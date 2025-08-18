Unilever: Νέο εργοστάσιο τροφίμων στην Κίνα

Σε λειτουργία βρίσκεται το νέο εργοστάσιο του γίγαντα των καταναλωτικών αγαθών της Unilever, το οποίο θα αποτελεί τη βάση παραγωγής τροφίμων όλων των κατηγοριών στην Κίνα.

Οι νέες εγκαταστάσεις στοχεύουν, μεταξυ άλλων και στην ενοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας στη ασιατική χώρα.

Οι εγκατάστασεις, που βρίσκονται στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της νότιας Κίνας, έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Unilever στη νότια Κίνα και να ενισχύσει συνολικά το δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας στην κινεζική αγορά.

Παράλληλα με τη νέα βάση, άνοιξε ένα logistics park, το οποίο θα λειτουργεί ως βασικός κόμβος για τη διαπεριφερειακή διανομή των τροφίμων της Unilever. Η αποθήκη του διαθέτει περίπου 70% υψηλότερη πυκνότητα αποθήκευσης από τις τυπικές αποθήκες, ενώ η χωρητικότητά του σε παραλαβές και αποστολές έχει αυξηθεί κατά 60%.

«Η έναρξη λειτουργίας της νέας βάσης μας κάνει να αισθανόμαστε σίγουροι για τη μελλοντική μας ανάπτυξη», δήλωσε η Joyce Zhou, γενική διευθύντρια της Unilever Foods North Asia, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα επιδιώξει την πράσινη παραγωγή για να ενισχύσει τόσο την ικανότητα όσο και την αξία.

Ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες καταναλωτικών αγαθών στον κόσμο, η Unilever διαθέτει περιφερειακή έδρα και παγκόσμιο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στη Σαγκάη, καθώς και οκτώ μεγάλες βάσεις παραγωγής και κέντρα logistics σε ολόκληρη την Κίνα, αναφέρει το πρακτορείο Xinhua.

Προσφατα ο πολυεθνικος όμιλος ανακοίνωσε τα σχέδιά του να επενδύσει περισσότερα απο 400 εκατομμύρια δολάρια σε ένα νέο εργοστάσιο στη βόρεια μεξικανική πολιτεία Νουέβο Λεόν.

Η επένδυση, αναμένεται να δημιουργήσει 1.200 νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την εταιρεία. Το νέο εργοστάσιο της Unilever θα ειδικεύεται σε προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής περιποίησης και αναμένεται να ολοκληρωθεί ,μαζι με άλλες επενδύσεις στο διάστημα 2025 -2028.

Πηγή: ΟΤ