O Χάιλαντ που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό μένει στο ΝΒΑ – Ποια ομάδα του προσφέρει συμβόλαιο…

Ο Μπόουνς Χάιλαντ συνδέθηκε με τη Euroleague και τη μεταγραφή του σε ομάδα που αγωνίζεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όμως όλα δείχνουν πως ο Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει να παίζει στο NBA.

Ο Χάιλαντ βρέθηκε στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης, του Ερυθρού Αστέρα και του Ολυμπιακού, ωστόσο οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς είναι έτοιμοι να του προσφέρουν συμβόλαιο συνεργασίας καθώς το επιθετικό του ταλέντο είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να τον κρατήσει στο NBA.

Οι «Λύκοι», ψάχνουν έναν γκαρντ για να έχει σημαντικό αλλά αναπληρωματικό ρόλο στην ομάδα, φαίνεται πως καταλήγουν στον Χάιλαντ, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic.

Ο άνθρωπος που θέλει τον Χάιλαντ

Ο Χάιλαντ εκτός του ότι τον περασμένο Φεβρουάριο είχε υπογράψει στους Τίμπεργουλβς two-way συμβόλαιο και έπαιξε μαζί τους τέσσερις αγώνες στη σεζόν 2024/25, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον οργανισμό από τη Μινεσότα. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που President of Basketball Operations είναι ο Τιμ Κόνελι.

Ο Χάιλαντ εκτός του ότι τον περασμένο Φεβρουάριο είχε υπογράψει στους Τίμπεργουλβς two-way συμβόλαιο και έπαιξε μαζί τους τέσσερις αγώνες στη σεζόν 2024/25, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον οργανισμό από τη Μινεσότα. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που President of Basketball Operations είναι ο Τιμ Κόνελι.

Ο άνθρωπος που δούλευε ως πρωτοκλασάτο διοικητικό στέλεχος στους Ντένβερ Νάγκετς τη χρονιά (2021) που οι «Σβόλοι» έδωσαν στον Χάιλαντ το Νο.26 του Draft.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Χάιλαντ αγωνίστηκε στους Κλίπερς με τους οποίους είχε 7.2 πόντους (39.1% στο δίποντο, 38.8% στο τρίποντο, 88.5% στις βολές), 1.2 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 0.9 κλεψίματα ανά 11.1′ κατά μέσο όρο σε 20 αγώνες στο NBA.

Ωστόσο, στη συνέχεια αγωνίστηκε σε δύο ματς με τη θυγατρική ομάδα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στα οποία μέτρησε 33.5 πόντους με 4.5 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ κατά μέσο όρο στην G-League.