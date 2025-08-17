Κρήτη: Αγριος καβγάς σε σπίτι – Μάνα και κόρη πιάστηκαν στα χέρια
Μία 37χρονη μητέρα λογομάχησε με την 17χρονη κόρη της στο Ηράκλειο Κρήτης
Ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο καταγράφηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, χειροπέδες πέρασε η Αστυνομία σε μάνα και κόρη έπειτα από καβγά που είχαν μεταξύ τους εντός του σπιτιού τους στο κέντρο του Ηρακλείου.
Πρόκειται για μια 37χρονη μητέρα η οποία λογομάχησε με την 17χρονη κόρη της, με τον έλεγχο να χάνεται γρήγορα και να πιάνονται τελικά κυριολεκτικά στα χέρια.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr τον άγριο καβγά φαίνεται να ξεκίνησε η ανήλικη κόρη.
Η Αστυνομία επενέβη άμεσα έπειτα από σχετική ειδοποίηση και προχώρησε σε δύο συλλήψεις.
