LIVE: Άρης – Αστέρας

Ποδόσφαιρο

«Θρίλερ» με Ζαφείρη και ΠΑΟΚ – Ο πρόεδρος της Σλάβια πέρασε στην αντεπίθεση

Το σίριαλ με τον Χρήστο Ζαφείρη καλά κρατεί, καθώς ο πρόεδρος της Σλάβια τα έβαλε με τον ΠΑΟΚ, αλλά και την οικογένεια του παίκτη, τονίζοντας ότι τον πιέζει να μεταγραφεί στον Δικέφαλο του βορρά.