Κοιμάσαι βλέποντας τηλεόραση; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

Η ποιότητα του ύπνου μας επηρεάζει άμεσα τη συνολική μας υγεία, γι’ αυτό και συχνά αναζητούμε τρόπους να χαλαρώσουμε πριν κοιμηθούμε, με την τηλεόραση να είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους.

Έτσι, ένα από τα πιο κοινά ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με τη διαδικασία του ύπνου είναι αν είναι «εντάξει» να παρακολουθούμε τηλεόραση ή να ακούμε τους ήχους της πριν κοιμηθούμε.

Η πραγματικότητα είναι ότι για ορισμένα άτομα, αυτό τους κάνει καλό.

Ποιοι παράγοντες λοιπόν μπορούν να βοηθήσουν ή να βλάψουν τον ύπνο μας;

Τι ισχύει για το μπλε φως και τη τηλεόραση;

Πολλές μελέτες αναφέρουν ότι η έκθεση στο μπλε φως από τις οθόνες, ειδικά πριν τον ύπνο, μπορεί να διαταράξει την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που βοηθά το σώμα να προετοιμαστεί για ύπνο.

Το μπλε φως που εκπέμπεται από κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και τηλεοράσεις μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον κιρκαδικό ρυθμό του σώματος, κάνοντάς μας να αισθανόμαστε πιο ξύπνιοι και να δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε. Για αυτό και οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγουμε τις οθόνες τουλάχιστον μία ώρα πριν κοιμηθούμε για να διασφαλίσουμε έναν ποιοτικό ύπνο.

Αλλά τι συμβαίνει στην πραγματικότητα όταν βλέπουμε τηλεόραση το βράδυ;

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη στο Sleep Medicine Reviews, το φως που εκπέμπεται από τις οθόνες δεν είναι αρκετά έντονο για να διαταράξει τον ύπνο. Οι ερευνητές αναφέρουν μάλιστα ότι αν το φως δεν είναι τόσο έντονο και το περιεχόμενο αυτού που δείχνει η τηλεόραση δεν μας προκαλεί αναστάτωση, η επίδραση στον ύπνο μας είναι αρκετά μικρή.

Νιώθετε άγχος τη νύχτα;

Ίσως δεν μπορείτε να σταματήσετε να σκέφτεστε όλα όσα πρέπει να κάνετε αύριο ή όσα προηγήθηκαν μέσα στην ημέρα, δεν είστε μόνοι: Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έρευνας που δημοσιεύτηκαν από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία, το 43% των ανθρώπων μένουν ξύπνιοι τη νύχτα λόγω άγχους.

Η παρακολούθηση τηλεόρασης ή η ακρόαση ενός podcast μπορεί να σας αποσπάσει από τις ανησυχίες σας, επιτρέποντας στον εγκέφαλό σας να ηρεμήσει και να αποκοιμηθεί. Αυτό λειτουγεί ως ρουτίνα χαλάρωσης και μπορεί να είναι απολύτως εντάξει, ειδικά αν βοηθά στη μείωση της υπερβολικής σκέψης τη νύχτα, εφόσον δεν μειώνει τις ώρες ανάπαυσης σας, όπως τονίζουν οι ειδικοί.

Αν αυτό που παρακολουθείτε είναι ήρεμο, κάτι που έχετε ξαναδεί, μπορεί να χαλαρώσει τον εγκέφαλό σας. Αυτό σας κάνει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα. Μια ήπια και γνώριμη φωνή, ή μια χαλαρωτική μουσική, μπορεί να έχει ηρεμιστική επίδραση στον εγκέφαλό μας, μειώνοντας το άγχος και την υπερένταση. Αυτό συμβαδίζει με τη γνωστή πρακτική της «ρουτίνας ύπνου», στην οποία οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ήχους ή εικόνες για να στείλουν σήματα στον εγκέφαλό τους ότι είναι ώρα για ύπνο.

Επίσης, ο ήχος της τηλεόρασης ανήκει στους λευκούς θορύβους, με μελέτες να δείχνουν ότι ο λευκός θόρυβος με πολύ λίγα ντεσιμπέλ (ισοδυναμεί με μια ήσυχη συνομιλία) μειώνει τις νυχτερινές αφυπνίσεις, αυξάνει τον χρόνο ύπνου και βελτιώνει την αποδοτικότητα του ύπνου.

Επομένως, αν η τηλεόραση σας βοηθά να χαλαρώσετε, τότε μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον ύπνο σας.

Καλύτερος ύπνος μπροστά στη τηλεόραση

Αν αποφασίσετε να παρακολουθήσετε τηλεόραση κάτι πριν κοιμηθείτε, υπάρχουν μερικές πρακτικές που μπορείτε να ακολουθήσετε για να μειώσετε τις αρνητικές επιδράσεις του μπλε φωτός και να ενισχύσετε τη χαλαρωτική επίδραση του ήχου:

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία “νυχτερινής λειτουργίας” στην τηλεόραση ή το τηλέφωνό σας για να μειώσετε την ένταση του μπλε φωτός.

Αποφύγετε έντονα ή δραματικά προγράμματα, επιλέγοντας κάτι ήρεμο και γνώριμο.

Ρυθμίστε το χρονόμετρο για να κλείσει η τηλεόραση αυτόματα μετά από 30-60 λεπτά.

Χαμηλώστε την ένταση του ήχου για να μην κρατάτε τον εγκέφαλό σας σε υπερδιέγερση.

Η σωστή προσέγγιση για την τηλεόραση πριν τον ύπνο εξαρτάται από το πόσο το σώμα σας ανταποκρίνεται σε αυτήν την πρακτική. Εάν διαπιστώσετε ότι σας βοηθά να κοιμηθείτε πιο γρήγορα και καλύτερα, τότε ίσως αυτή η ρουτίνα να είναι κατάλληλη για εσάς. Ωστόσο, αν παρατηρήσετε ότι η τηλεόραση ή οι οθόνες σας κρατούν ξύπνιους ή διαταράσσουν τον ύπνο σας, ίσως είναι καλύτερο να μειώσετε την έκθεση σε αυτές.

* Πηγή: Vita