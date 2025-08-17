Ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο καταγράφηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χειροπέδες πέρασε η Αστυνομία σε μάνα και κόρη έπειτα από καβγά που είχαν μεταξύ τους εντός του σπιτιού τους στο κέντρο του Ηρακλείου.

Πρόκειται για μια 37χρονη μητέρα η οποία λογομάχησε με την 17χρονη κόρη της, με τον έλεγχο να χάνεται γρήγορα και να πιάνονται τελικά κυριολεκτικά στα χέρια.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr τον άγριο καβγά φαίνεται να ξεκίνησε η ανήλικη κόρη.

Η Αστυνομία επενέβη άμεσα έπειτα από σχετική ειδοποίηση και προχώρησε σε δύο συλλήψεις.