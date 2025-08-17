Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Φορμπς

Ο Άρης ενισχύεται στα γκαρντ με μία σπουδαία μεταγραφή, καθώς έφτασε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Κυριακής (17/8) ο Μπριν Φορμπς.

Οι δυο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για μονοετές συμβόλαιο, ενώ μέσα στη μέρα αναμένονται στη συμπρωτεύουσα οι Μπράις Τζόουνς (18:00), Στίβεν Ίνοχ (20:00) και Τζέικ Φόρεστερ (20:30).

Ο 32χρονος γκαρντ πέρα από τους Μιλγουόκι Μπακς, αγωνίστηκε και με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, Ντένβερ Νάγκετς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς, μετρώντας κατά μέσο όρο 8.8 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά ματς στο NBA.

Οι πρώτες δηλώσεις του Φορμπς:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και πώς να μην είμαι όταν δέχτηκα την κλήση από μία τόσο ιστορική ομάδα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να ξεκινήσω να δουλεύω. Έχω ακούσει ότι έχει τρομερούς φιλάθλους εδώ, το ήξερα καλά αυτό. Είχα μιλήσει περισσότερο με τον Θανάση (Αντετοκούνμπο) για όλο αυτό. Σίγουρα αυτό που ζήσαμε το 2021 ήταν πραγματικά πολύ καλό, όμως τώρα είμαι εδώ, είμαι στον Άρη και είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να κερδίζω όσο περισσότερο μπορώ, αν είναι δυνατόν να κερδίσω και εδώ κάποιον τίτλο, να παίξω για την ομάδα, για τον κόσμο και για αυτήν την πόλη και όσo καλύτερα γίνεται».