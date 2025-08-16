Γιόκιτς σταμάτα δεν είναι αστείο: Η αδιανόητη πάσα του που θύμισε βόλεϊ (vid)
Ο Νίκολα Γιόκιτς έδωσε ακόμα ένα highlight, μοιράζοντας μια τρομερή πάσα…
Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι η επιτομή του παίκτη-ορχήστρα που κάνει τα πάντα μέσα στο παρκέ, έχοντας τρομερά υψηλό δείκτη ευφυΐας στο παιχνίδι του.
Αυτό ο Σέρβος σταρ το έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές στην καριέρα του. Το έκανε ακόμα μία στο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής ομάδας της Σερβίας με την αντίστοιχη της Τσεχίας κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου.
Ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκάλεπτου ζήτησε την μπάλα μετά από επαναφορά.
Χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα και χωρίς να το έχει προαποφασίσει, ο Νίκολα Γιόκιτς με μία κίνηση που θύμισε βόλεϊ, έσπρωξε την μπάλα με το ένα χέρι και χωρίς να βλέπει την πάσαρε στον Αλέκσα Αβράμοβιτς. Η απίθανη πάσα του Γιόκιτς δεν κατέληξε στο καλάθι, αλλά το σχετικό βίντεο έγινε viral στα social media.
Δείτε την πάσα του Γιόκιτς
This Jokić pass 😳 pic.twitter.com/Duhue0mAad
— Mihailo (@SerbianMamba_) August 15, 2025
Ο Σέρβος σέντερ τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα.
