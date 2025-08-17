sports betsson
17.08.2025
Kρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο αστυνομικό τμήμα Κερατέας
Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 11:10
Φωτιά τώρα στη Μάνη – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα
Ο Άρης ανακοίνωσε τον πρωταθλητή του NBA, Μπριν Φορμπς
Μπάσκετ 17 Αυγούστου 2025

Ο Άρης ανακοίνωσε τον πρωταθλητή του NBA, Μπριν Φορμπς

Την απόκτηση του Μπριν Φορμπς, πρωταθλητή του NBA το 2021 με τους Μιλγουόκι Μπακς, ανακοίνωσε ο Άρης, για την επόμενη σεζόν.

Σύνταξη
Spotlight

Σε μία σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο Άρης, αφού ανακοίνωσε την απόκτηση ενός πρώην πρωταθλητή του NBA. Ο λόγος για τον Μπριν Φορμπς, ο οποίος υπήρξε συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς το 2021, τη χρονιά που τα «ελάφια» κατέκτησαν το δεύτερό τους δαχτυλίδι.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει μεγάλη πείρα από το NBA, έχοντας αγωνιστεί σε 431 αγώνες με Σπερς, Μπακς, Νάγκετς και Τίμπεργουλβς, έχοντας μέσο όρο καριέρας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου 8,8 πόντους ανά παιχνίδι κι ένα υψηλό ποσοστό στα τρίποντα όπως είναι το 41%.

Την περασμένη σεζόν, ο 32χρονος αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο, παίζοντας στο πρώτο μισό για τη Σαντέρος ντε Αγουάδα, όπου είχε εξαιρετικά νούμερα, έχοντας 21 πόντους με 50% στο τρίποντο, 2.2 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα κατά μέσο όρο, ενώ στο δεύτερο μισό φόρεσε τη φανέλα της Μετς ντε Γκουαϊνάμπο, όπου συνέχισε να εντυπωσιάζει με 17.8 πόντους (44.1% από το τρίποντο), 3.2 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1.3 κλεψίματα.

Η ανακοίνωση του Άρη για τον Φορμπς

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Bryn Forbes για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Ο Bryn Forbes γεννήθηκε Στις 23 Ιουλίου του 1993 και με ύψος 1.88μ. αγωνίζεται στη θέση του σούτινγκ γκαρντ.

Ο 32χρονος άσος έχει στεφθεί πρωταθλητής ΝΒΑ το 2021, με τους Milwaukee Bucks του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έχοντας μάλιστα ιδιαίτερα ενεργό ρόλο, αφού στη σεζόν μέτρησε 10 πόντους κατά μέσο όρο με το εντυπωσιακό 45% από τη γραμμή του τριπόντου.

Ο Forbes ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2012 στο Cleveland State. Την πρώτη χρονιά είχε 12.7 πόντους και 3.5 ριμπάουντ σε 32 αγώνες. Η δεύτερη χρονιά του ήταν καλύτερη, με 15.6 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ.

Το 2014 μεταπήδησε στο Michigan State και την πρώτη χρονιά του μέτρησε 8.5 πόντους και 1.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, με 42.7% στο τρίποντο. Η τελευταία του σεζόν στο NCAA ήταν πολύ καλύτερη, με 14.4 πόντους και 48.1% από τη γραμμή του τριπόντου, 2.1 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ. Γνώρισε πολλές διακρίσεις, όπως η συμμετοχή στις USBWA All-District V 1st Team, Media All-Big Ten 2nd Team, Coaches All-Big Ten 2nd Team και PIT All-Tournament Team.

Το καλοκαίρι του 2016 κέρδισε μία θέση στο ρόστερ των San Antonio Spurs, αφού σε μία από τις προπονήσεις πέτυχε 77/100 τρίποντα, εντυπωσιάζοντας τον Gregg Popovich. Στην πρώτη του σεζόν αγωνίστηκε λίγο (36 αγώνες, 7.9 λεπτά, 2.6 πόντοι) και το 2017-18 είχε μεγαλύτερη συμμετοχή. Έμεινε στο παρκέ για 19 λεπτά ανά αγώνα, με 6.9 πόντους (39% στο τρίποντο), 1.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο χρόνος και ο ρόλος του συνέχισαν να αυξάνονται. Το 2018 ανανέωσε με τους Spurs και όντας βασικός σε 81 από τους 82 αγώνες που έπαιξε, είχε 11.8 πόντους με 42.6% στο τρίποντο, μαζί με 2.9 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ ανά αγώνα. Ανάλογη αποτελεσματικότητα είχε και τη σεζόν 2019-20 με τους Τεξανούς, με 11.2 πόντους και 39% από το τρίποντο, 2 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ. Στα πλέι οφ είχε 10.7 πόντους με 48.4% στο τρίποντο.

Το 2020 υπέγραψε στους Milwaukee Bucks με τους οποίους είχε μία επιτυχημένη σεζόν, φτάνοντας στην κατάκτηση του τίτλου. Μέτρησε 10 πόντους ανά αγώνα με ποσοστό – ρεκόρ στο τρίποντο, 45%. Στα πλέι οφ, αγωνίστηκε στους 20 από τους 23 αγώνες των Bucks, με 6.6 πόντους (και 37% από τη γραμμή του τριπόντου) σε 13’.7’’ συμμετοχής ανά ματς.

Το καλοκαίρι του 2021 επέστρεψε στους San Antonio Spurs. Έδωσε το «παρών» σε 40 αγώνες, πετυχαίνοντας 9.1 πόντους σε μόλις 16’.9’’, πριν μεταγραφεί στους Denver Nuggets. Στους «Σβώλους» μέτρησε 8.6 πόντους σε 17’4’’.

Τη σεζόν 2022-23 ο Forbes αγωνίστηκε στους Minnesota Timberwolves, μετρώντας 3.6 πόντους ανά αγώνα. Την περσινή σεζόν έπαιξε στο Πουέρτο Ρίκο. Ξεκίνησε τη χρονιά στη Santeros de Aguada, με την οποία είχε 21 πόντους με 50% στο τρίποντο, 2.2 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στο δεύτερο μισό της σεζόν αγωνίστηκε στη Mets de Guaynabo, με 17.8 πόντους (44.1% από τη γραμμή του τριπόντου), 3.2 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1.3 κλεψίματα.»

Ενέργεια
ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

Κόσμος
Ουκρανία: Ποιες εγγυήσεις ασφαλείας επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι

Ουκρανία: Ποιες εγγυήσεις ασφαλείας επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

