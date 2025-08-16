newspaper
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
16.08.2025 | 13:43
Φωτιά στα Καλάβρυτα, ήχησε το 112 - Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Μαλαπάσι Πύργου
Φθιώτιδα: «Βουτιά» αυτοκινήτου σε γκρεμό με τρεις επιβάτες – Πώς σώθηκαν
Ελλάδα 16 Αυγούστου 2025 | 15:00

Φθιώτιδα: «Βουτιά» αυτοκινήτου σε γκρεμό με τρεις επιβάτες – Πώς σώθηκαν

Το αυτοκίνητο πέφτοντας στον γκρεμό, σταμάτησε στην πυκνή βλάστηση που υπάρχει στην περιοχή σε βάθος περίπου 10 μέτρων

Σύνταξη
Το χάρο με τα μάτια τους είδαν το πρωί του Σαββάτου  τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο που κινούνταν στην επαρχιακή οδό Λογγιτσίου – Στυλίδας. Σύμφωνα με το LamiaReport, περίπου 3 χλμ μακριά από το χωριό, το αμάξι που οδηγούσε 75χρονος εξετράπη της πορείας του και έφυγε στο γκρεμό.

Ευτυχώς το αυτοκίνητο σταμάτησε στην πυκνή βλάστηση περίπου στα 10 μέτρα βάθος, ωστόσο εγκλωβίστηκαν τραυματισμένοι στα συντρίμμια, τόσο ο 75χρονος οδηγός όσο και η 45χρονη κόρη του.

Μόνο η 70χρονη αδελφή του οδηγού, δεν τραυματίστηκε και μπόρεσε να βγει από το αμάξι, ωστόσο ήταν αδύνατο να βγει στο δρόμο. Ειδοποίησε για βοήθεια και αμέσως στο σημείο κατέφθασαν πυροσβεστική, αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Τρεις πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Στυλίδας με επικεφαλής τον Διοικητή του Π.Κ. Στυλίδας Υποπυραγό Βαλεντίνο Στεφανή κατάφεραν με τη χρήση διασωστικής σειράς να απεγκλωβίσουν τα δύο άτομα και να τα ανεβάσουν στο δρόμο όπως και το τρίτο άτομο, προκειμένου να παραληφθούν από το ασθενοφόρο.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνά το ΑΤ Στυλίδας.

