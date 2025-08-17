Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά – Σαν ταξίδι στον χρόνο

Κινηματογραφική εμπειρία ζωής στην Πρέβεζα. Μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ στη ζωή σου είναι να παρακολουθήσεις την προβολή μιας ταινίας στο σινέ Κοκκινιά στην ομώνυμη συνοικία στην πόλη της Πρέβεζας.

Σε έναν κατάφυτο κήπο, που με πολύ μεράκι περιποιείται ο ιδιοκτήτης του Χρήστος Αραβαντινός, όπου υπάρχουν όλων των ειδών τα λουλούδια, και χρώματα και αρώματα πολιορκούν και κινητοποιούν τις αισθήσεις, οι νύχτες εξακολουθούν να θυμίζουν άλλες εποχές. Εποχές συλλογικότητας, όπου τα προσφυγικά σπιτάκια είχαν πόρτες κι αυλές ορθάνοιχτες και τα καλοκαιρινά βράδια μεταμορφώνονταν σε κυψέλες γειτονιάς στήνοντας μικρές γιορτινές βεγγέρες.

Ο κόσμος συνομιλούσε αυθόρμητα, ζούσε την κάθε στιγμή με κοινωνικότητα, και στη χαρά και στη λύπη του, κι ας ήταν η φτώχεια ο κοινός παρανομαστής για όλους.

Από αυτό το σκηνικό που ο Χρήστος έζησε εν μέρει αλλά κυρίως θυμάται από τις διηγήσεις των παππούδων του, ξεπηδά η νοσταλγία και το vintage περιεχόμενο που ήθελε να δώσει στο δικό του σινέ. Η ιδέα ξεκίνησε μεσούσης της πανδημίας, όταν όλοι βρεθήκαμε χωρίς κάποια δημιουργική διέξοδο, χωρίς καν την ελευθερία του «συναθροίζεσαι».

Στον ασβεστωμένο τοίχο

Στην αυλή του προσκάλεσε γείτονες και φίλους και σιγά σιγά το σινέ απέκτησε κοινό, σινεφίλ από όλες τις γειτονιές της Πρέβεζας, αλλά και τη Λευκάδα. Οι προβολές γίνονται στον κάτασπρο ασβεστωμένο τοίχο του προσφυγικού σπιτιού, κληρονομιά απ’ τον παππού του που μετράει εκατό και πλέον έτη.

Ο κήπος καταλήγει στη μικρή αυλή του αυτοσχεδιαστικού λιλιπούτειου σινέ -πρωτότυπου και πρωτόγνωρου για όλη την περιοχή- όπου οι μπουκαμβίλιες, τα γιασεμιά και τα οπωροφόρα σαν ένα δροσερό τρυφερό κουκούλι «ντύνουν» την κινηματογραφική εμπειρία. Φιλόξενος ο ιδιοκτήτης -πολυπράγμων και πολυτάλαντος εξίσου- δεν παραλείπει να προσφέρει στους παρευρισκόμενους ένα ποτήρι κρασί, τα απαραίτητα σνακ, αλλά και οι ίδιοι φέρνουν ό,τι έχουν ετοιμάσει, μια και όλοι -γνωστοί άγνωστοι- γίνονται μια παρέα, απολαμβάνουν και μοιράζονται συναισθήματα που μόνο η τέχνη του κινηματογράφου ξέρει τόσο άμεσα να δημιουργεί και να διαχέει στο κοινό της.

Οι προβολές ξεκινούν νωρίς την άνοιξη και σταματούν στο τέλος Οκτωβρίου ή αν ο καιρός το επιτρέπει και μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου

Αφιερώματα σε ιστορικά πλέον καταξιωμένους σκηνοθέτες

Αυτή η συλλογική εμπειρία ως βίωμα προσωπικό, κοινωνικό, καλλιτεχνικό είναι που μετατρέπει τις απλές, ασήμαντες, καθημερινές στιγμές σε μυσταγωγία υψηλής αισθητικής, πνευματικής, ψυχικής, εν τέλει μέθεξης στην περιρρέουσα «επικούρεια» ατμόσφαιρα που εν μέρει εκκινεί από τον πολύ όμορφο κήπο, αλλά και από την ίδια την ομορφιά της 7 ης τέχνης.

Ταινίες κλασικής φιλμογραφίας (χρυσή εποχή του Χόλιγουντ), noire, nouvelle vague, ιταλικός νεορεαλισμός, σκανδιναβικός κινηματογράφος, αλλά και ιαπωνικός, μας παρασύρουν σε ένα μαγικό

ταξίδι προκαλώντας συζητήσεις, αναλύσεις, εμπνεύσεις. Δεν λείπουν τα αφιερώματα σε ιστορικά πλέον καταξιωμένους σκηνοθέτες (Χίτσκοκ, Μπέργκμαν, Μιζογκούτσι και πολλούς άλλους), ηθοποιούς, πρωταγωνιστές και δευτεραγωνιστές.

Επίσης βραδιές όπου προλογίζεται η ταινία που θα προβληθεί από σινεφίλ οι οποίοι μάλιστα την έχουν επιλέξει οι ίδιοι, καθώς και θεματικές προβολές για διάφορες κοινωνικές ομάδες, ομάδες τέχνης, σχολεία κλπ. Φυσικά, μετά το τέλος της προβολής ακολουθεί συζήτηση, εκφράζονται συναισθήματα, και δεν λείπουν και οι κριτικές που γράφονται αρκετά

συχνά από σινεφίλ στην ομάδα την οποία έχει δημιουργήσει ο Χρήστος στο facebook: FILM CLASSIC CiNE ΚΟΚΚΙΝΙΑ.

Οι προβολές ξεκινούν νωρίς την άνοιξη και σταματούν στο τέλος Οκτωβρίου ή αν ο καιρός το επιτρέπει και μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου.

Ιδιαίτερα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το σινέ αποκτά πολυ-πολιτισμικό χαρακτήρα, αφού προσέρχονται άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων που βρίσκονται στην Πρέβεζα για τις διακοπές τους, αλλά και Έλληνες από διάφορα σημεία της πατρίδας μας και του κόσμου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και δωρεάν φυσικά.

Ένας άνθρωπος που προσφέρει στην πόλη του

Η ιδιαίτερη σχέση του Χρήστου με το σινεμά καθώς και η αγάπη του γι’ αυτόν δεν θα εξωτερικευόταν και δεν θα απλωνόταν στην ευρύτερη κοινωνία της πόλης του αν ο ίδιος δεν ήταν ενστερνιστής και εκφραστής του «εμείς», με όλη την πλέρια κατάθεση ψυχής που τον διακρίνει. Ένας άνθρωπος που προσφέρει στην πόλη του μέσα από πρωτοβουλίες και πολλαπλές δράσεις, μέσα από την τέχνη, και την αγάπη και το πάθος του γι’ αυτήν.

Ο Χρήστος Αραβαντινός γεννήθηκε στην Πρέβεζα. Κατάγεται από τη Λευκάδα, ωστόσο οι ρίζες του από την οικογένεια της μητέρας του φτάνουν στη Μικρά Ασία και στον Πόντο. Ξεκίνησε ως αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Πρέβεζας στην κολύμβηση και στην ομάδα Πόλο.

Από το 1994 ως το 2000 ήταν τραγουδιστής στο ροκ συγκρότημα «Δραπέτες». Ιδρυτής του club βέσπας και κλασικού ποδηλάτου Πρέβεζας. Ενεργό μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρέβεζας.

Καλές και πολλές προβολές ευχόμαστε, καθώς επίσης ανάλογες πρωτοβουλίες να υπάρξουν και σε άλλες πόλεις.