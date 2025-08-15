Άδειο είναι το κέντρο της Αθήνας καθώς στους αδειούχους του Αυγούστου προστέθηκαν και οι εκδρομείς του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου, οι οποίοι εγκατέλειψαν την πόλη για νησιά, χωριά, παραλίες ή τόπους όπου εορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου με τα πατροπαράδοτα πανηγύρια.

Οι κεντρικοί δρόμοι μοιάζουν έρημοι, ελάχιστα αυτοκίνητα κυκλοφορούν όπως και άνθρωποι, κυρίως τουρίστες που δεν πτοούνται από τη ζέστη του Αυγούστου.

