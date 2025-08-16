Άρης: Το κέντρο της άμυνας και τα άλλα ερωτηματικά

Η φιλική αναμέτρηση που θα παίξει ο Άρης με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλεάνθης Βικελιδης» την Κυριακή (17/8), είναι πιθανόν να δώσει κάποιες απαντήσεις, σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος και ειδικά σε συγκεκριμένες θέσεις, όπως, για παράδειγμα στο κέντρο της άμυνας.

Σίγουρη θα πρέπει να είναι θεωρείται η παρουσία του Φαμπιάνο, ενώ τη θέση του παρτενέρ του διεκδικούν οι Άλβαρο, Σούντμπεργκ και Μπράμπετς. Αυτό, όμως δεν είναι και το μοναδικό ερωτηματικό, σε ό,τι αφορά το βασικό σχήμα.

Πώς θα παίξει ο Άρης

Συγκεκριμένα τη θέση κάτω από την εστία διεκδικούν οι Μάικιτς και Αθανασιάδης, ενώ οι Τεχέιρο και Φατιγκά είναι υποψήφιοι για το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής.

Ακόμα, με σίγουρους στα χαφ τους Μόντσου και Ράτσιτς, ερωτηματικό αποτελεί αν θα ξεκινήσει πίσω από τον Μορόν, ως επιτελικός μέσος ο Μορουτσάν ή θα επιλεγεί ο Μισεουί. Ο τελευταίος, πάντως, θέτει υποψηφιότητα και για την αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής.