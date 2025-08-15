newspaper
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Εκπτώσεις: Μειωμένη η αγοραστική κίνηση – Πτώση 10% υπολογίζουν οι έμποροι
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Αυγούστου 2025 | 14:01

Εκπτώσεις: Μειωμένη η αγοραστική κίνηση – Πτώση 10% υπολογίζουν οι έμποροι

Από το διαθέσιμο εισόδημα στον τουρισμό – Τις πταίει για τις χαμηλές πτήσεις του εμπορίου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Spotlight

Ούτε η καλοκαιρινή ραστώνη, ούτε ο καύσωνας ευθύνεται για τη χαμηλή απόδοση των φετινών εκπτώσεων, καθώς η Νο1 αιτία εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα για να κατευθυνθεί στην αγορά μη βασικών ειδών.

«Κάθε καλοκαίρι τα ίδια», σημειώνει στον ΟΤ ο Μάκης Σαββίδης, Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, Εκπρόσωπος για την Ελλάδα και μέλος ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Αντιπρόεδρος GRECA.

Ο καύσωνας και οι εκπτώσεις

«Η χώρα μας είναι συνηθισμένη στον καύσωνα εδώ και δεκαετίες, οπότε δεν επηρέασε ιδιαίτερα τις αγορές το φετινό φαινόμενο κατά την εκπτωτική περίοδο, παρά τα όσα έχουν ειπωθεί. Το πρόβλημα εστιάζεται για ακόμη μια φορά στο ότι το διαθέσιμο εισόδημα διοχετεύεται σε σούπερ μάρκετ, ενοίκια και ενέργεια, δηλαδή στις ανελαστικές δαπάνες ενός νοικοκυριού».

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, οι θερινές εκπτώσεις που ξεκίνησαν στις 14 Ιουλίου και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου, δεν έφεραν το καταναλωτικό κοινό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ρυθμό που επιθυμούσε ο εμπορικός κόσμος.

«Παρά το γεγονός μάλιστα ότι από την πρώτη κιόλας ημέρα οι μικρές επιχειρήσεις προχώρησαν σε γενναίες εκπτώσεις, ακόμη και 60%, κινούμαστε χαμηλά», προσθέτει ο κ. Σαββίδης.

Πέρασαν δύο χρόνια

«Έχουμε δύο χρόνια στον εμπορικό σύλλογο που φωνάζουμε ότι θα ‘φάει’ ο πληθωρισμός κάθε ευρώ που αποκτά ο καταναλωτής», σημειώνει.

Το λιανικό εμπόριο αποτελεί τον μοναδικό κλάδο στην ελληνική οικονομία που λειτουργεί εν πλήρη ανταγωνισμό, έχει κατά 11% ενσωμάτωση του πληθωρισμού στις τιμές του -με το υπόλοιπο 9% να απορροφάται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις-, ενώ προσφέρει πραγματικά εκπτώσεις και προσφορές σε σχέση με άλλους ολιγοπωλιακού χαρακτήρα τομείς, όπως εξηγεί στον ΟΤ ο κ. Σαββίδης.

Οι εκτιμήσεις του έχουν πρόσημο αρνητικό: “Όταν το μεγαλύτερο ποσοστό, άνω του 75%, του εισοδήματος προορίζεται για την κάλυψη βασικών αναγκών, η κατάσταση θα χειροτερεύει κάθε χρόνο. Γι΄αυτό και η φετινή εκπτωτική περίοδος όπως και πριν τα Χριστούγεννα, σημαδεύεται από μειωμένη κατανάλωση. Σε πολλές υποκατηγορίες, η αγορά κινείται από 10% και πάνω σε μείωση”, επισημαίνει ο κ. Σαββίδης.

Ο τουρισμός

Στην εξέλιξη αυτή ήρθε να συμβάλει φέτος και η κακή ποιότητα του τουρισμού, που δεν κινήθηκε όπως κάθε χρονιά -αγορές σε συνδυασμό με το city break στην Αθήνα- καθώς ούτε εκεί υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα.

«Φέτος η κακη ποιότητα τουριστών που έχουν αφιχθεί στη χώρα μας, δεν έχει δώσει όσα χρειάζεται. Γνωρίζουμε πλέον ότι το εμπόριο προσφέρει 1 ευρώ στα 5 ευρώ στον τουρισμό. Όταν οι επισκέπτες δεν έχουν οικονομικη δυνατότητα να δαπανήσουν χρήματα, τότε δεν έχει νόημα να μιλάμε με αριθμούς αφίξεων. Σε συνεργασία του εμπορικού συλλόγου με το υπουργείο Τουρισμού, γνωρίζουμε πλέον ότι το να μετράμε ‘κεφάλα’ δεν έχει καμια ουσία, όταν δεν καταναλώνουν», τονίζει ο κ. Σαββίδης.

Ανέφερε, δε, το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Πορτογαλίας που με παρόμοιο πληθυσμό με την Ελλάδα, έχει μόλις 16 εκατ. τουρίστες -το μισό από τη χώρα μας- αλλά εισπράττει τα διπλάσια.

Όπως και τις περσινές εικόνες από τη Σαντορίνη, όπου χιλιάδες επισκεπτών έκαναν βόλτες στο νησί, χωρίς να αφήνουν χρήματα. «Δεν έχει νόημα να έρθει μια κρουαζιέρα ή να γεμίσουμε τα ξενοδοχεία με χαμηλές τιμές ή να μην έχουμε ποιοτικές υπηρεσίες, καθώς όλα αυτά διώχνουν τους καλούς τουρίστες», συμπληρώνει ο κ. Σαββίδης.

Παράπονα

«Και δίπλα σε όλα τα παράνω, δεν έχουμε υποδομές», εξηγεί, αναφερόμενος στα πάνω από χίλια επισκέψιμα νησιά της Ελλάδας, όπου οι μαρίνες είναι μετρημένες στα δάχτυλα.

«Ήδη από τις αρχές του 2023 ο εμπορικός κόσμος μίλησε για το αποτύπωμα του πληθωρισμού και για το τι θα έρθει. Με τον πληθωρισμό σήμερα να είναι διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό, με αυξημένο το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και χωρίς σοβαρές παρεμβάσεις από το κράτος, δεν θα σταματήσει όλο αυτό και θα συνεχίσουμε να ‘κλαίμε πάνω από το μακαρίτη’. Ήδη στα στενά στον πιο εμπορικό δρόμο της Ελλάδας, στην Ερμού, οι μικρές επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο η μία μετά την αλλη», καταλήγει ο κ. Σαββίδης.

Πηγή: ΟΤ

