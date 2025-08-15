Στην Αθήνα για το Μαρούσι ο ΤζαΚόρι Ουίλιαμς

Τον ΤζαΚόρι Ουίλιαμς υποδέχτηκε σήμερα (15/8) στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο assistant team manager του Αμαρουσίου, Μίλτος Παπαδόπουλος. Ο 29χρονος Αμερικανός φόργουορντ αποτελεί την πρώτη άφιξη για λογαριασμό του Αμαρουσίου ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

Ο Ουίλιαμς βρέθηκε σε… γνώριμα λημέρια, καθώς τη σεζόν 2019-2020 αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζουμε την ανακοίνωση που είχε εκδώσει το Μαρούσι για τον Ουίλιαμς:

«H KAE Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την απόκτηση του Τζακόρι Ουίλιαμς (JaCorey Williams). Είναι ένας δυναμικός και αθλητικός ψηλός που αγωνίζεται με την ίδια άνεση και ως σέντερ και ως πάουερ φόργουορντ. Αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της ομάδας μας ενόψει της νέας σεζόν και παράλληλα δίνει τον τόνο στις κινήσεις που θα ακολουθήσουν. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την φανέλα της Dubai B.C, η οποία στην παρθενική της παρουσία στην Αδριατική Λίγκα, κατέλαβε την 3η θέση.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Τζακόρι Ουίλιαμς γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου 1994 στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα και έχει ύψος 2.03. Φοίτησε και αγωνίστηκε τα τρία πρώτα χρόνια στους Razorbacks του Arkansas και αποφοίτησε παίζοντας την τελευταία χρονιά στους Blue Raiders του Middle Tennessee. Αυτή τη σεζόν σημείωσε και τις καλύτερες επιδόσεις της πανεπιστημιακής του καριέρας.

Σε 36 αγώνες κατέγραψε κατά μέσο όρο :17.3 πόντους, 7.3 ριμπάουντ, 1.6 σε 29.7 λεπτά συμμετοχής.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την G. League για λογαριασμό των Canton Charge (θυγατρική των Cleveland Cavaliers) στους οποίους αγωνίστηκε το διάστημα 2017-2019. Ενδιάμεσα πήρε μια πρώτη γεύση από την Ευρώπη αφού έπαιξε 11 αγώνες για την Χάποελ Γκιλμπόα του Ισραήλ. Από το 2019 πέρασε τον Ατλαντικό για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη.

Έπαιξε στην Ελλάδα (ΠΑΟΚ- 2019-20), την Ιταλία (Τρεντίνο-2020-21, Νάπολι 2022-23), την Γαλλία ( Μπουρζ- 2021-22), το Μαυροβούνιο (Μπουντούτσνοστ-2023-24), το Ισραήλ (Χάποελ Ιερουσαλήμ, 2023-24) και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Dubai B.C -2024-25)

Την τελευταία σεζόν με την Dubai BC στην Αδριατική Λίγκα κατέγραψε σε 28 αγώνες, της κανονικής περιόδου, κατά μέσο όρο: 7 πόντους, 3.7 ριμπάουντ, 0.7 ασίστ σε 13.6 λεπτά

Τζακόρι, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου».