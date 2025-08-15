sports betsson
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
15.08.2025 | 10:46
Στο νοσοκομείο παιδί έπειτα από τσίμπημα θαλάσσιας ανεμώνης
O Χάιλαντ που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό μένει στο ΝΒΑ – Ποια ομάδα του προσφέρει συμβόλαιο…
Μπάσκετ 15 Αυγούστου 2025 | 09:04

Ο Μπόουνς Χάιλαντ βρήκε, όπως όλα δείχνουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας του…

Σύνταξη
Spotlight

Ο Μπόουνς Χάιλαντ συνδέθηκε με τη Euroleague και τη μεταγραφή του σε ομάδα που αγωνίζεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όμως όλα δείχνουν πως ο Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει να παίζει στο NBA.

Ο Χάιλαντ βρέθηκε στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης, του Ερυθρού Αστέρα και του Ολυμπιακού, ωστόσο οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς είναι έτοιμοι να του προσφέρουν συμβόλαιο συνεργασίας καθώς το επιθετικό του ταλέντο είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να τον κρατήσει στο NBA.

Οι «Λύκοι», ψάχνουν έναν γκαρντ για να έχει σημαντικό αλλά αναπληρωματικό ρόλο στην ομάδα, φαίνεται πως καταλήγουν στον Χάιλαντ, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic.

Ο άνθρωπος που θέλει τον Χάιλαντ

YouTube thumbnail

Ο Χάιλαντ εκτός του ότι τον περασμένο Φεβρουάριο είχε υπογράψει στους Τίμπεργουλβς two-way συμβόλαιο και έπαιξε μαζί τους τέσσερις αγώνες στη σεζόν 2024/25, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον οργανισμό από τη Μινεσότα. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που President of Basketball Operations είναι ο Τιμ Κόνελι.

Ο άνθρωπος που δούλευε ως πρωτοκλασάτο διοικητικό στέλεχος στους Ντένβερ Νάγκετς τη χρονιά (2021) που οι «Σβόλοι» έδωσαν στον Χάιλαντ το Νο.26 του Draft.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Χάιλαντ αγωνίστηκε στους Κλίπερς με τους οποίους είχε 7.2 πόντους (39.1% στο δίποντο, 38.8% στο τρίποντο, 88.5% στις βολές), 1.2 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 0.9 κλεψίματα ανά 11.1′ κατά μέσο όρο σε 20 αγώνες στο NBA.

Ωστόσο, στη συνέχεια αγωνίστηκε σε δύο ματς με τη θυγατρική ομάδα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στα οποία μέτρησε 33.5 πόντους με 4.5 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ κατά μέσο όρο στην G-League.

Business
Εκπτώσεις: Γιατί η αγορά κινείται με -10%

Εκπτώσεις: Γιατί η αγορά κινείται με -10%

World
Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

Αθλητική Ροή
Europa League 15.08.25

Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, Το 67% του «Ντράγκο» που άνοιξε τον δρόμο στους πράσινους…

Σύνταξη
Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη
On Field 15.08.25

Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει στο Ακρόπολις και η παρουσία του σούπερ σταρ των Μπακς, θα δώσει την επιθετική ώθηση που τόσο πολύ έχει ανάγκη η Εθνική

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους
Μπάσκετ 14.08.25

Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους

Η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τονίζει ότι ο Λεκαβίτσιους «ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε κόπηκε»

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο
Φιλικό παιχνίδι 14.08.25

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 τη φιλική αναμέτρηση Ελλάδα – Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
Κόπηκε στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους – «Χαλάει» η μεταγραφή του στην ΑΕΚ
Μπάσκετ 14.08.25

Κόπηκε στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους – «Χαλάει» η μεταγραφή του στην ΑΕΚ

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις της ΑΕΚ - Θα υποβληθεί σε δεύτερο γύρο εξετάσεων για να διαπιστωθεί ο ακριβέστατος χρόνος απουσίας του μήπως παραμείνει στην «Ένωση» με μειωμένο συμβόλαιο.

Σύνταξη
Σε απίστευτη κατάσταση ο Κίναν Έβανς: Πανέτοιμος για την προετοιμασία του Ολυμπιακού! (vids)
Euroleague 14.08.25

Σε απίστευτη κατάσταση ο Κίναν Έβανς: Πανέτοιμος για την προετοιμασία του Ολυμπιακού! (vids)

Ο Κίναν Έβανς δουλεύει σκληρά όλο το καλοκαίρι και δείχνει πιο έτοιμος από ποτέ – «Τρομακτική» η σωματική του κατάσταση, θα είναι στη διάθεση του Μπαρτζώκα από το ξεκίνημα της σεζόν

Σύνταξη
Νέα σενάρια για Πίτερς και Ρεάλ Μαδρίτης
Euroleague 14.08.25

Νέα σενάρια για Πίτερς και Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Άλεκ Πίτερς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως φαίνεται πως στην Ισπανία επανήλθε το όνομα του, χωρίς ωστόσο το δημοσίευμα να έχει βάση.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»
Από τα Χανιά 15.08.25

Μήνυμα Μητσοτάκη για τον Δεκαπενταύγουστο - «Είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»

«Εύχομαι να μπορούμε να βρίσκουμε τη δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα» τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του από τα Χανιά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα
Κακό παιδί 15.08.25

Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα

Τα έχει ζήσει όλα. Τα έχει κάνει όλα. Από την κορυφή βρέθηκε στον πάτο. Και τώρα είναι έτοιμος να πει την αλήθεια του. Αυτό είναι το ντοκιμαντέρ για τον Τσάρλι Σιν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαρουάν Μπαργούτι: Ο Μπεν Γκβιρ απειλεί τον «Παλαιστίνιο Μαντέλα» στο κελί του – Φόβοι για τη ζωή του
Νέα πρόκληση 15.08.25

Βίντεο με τον Μπεν Γκβιρ να απειλεί τον Μαρουάν Μπαργούτι στο κελί του - Φόβοι για τη ζωή του «Παλαιστίνιου Μαντέλα»

Ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο πιο δημοφιλής παλαιστίνιος πολιτικός, βρίσκεται φυλακισμένος πάνω από 20 χρόνια - Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός τον επισκέφθηκε για να τον απειλήσει στο κελί του

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η ακρίβεια στα τρόφιμα και το παράδειγμα της Πορτογαλίας: Πώς η μείωση ΦΠΑ πέρασε εξ ολοκλήρου στα ράφια
Κόστος ζωής 15.08.25

Η ακρίβεια στα τρόφιμα και το παράδειγμα της Πορτογαλίας: Πώς η μείωση ΦΠΑ πέρασε εξ ολοκλήρου στα ράφια

Ενώ η ακρίβεια σηκώνει κεφάλι και στα τρόφιμα, η κυβέρνηση είναι ανένδοτη: Καμία μείωση ΦΠΑ σε είδη διατροφής. Κι όμως το παράδειγμα της Πορτογαλίας δείχνει ότι το μέτρο δουλεύει. Υπό προϋποθέσεις.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)
Europa League 15.08.25

Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, Το 67% του «Ντράγκο» που άνοιξε τον δρόμο στους πράσινους…

Σύνταξη
Δεκαπενταύγουστος: Αυξημένη η κίνηση στον Πειραιά καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων
Τριήμερο 15.08.25

Αυξημένη η κίνηση στον Πειραιά καθώς κορυφώνεται η έξοδος του Δεκαπενταύγουστου

Στο 75% φτάνουν οι πληρότητες των πλοίων που φεύγουν από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου και όσων φεύγουν για τον Δεκαπενταύγουστο

Σύνταξη
Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο – «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»
Δύσκολη πίστα 15.08.25

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο - «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου. Ακολούθησε δήλωση του δικηγόρου του που «φωτίζει» πολύ προσωπικές οικογενειακές πτυχές.

Σύνταξη
Η Άρσεναλ πουλάει τον Ζιντσένκο
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Η Άρσεναλ πουλάει τον Ζιντσένκο

Η Άρσεναλ θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του Ζιντσένκο και περιμένει προτάσεις ώστε να τον παραχωρήσει…

Σύνταξη
Πάτρα: Τι υποστήριξαν οι εμπρηστές – Η χρήση χασίς, τα κενά μνήμης και το λάθος
Ελλάδα 15.08.25

Πάτρα: Τι υποστήριξαν οι εμπρηστές – Η χρήση χασίς, τα κενά μνήμης και το λάθος

Το Σαββατοκύριακο θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις φωτιές σε Συχαινά και Γηροκομείο Πάτρας. Ο 19χρονος έχει ομολογήσει, ο 27χρονος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο 25χρονος μιλά για ατύχημα.

Σύνταξη
Πάτρα: Μέλπω βάφτισαν το πρόβατο που διασώθηκε με το μηχανάκι – Από τη φωτιά, σε φάρμα vegan
«Μεεεεε» 15.08.25

Μέλπω βάφτισαν το πρόβατο που διασώθηκε με το μηχανάκι - Από τη φωτιά στην Πάτρα, σε φάρμα vegan

Ο νεαρός Όλσι είναι ένας από τους πολλούς εθελοντές που απεγκλώβισαν ζώα από τις πληγείσες περιοχές σε Πάτρα και Αχαΐα - Μαζί με τη Μέλπω, στη φάρμα μεταφέρθηκαν ακόμα δύο πρόβατα

Σύνταξη
WWF για φωτιές: Οι καμένες εκτάσεις φέτος είναι ήδη πάνω από τον μέσο όρο 20ετίας
WWF 15.08.25

Πάνω από τον μέσο όρο 20ετίας οι καμένες εκτάσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές

Σε μόλις δύο εβδομάδες κάηκε έκταση μεγαλύτερη από τον μέσο όρο 20ετίας, επισημαίνει η WWF, και προειδοποιεί ότι και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου είναι επίφοβο για φωτιές

Σύνταξη
Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)
Europa League 15.08.25

Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)

Άπαντες στον Παναθηναϊκό πανηγύρισαν την πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Κρακοβία, με τον Ρουί Βιτόρια να γίνεται ένα με τους παίκτες και τους οπαδούς των «πρασίνων» μετά τη λήξη του αγώνα.

Σύνταξη
Πολωνία: Σε σεξ κλαμπ και γιοτ πήγαν ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης
Οσμή σκανδάλου 15.08.25

Το «μίνι ΟΠΕΚΕΠΕ» της Πολωνίας: Εκατομμύρια φαγώθηκαν σε πολυτελη αυτοκίνητα, γιοτ και σεξ κλαμπ

Πολιτικό-οικονομικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Πολωνία, μετά τις αποκαλύψεις ότι ευρωπαϊκά κονδύλια πήγαν σε κυβερνητικά στελέχη, για αγορές ειδών πολυτελείας και επενδύσεις αμφιβόλου νομιμότητας.

Σύνταξη
«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»

Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στον Αζεντίν Ουναΐ, καθώς τα τελευταία δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία με τη Μαρσέιγ για την μεταγραφή του Μαροκινού στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύνταξη
