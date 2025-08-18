Το όνομα του Μίσκο Ραζνάτοβιτς είναι συνώνυμο με τον κόσμο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Σέρβος ατζέντης, που έχει υπό την εκπροσώπησή του σούπερ σταρ όπως ο Νίκολα Γιόκιτς, αποφάσισε να επεκτείνει τη δραστηριότητά του και στο ποδόσφαιρο, αναλαμβάνοντας την καριέρα του 19χρονου Ματίας Πόποβιτς. Η κίνηση αυτή σόκαρε την Παρτιζάν, που είχε φτάσει κοντά στην ολοκλήρωση της επιστροφής του νεαρού ταλέντου, προτού η υπόθεση καταρρεύσει μέσα σε πλήρη σύγχυση.

Όπως αποκαλύφθηκε, το ζήτημα περιπλέχθηκε όταν εμφανίστηκαν τρεις διαφορετικοί ατζέντηδες να διεκδικούν δικαιώματα πάνω στον Πόποβιτς. Η συμφωνία προέβλεπε ήδη ότι η οικογένεια του παίκτη και το στενό του περιβάλλον θα λάμβαναν το 30% από τον επόμενο μεταγραφικό του σταθμό, ανεξάρτητα από το πώς θα το μοίραζαν. Ωστόσο, πέρα από τον Σλοβένο εκπρόσωπο που είχε συνάψει τον αρχικό διακανονισμό, ήρθε ο Ραζνάτοβιτς να δηλώσει: «Από εδώ και πέρα εγώ εκπροσωπώ τον Ματίας». Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν προστέθηκε και τρίτος μάνατζερ, που επίσης διεκδικούσε μερίδιο από μελλοντική μεταγραφή, με αποτέλεσμα η Παρτιζάν να αποσύρει το ενδιαφέρον της.

Η κατάσταση γινόταν ακόμη πιο δύσκολη αφού μέρος από τα μελλοντικά έσοδα ανήκει ήδη στη Νάπολι, η οποία έχει τα δικαιώματα του παίκτη. Έτσι, για τους «ασπρόμαυρους» δεν απέμενε ουσιαστικό οικονομικό όφελος. Ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, Πρέντραγκ Μιγιάτοβιτς, ξεκαθάρισε πως το κλαμπ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να επιστρέψει ο Πόποβιτς στην ομάδα, αλλά δεν ήταν διατεθειμένο να μπει σε ένα τόσο θολό τοπίο. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε επ’ αόριστον, το πρωτάθλημα συνεχίζεται και πρέπει να κοιτάμε μπροστά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Γνωρίζονται προσωπικά

Ο Ραζνάτοβιτς γνωρίζει προσωπικά την οικογένεια Πόποβιτς, καθώς είναι μάνατζερ της αδελφής του Ματίας, Γελένα Πόποβιτς, κορυφαίας καλαθοσφαιρίστριας. Η ανάμειξή του ωστόσο στο ποδόσφαιρο είναι πρωτόγνωρη και δεν αποκλείεται να ανοίξει μια νέα σελίδα στην καριέρα του.

Όσο για τον Πόποβιτς, παραμένει ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου, με θητεία σε Μόντσα, Παρτιζάν και Τελεόπτικ, ενώ αγωνίστηκε και στην Κ19 της Νάπολι χωρίς όμως να πάρει ακόμη ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα. Πολλοί αποδίδουν την καθυστέρηση αυτή σε κακές αποφάσεις του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Η ουσία είναι ότι η Παρτιζάν έχασε μια σημαντική ευκαιρία να φέρει πίσω «το παιδί της» στο Βελιγράδι, με τον προπονητή Σέρντζαν Μπλάγκογεβιτς να μένει χωρίς την ενίσχυση που περίμενε. Το μέλλον του Πόποβιτς μένει ανοιχτό, αλλά η παρέμβαση του Ραζνάτοβιτς δείχνει πως η ιστορία του μπορεί να έχει νέες, απρόβλεπτες εξελίξεις.