (2-1) και Βόλο (4-0) – Έκανε την έκπληξη η Καβάλα στα πέναλτι (vid)
Κύπελλο Ελλάδος 19.08.25

Προκρίσεις στη League Phase για ΑΕΛ (2-1) και Βόλο (4-0) – Έκανε την έκπληξη η Καβάλα στα πέναλτι (vid)

Με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ πέρασε με 2-1 από την Καλαμάτα και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ενώ ο Βόλος νίκησε με 4-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα των πολλών προβλημάτων. Η Καβάλα πέταξε εκτός μέσω των πέναλτι τον Πανσερραϊκό.

Σύνταξη
Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ
Deutsche Welle 19.08.25

Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει αυτές τις ημέρες ότι κατάφερε μέσα σε λίγες εβδομάδες να τελειώσει 6 πολέμους, αλλά αυτός της Ουκρανίας αποδείχτηκε πιο περίπλοκος. Έχει βάση αυτό που λέει;

Σύνταξη
Αθήνα: Σε ποια γειτονιά της πρωτεύουσας καταγράφηκε ρεκόρ βροχής 197 ημερών
Χάρτης 19.08.25

Σε ποια γειτονιά της Αθήνας καταγράφηκε ρεκόρ βροχής 197 ημερών

Ξαφνική μπόρα αιφνιδίασε κατοίκους και τουρίστες στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης. Σημαντικά ύψη βροχής κατέγραψαν οι 93 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr

Σύνταξη
Η Φίνος Φιλμ τιμά με μια νοσταλγική ανάρτηση την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας – «Ένα αυθόρμητο κλικ»
Η συμβολή 19.08.25

Η Φίνος Φιλμ τιμά με μια νοσταλγική ανάρτηση την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας – «Ένα αυθόρμητο κλικ»

«Γιατί στον κινηματογράφο, όπως και στη ζωή, κάθε φωτογραφία κρύβει μια μικρή ιστορία», αναφέρεται στην ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας.

Σύνταξη
Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου
Στον Τραμπ 19.08.25

Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του, τη Δευτέρα, φέρεται ότι πρότεινε η συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα. Τα πιθανά σενάρια.

Σύνταξη
Σουηδία: Ξύλινη εκκλησία πήρε τον δρόμο της μετανάστευσης για να σωθεί από την καθίζηση
Στη Σουηδία 19.08.25

Ξύλινη εκκλησία «μετακινήθηκε» για να σωθεί από την καθίζηση

Η εκκλησία-σύμβολο μιας πόλης στη Λαπωνία μετακινείται για να σωθεί, μαζί με την υπόλοιπη πόλη. Οι ανάγκες για σιδηρομετάλλευμα και σπάνιες γαίες αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ανθρώπων.

Σύνταξη
Μάντζος: Η Ελλάδα και ο πρωτογενής τομέας θα είναι το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ στην αναθεώρηση της ΚΑΠ, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Μάντζος: Η Ελλάδα και ο πρωτογενής τομέας θα είναι το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ στην αναθεώρηση της ΚΑΠ, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Δημήτρης Μάντζος επανέλαβε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του αιτήματος για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη και Αυγενάκη, με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Απόρρητο