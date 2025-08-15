Δεκαπενταύγουστος: Άδειο το κέντρο της Αθήνας – Δείτε φωτογραφίες
Έρημοι οι κεντρικοί δρόμοι, ελάχιστα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους.
Άδειο είναι το κέντρο της Αθήνας καθώς στους αδειούχους του Αυγούστου προστέθηκαν και οι εκδρομείς του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου, οι οποίοι εγκατέλειψαν την πόλη για νησιά, χωριά, παραλίες ή τόπους όπου εορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου με τα πατροπαράδοτα πανηγύρια.
Οι κεντρικοί δρόμοι μοιάζουν έρημοι, ελάχιστα αυτοκίνητα κυκλοφορούν όπως και άνθρωποι, κυρίως τουρίστες που δεν πτοούνται από τη ζέστη του Αυγούστου.
Δείτε φωτογραφίες
