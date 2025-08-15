Ανακοίνωση – απάντηση των ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων απέναντι στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ»

Σε συνέντευξη στο i24 χθες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δέχθηκε ένα δώρο από τον δημοσιογράφο Σάρον Γκαλ που του έπαιρνε συνέντευξη το οποίο σχετίζονταν με το «Μεγάλο Ισραήλ». Ο ίδιος δήλωσε πως βρίσκεται σε μια «ιστορική και πνευματική αποστολή» (για την επίτευξη αυτού), μια αποστολή «που θα συνεχίσουν οι επόμενες γενιές». Η φράση πνευματική αποστολή αντιστοιχεί στις «βιβλικές αναφορές του αρχαίου Ισραήλ» και την «υπόσχεση του Θεού».

Ουσιαστικά ανακοίνωσε την συμφωνία του με τα επεκτατικά σχέδια του Ισραήλ εις βάρος όλων των γειτόνων με τους οποίους συνορεύει, κυρίως όμως με την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τον Λίβανο και τη Συρία. Εκτάσεις των οποίων ήδη κατέχει το Ισραήλ, χωρίς αναγνωρισμένα σύνορα.

Ο όρος «Μεγάλο Ισραήλ» αναφέρεται στα διευρυμένα σύνορα του εβραϊκού κράτους, σύμφωνα με βιβλικές ή ιστορικές περιγραφές, και έχει πολλές εκδοχές, μερικές από τις οποίες περιλαμβάνουν τμήματα της σημερινής Ιορδανίας, του Λιβάνου, της Συρίας, της Αιγύπτου, του Ιράκ και της Σαουδικής Αραβίας.

Η ομολογία της επεκτατικής και αποικιοκρατικής πολιτικής του Ισραήλ έναντι όλων των κρατών της περιοχής στάθηκε η αφορμή να υπάρξει επίσημη απάντηση και από τις ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις. Η συνέντευξη αυτή έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση το Ισραήλ σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς ανέδειξε την κυρίαρχη τάση του εποικισμού που χαρακτηρίζει την ισραηλινή πολιτική, αλλά και την κοινή γνώμη.

Η ανακοίνωση των Παλαιστινιακών οργανώσεων για το Μεγάλο Ισραήλ

«Λαμβάνοντας υπόψη τις επικίνδυνες δηλώσεις του Νετανιάχου σχετικά με το «όραμα του Μεγάλου Ισραήλ» και το λεγόμενο «σχέδιο ιουδαϊσμού» του Σμότριχ, αυτές οι δηλώσεις δεν είναι μεμονωμένες, αλλά αποτελούν συνέχεια του γενοκτονικού πολέμου και του πολέμου εθνοκάθαρσης που διεξάγει η σιωνιστική οντότητα εναντίον του λαού μας.

Αυτό που προωθεί ο σιωνιστικός-αμερικανικός εχθρός όσον αφορά τη συστηματική εκτόπιση και εξόντωση του λαού μας στη Γάζα δεν είναι παρά το πρώτο στάδιο ενός επεκτατικού σχεδίου που στοχεύει στην καρδιά της αραβικής και ισλαμικής εθνότητας.

Δηλώνουμε ότι η αντίσταση στη Γάζα είναι το συμπαγές φράγμα, το πρώτο οχυρό και η εμπροσθοφυλακή που υπερασπίζεται το έθνος, λειτουργώντας ως πραγματική ασπίδα για ολόκληρη την περιοχή.

Καλούμε για την ταχεία συμφωνία σχετικά με μια επείγουσα αραβική και ισλαμική στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής, την αποτροπή του εχθρού και την κατάρρευση της σιωνιστικής ηγεμονίας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ».