Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε

Σε μια νέα συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα Ouest-France, η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, πρώην Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση, έφερε στο φως μια προσωπική τραγωδία που πυροδότησε το πάθος της για την προώθηση της ασφάλειας στο νερό

«Ο Ρίτσαρντ πνίγηκε σε ένα ποτάμι, πολύ κοντά στο σπίτι του θείου μου. Ήταν μόλις πέντε ετών» εξομολογήθηκε η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό σε συνέντευξή της στην Ouest-France.

«Ήταν καταστροφικό για όλη την οικογένειά μας. Δεν νομίζω ότι αυτός ο πόνος φεύγει ποτέ», δήλωσε η 47χρονη σύζυγος του πρίγκιπα Αλβέρτου.

Η πριγκίπισσα τόνισε ότι η εκμάθηση της κολύμβησης «θα πρέπει να είναι θεμελιώδες δικαίωμα, ακριβώς όπως η εκμάθηση της ανάγνωσης», προσθέτοντας: «Το κόστος δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί εμπόδιο στην απόκτηση μιας δεξιότητας που σώζει ζωές».

Η εξομολόγηση της Σαρλίν έρχεται σε μια περίοδο που η ίδια δηλώνει «βαθιά ανήσυχη από την απότομη αύξηση του αριθμού των πνιγμών» κατά τη θερινή σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόνο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο υπήρξαν 193 θάνατοι από πνιγμό στη Γαλλία.

«Η επαγρύπνηση είναι πάντα απαραίτητη, πουθενά δεν πρέπει να αισθάνεσαι εντελώς ασφαλής»

Η βασιλική οικογένεια έχει κάνει την ασφάλεια στο νερό κεντρικό πυλώνα του ιδρύματός της, Fondation Princesse Charlène de Monaco, προωθώντας τον σκοπό αυτό μέσα από τρία προγράμματα, τα Μάθε να Κολυμπάς, Ασφάλεια στο Νερό και Αθλητισμός και Εκπαίδευση.

Το ίδρυμα ιδρύθηκε το 2014 και μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους σε 43 χώρες, εργαζόμενο για την πρόληψη των πνιγμών και την έμπνευση των παιδιών μέσω του αθλητισμού.

Η πριγκίπισσα αναγνώρισε ότι το Μονακό είναι μια προνομιούχα περιοχή που διαθέτει «εγκαταστάσεις και επίβλεψη υψηλής ποιότητας», αλλά υπογράμμισε ότι «η επαγρύπνηση είναι πάντα απαραίτητη» και ότι «πουθενά δεν πρέπει να αισθάνεσαι εντελώς ασφαλής».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού του Μονακό, τα μαθήματα κολύμβησης πρέπει να ξεκινούν από την προσχολική ηλικία και μετά, «ώστε κάθε παιδί να μπορεί να αναπτυχθεί με ασφάλεια στο νερό».

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, η πριγκίπισσα Σαρλίν βρέθηκε στην παραλία Λαρβότο για να συμμετάσχει στην ετήσια Ημέρα Ασφάλειας στο Νερό, μια εκδήλωση που διοργανώνει το ίδρυμά της.

Παρακολούθησε τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διδάξουν στους νέους δεξιότητες που σώζουν ζωές, καθώς και την ασφάλεια και τη διάσωση στο νερό.

Πριν παντρευτεί τον Αλβέρτο το 2011, η Σαρλίν (το γένος Βίτστοκ) ήταν επαγγελματίας κολυμβήτρια που αγωνίστηκε για τη χώρα καταγωγής της, τη Νότια Αφρική, στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 στο Σίδνεϊ.

Την ίδια χρονιά, γνώρισε τον πρίγκιπα του Μονακό σε έναν αγώνα κολύμβησης. Ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους μια δεκαετία αργότερα.

Το ζευγάρι απέκτησε αργότερα τα δίδυμα, πρίγκιπα Ζακ και πριγκίπισσα Γκαμπριέλα, οι οποίοι είναι πλέον 10 ετών.

Η οικογένεια εμφανίστηκε πρόσφατα μαζί στον εορτασμό για την 20ή επέτειο της ανόδου του Αλβέρτου στον θρόνο.

Το θλιβερό ρεκόρ των πνιγμών στην Ελλάδα

Κάθε χρόνο, δεκάδες συνάνθρωποί μας χάνουν τη ζωή τους σε θάλασσες, λίμνες, ποτάμια και πισίνες, συχνά σε δραστηριότητες που θεωρούνται ακίνδυνες όπως είναι η κολύμβηση. Μπορεί η χώρα να διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στην Ευρώπη, να έχει πλούσιο φυσικό υδάτινο περιβάλλον, μοναδικά μεγάλα και μικρά νησιά και να προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για αναψυχή και τουρισμό, ωστόσο καταγράφει πολλούς πνιγμούς.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων του οργανισμού Safe Water Sports, που συγκέντρωσε σε συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας, το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία, το 2024 έχασαν τη ζωή τους 395 άνθρωποι στο υδάτινο περιβάλλον της χώρας.

Από αυτούς, οι 388 πνιγμοί σημειώθηκαν σε θάλασσες, αριθμός μεν μειωμένος κατά δέκα σε σχέση με το 2023, ωστόσο ιδιαίτερα ανησυχητικός. Οι υπόλοιποι επτά θάνατοι, καταγράφηκαν σε λίμνες, ποτάμια και κολυμβητικές δεξαμενές.

Η ναυαγοσωστική κάλυψη ανήλθε το 2024 στο 93%, παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, δείγμα προόδου. Το 2025, για το πρώτο εξάμηνο, τα στοιχεία δείχνουν περαιτέρω βελτίωση. Καταγράφηκαν 91 θανάσιμα ατυχήματα στις θάλασσες, αριθμός μειωμένος κατά 23% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024. Από αυτούς, οι 71 ήταν άνω των 60 ετών και οι 60 ήταν άνδρες. Η ναυαγοσωστική κάλυψη μέχρι στιγμής, για το 2025 φτάνει το 88%.

Η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων ήταν άνδρες, ενώ το 83% άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών

Ο ιδρυτής και πρόεδρος του Safe Water Sports, δρ Παναγιώτης Πασχαλάκης, τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η πρόληψη αποτελεί θεμέλιο της προσπάθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας στο υδάτινο περιβάλλον» και επισήμανε τη σημασία της εκπαίδευσης από μικρή ηλικία, «η στοχευμένη ενημέρωση, η εκπαίδευση και η συνεργασία όλων των φορέων αποδίδουν και σώζουν ζωές και αυτό φαίνεται από τη μείωση των ατυχημάτων ως αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας».

Ηλικιακή κατανομή

Η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων, το 68%, ήταν άνδρες, ενώ το 83%, ήταν άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Η ηλικιακή αυτή κατανομή, καταδεικνύει ότι η τρίτη ηλικία αποτελεί την πιο ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα, είτε λόγω μειωμένων φυσικών ικανοτήτων, είτε λόγω ελλιπούς επίγνωσης των κινδύνων. Δυστυχώς, δύο θανάσιμα περιστατικά αφορούσαν και παιδιά, ενώ σε ατυχήματα με σπορ στις θάλασσες καταγράφηκαν 14 τραυματισμοί, εκ των οποίων οι έξι αφορούσαν επίσης ανηλίκους.

«Λαμβάνοντας τα στοιχεία αυτά, έχουμε ήδη ξεκινήσει μια στοχευμένη ενημερωτική καμπάνια σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Λιμενικό Σώμα, το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ, με σκοπό την παροχή συμβουλών και οδηγιών πρόληψης για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Η ενίσχυση της ενημέρωσης, η καλλιέργεια συνείδησης κινδύνου και η προώθηση της υπεύθυνης συμπεριφοράς αποτελούν τον δρόμο προς την ουσιαστική μείωση των ατυχημάτων στο νερό», υπογραμμίζει ο κ. Πασχαλάκης.

Από την πλευρά του ο διευθυντής της ελληνικής ναυαγοσωστικής ακαδημίας (ΕΚΑΝ) Νίκος Γιοβανίδης εξήγησε ότι «ο κυριότερος λόγος που δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες από την 1η Ιουνίου στις ελληνικές ακτές είναι οι καθυστερήσεις των δήμων που αργούν να κάνουν τους διαγωνισμούς. Τα έργα τα ναυαγοσωστικά είναι πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ μεγάλα, σε μέγεθος και σε δαπάνες. Θα πρέπει κάθε δήμος να έχει ολοκληρώσει μέχρι τον Οκτώβριο του περασμένου έτους τη διαδικασία του διαγωνισμού, ώστε να επιλύονται τα προβλήματα που προκύπτουν, όπως η εύρεση και ενοικίαση κατοικιών, χωρίς να χρειάζεται οι ναυαγοσώστες να δαπανούν τεράστια ποσά».

«Επίσης, την τελευταία στιγμή είναι αδύνατο να οργανωθεί η ναυαγοσωστική ομάδα και η σχολή που θα αναλάβει την υπηρεσία. Με μεγαλύτερο ποσοστό των διαγωνισμών να γίνονται τον Μάιο και ένα σοβαρό ποσοστό μετά την 1η Ιουνίου που ήδη έχει αρχίσει η σεζόν. Δύσκολη όμως, είναι και η διαδικασία για να γίνει κάποιος ναυαγοσώστης, είναι τεράστια γραφειοκρατική και υπερβολικά περίπλοκη διαδικασία», σημείωσε ο κ. Γιοβανίδης.

Ανάγκη για θεσμικές και οικονομικές βελτιώσεις

«Η πρόσληψη του προσωπικού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται από τους δήμους, αφού όμως πρώτα οι Λιμενικές Αρχές εκδώσουν απόφαση για το ωράριο κάλυψης κάθε ακτής με ναυαγοσώστες», επισημαίνει ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, και συμπληρώνει ότι «αυτό οδηγεί συχνά στο να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες πρόσληψης από τους Δήμους με καθυστέρηση, ακόμα και μετά την 1η Ιουνίου».

«Η κατάσταση θα βελτιωθεί σημαντικά αν το Λιμενικό αποφασίζει πολύ νωρίς, στην αρχή κάθε έτους, για το ωράριο ναυαγοσωστικής κάλυψης κάθε ακτής και ενημερώνει άμεσα τον δήμο. Αν επιτραπεί στους δήμους να εκκινούν τις διαδικασίες πρόσληψης του εποχικού προσωπικού από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και μαζί με την απόφαση του Λιμενικού για το ωράριο κάλυψης κάθε ακτής, αυτομάτως υπολογίζεται και η αντίστοιχη δαπάνη, ώστε να αποδίδεται στο σύνολο της στον δήμο από το υπουργείο Εσωτερικών. Μόνο με τον τρόπο αυτόν, δεν θα προκύπτουν τα οικονομικά προβλήματα για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, που σήμερα αντιμετωπίζουν οι Δήμοι», εξηγεί ο δήμαρχος Αλίμου.