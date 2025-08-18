Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

Στις αρχές του 2026 θα πραγματοποιηθεί η δίκη του Μάριους Μπεργκ Χόιμπι, γιου της πριγκίπισσας του θρόνου στη Νορβηγία. Ο Χόιμπι κατηγορείται για 32 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κατηγοριών για βιασμό, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της υπόθεσης. βιασμού, δήλωσε εισαγγελέας.

Η μητέρα του, Μέτε-Μάριτ, είναι σύζυγος του πρίγκιπα του θρόνου της Νορβηγίας και μελλοντικού βασιλιά της χώρας, Χάακον. Στην περίπτωση που καταδικαστεί για τις πιο βαριές κατηγορίες, η ποινή θα μπορούσε να φτάσει τα 10 χρόνια κάθειρξης.

Το κατηγορητήριο

Τα αδικήματα που του καταλογίζονται είναι πολύ σοβαρά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας στη Νορβηγία, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει βιασμό τεσσάρων διαφορετικών γυναικών, ενδοοικογενειακή κακοποίηση πρώην συντρόφου και παράνομη βιντεοσκόπηση ορισμένων γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των γεννητικών τους οργάνων, χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους.

Κατηγορείται επίσης για παρενόχληση της αστυνομίας και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Πρώτη φορά συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2024.

Τον Ιούνιο, η αστυνομία στη Νορβηγία συνέταξε εναντίον του κατηγορητήριο για 23 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων τριών κατηγοριών βιασμού (πριν η υπόθεση παραπεμθφεί στις δικαστικές αρχές), ο Χόιμπι δήλωσε αθώος. Ο συνήγορός του είπε ότι «δεν δηλώνει ένοχος για τα ουσιώδη» και πως ο Χόιμπι «αρνείται κατηγορηματικά» τους ισχυρισμούς για βιασμό.

Οι τέσσερις βιασμοί φέρονται να έχουν γίνει μεταξύ 2018 και Νοεμβρίου 2024. Όλες οι φερόμενες επιθέσεις φέρονται να έλαβαν χώρα μετά από συναινετική σεξουαλική επαφή, την ώρα που οι γυναίκες κοιμόντουσαν. Ο Χόιμπι κατηγορείται ότι βιντεοσκόπησε όλες τις γυναίκες κατά τη διάρκεια των φερόμενων βιασμών.

«Βία σε στενές σχέσεις»

Παρουσιάζοντας το κατηγορητήριο εναντίον του Χόιμπι, ο εισαγγελέας Στούρλα Χένρικσμπο, επισήμανε ότι πρόκειται για «πολύ σοβαρή υπόθεση». «Ο βιασμός και η βία σε στενές σχέσεις είναι πολύ σοβαρές πράξεις που μπορούν να αφήσουν διαρκή ίχνη και να καταστρέψουν ζωές», σημείωσε ο εισαγγελέας.

Και πρόσθεσε ότι το γεγονός ότι ο Χόιμπι είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας, «δεν σημαίνει ότι αντιμετωπίζεται πιο επιεικώς ή αυστηρά από ό,τι αν παρόμοιες πράξεις διαπράχθηκαν από άλλους».

Ο Χόιμπι δεν έχει βασιλικό τίτλο και βρίσκεται εκτός της γραμμής της βασιλικής διαδοχής. Το νορβηγικό βασιλικό δικαστήριο δήλωσε: «Εναπόκειται στα δικαστήρια να εξετάσουν αυτό το θέμα και να λάβουν απόφαση. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια».