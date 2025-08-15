newspaper
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

Έρευνα: Τρέχει… η αγορά καλλυντικών
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Αυγούστου 2025 | 08:00

Έρευνα: Τρέχει… η αγορά καλλυντικών

Από τα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία οι περισσότερες πωλήσεις - Σε ανοδική πορεία και οι αγορές μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων - Τι δείχνει έρευνα της ICAP CRI

Δήμητρα Σκούφου
A
A
Spotlight

Θετικούς ρυθμούς καταγράφει η αξία των πωλήσεων καλλυντικών στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια, με τον συνολικό τζίρο της αγοράς να εκτιμάται το 2024 ότι ξεπέρασε τα 1,4 δισ. ευρώ – αν και η αύξηση των πωλήσεων έχει και πληθωριστικά χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι κατά μέσο όρο οι τιμές πώλησης των καλλυντικών αυξήθηκαν κατά 7% το 2023, το 2024 αυξήθηκαν μεσοσταθμικά κατά 4,5%, για το 2025 αναμένεται αύξηση των πωλήσεων σε αξία μεταξύ 4%-7%, ενώ αντίστοιχο αναμένεται να είναι το ποσοστό αύξησης και για το 2026.

Μέρος της ανόδου τροφοδοτείται από τις ενισχυμένες εξαγωγές που παρουσίασαν αύξηση 37,4% την περίοδο 2021-2024

Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία της ICAP CRIF, οι πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων ετών, που οδήγησαν στη μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών, η αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών των καλλυντικών και κατ’ επέκταση στην τελική τιμή τους έστρεψαν τους καταναλωτές σε πιο οικονομικές λύσεις δυναμώνοντας το κανάλι της ευρείας διανομής προϊόντων (σουπερμάρκετ), από το οποίο πλέον αγοράζονται πάνω από τα τρία στα δέκα καλλυντικά προϊόντα που καταναλώνουν οι Ελληνες σε όλες τις κατηγορίες. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των προϊόντων περιποίησης και ομορφιάς παραμένουν επίσης, εκτός από τις τιμές πώλησης, και το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, η διάρθρωση του πληθυσμού ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, η εποχικότητα, η διαφημιστική προβολή τους κ.ά.

Οπως αναφέρει η Ελένη Δεμερτζή, Senior Manager της Διεύθυνσης Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF, η αξία της συνολικής εγχώριας παραγωγής καλλυντικών (σε τιμές χονδρικής) παρουσίασε συνεχή αύξηση μετά το 2020, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής περίπου 11% την περίοδο 2021-2024. Μάλιστα, μέρος της ανόδου αυτής τροφοδοτείται και από τις ενισχυμένες εξαγωγές, οι οποίες την περίοδο 2021-2024 παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 37,4%.

Περιποίηση δέρματος

Το μεγαλύτερο μερίδιο στην εγχώρια παραγωγή καλλυντικών, σε αξία, καταλαμβάνουν διαχρονικά τα προϊόντα περιποίησης δέρματος (προσώπου και σώματος) και ακολουθούν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών. Είναι ενδεικτικό ότι το 2024 ένα στα δύο προϊόντα που αγοράστηκαν (51,5%) ήταν περιποίησης δέρματος, ακολουθούμενο από τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με ποσοστό 26,3% επί των συνολικών πωλήσεων.

Βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τις εταιρείες του κλάδου αποτελούν τα κανάλια διανομής των προϊόντων τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης της ICAP CRIF, το κανάλι της ευρείας διανομής εκτιμάται ότι κάλυψε περίπου το 32% της συνολικής αξίας των πωλήσεων καλλυντικών και ακολουθούν τα φαρμακεία και η επιλεκτική διανομή.

Τα καταστήματα

Παράλληλα, αν και το «φυσικό» κανάλι διανομής (κατάστημα) παραμένει ισχυρό, πολλοί καταναλωτές έχουν στραφεί στην αγορά καλλυντικών μέσω του Διαδικτύου (e-commerce), με το ποσοστό των πωλήσεων ηλεκτρονικά να φτάνει ήδη το 15%. Το συγκεκριμένο κανάλι έχει ενισχύσει την παρουσία του καθώς οι ηλεκτρονικές πωλήσεις προσφέρουν πληθώρα επιλογών, ταχύτητα στις συναλλαγές και ευελιξία στον τρόπο παράδοσης. Σημαντικό ωστόσο παραμένει και το μερίδιο των φαρμακείων στις πωλήσεις καλλυντικών με ποσοστό 20%, ενώ η επιλεκτική διανομή (επώνυμα προϊόντα σε αλυσίδες καλλυντικών) αντιπροσωπεύει το 16% επί των συνολικών πωλήσεων τη χρονιά που πέρασε.

Σε συνολικά 32 εξεταζόμενες επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη της ICAP CRIF, oι συνολικές πωλήσεις παρουσίασαν συνεχή άνοδο την τριετία 2021-2023, με αύξηση 7,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Εισηγμένες: Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων για το α’ Εξάμηνο [πίνακας]

Εισηγμένες: Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων για το α’ Εξάμηνο [πίνακας]

Ρεκόρ 12ετίας για τα καταναλωτικά δάνεια
Οικονομικές Ειδήσεις 15.08.25

Μεγαλύτερη η ζήτηση για μικρά ποσά, με υψηλό επιτόκιο, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, σε σύγκριση με φθηνότερη χρηματοδότηση, όπως στεγαστικά δάνεια, για επενδύσεις

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»
Οικονομία 15.08.25

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στα ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου, με αφορμή τη 13ωρη εργασία και άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου Κεραμέως. «Οι μισθοί στην Ελλάδα δεν φτάνουν για να ζήσεις» γράφει το Focus.

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
ΗΠΑ 14.08.25

Από τυριά στο Σινσινάτι μέχρι ποδήλατα και περούκες στο Σεντ Λούις, οι δασμοί Τραμπ αγγίζουν το πορτοφόλι των καταναλωτών – με διαφορετική όμως ένταση σε κάθε πόλη

Νατάσα Σινιώρη
Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό – Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο
Ανοδική τάση 14.08.25

Η άνοδος του Bitcoin τροφοδοτείται από τη βεβαιότητα για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, τις συνεχείς θεσμικές αγορές και τις κινήσεις Τραμπ για χαλάρωση των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα

Σύνταξη
Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.
Οικονομικές Ειδήσεις 14.08.25

Σε επίπεδα - ρεκόρ κινούνται οι γονικές παροχές και κληρονομιές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ n Σε αντίστοχα υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι δωρεές και οι αγοραπωλησίες n Φόρος άνω των 308 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν από τα 62
Οικονομικές Ειδήσεις 14.08.25

Κλειδί το ανήλικο τέκνο με γονείς ασφαλισμένους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα - Λιγότεροι από 40.000 μπορούν να αποχωρήσουν, αξιοποιώντας μεταβατικές διατάξεις

Ηλίας Γεωργάκης
Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι
Ανθρώπινα δικαιώματα 13.08.25

Περισσότερες από εννέα εταιρείες μεταφορών έχουν δημιουργήσει δρομολόγια από την Κίνα και την πόλη Σιντζιάνγκ προς ευρωπαϊκές χώρες. Ανησυχία για τους Ουιγούρους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στον Αζεντίν Ουναΐ, καθώς τα τελευταία δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία με τη Μαρσέιγ για την μεταγραφή του Μαροκινού στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»
Παναθηναϊκός 15.08.25

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ και στάθηκε στους προπονητές τερματοφυλάκων των πράσινων.

Σύνταξη
Βλάχοβιτς: 15 μέρες για λύση
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Νιούκαστλ, Μπαρτσελόνα στο φίνις, αλλιώς μένει Γιουβέντους - Όλα τα σενάρια ανοιχτά, όσον αφορά στο μέλλον του Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ
Παράδοξο 15.08.25

Ειδικοί κάνουν λόγο για το παράδοξο δύο ορκισμένοι εχθροί που δε συμφωνούν σχεδόν σε τίποτα, να συνεργάζονται ξανά και ξανά σε ένα θέμα καθαρά ανθρώπινο ζήτημα τους αιχμαλώτους πολέμου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030
Video 15.08.25

Θα είναι, όντως, αυτό το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο; Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του Διεθνούς Αεροδρομίου King Salman στη Σαουδική Αραβία, το οποίο θα ανοίξει το 2030 και θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 100 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ
Fizz 15.08.25

Μετά από περίπου δύο μήνες, οι Αρχές του Λος Άντζελες συνέλαβαν δύο 18χρονους που φέρεται να είχαν λεηλατήσει και διαρρήξει τη βίλα του Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
Ρεκόρ 12ετίας για τα καταναλωτικά δάνεια
Οικονομικές Ειδήσεις 15.08.25

Μεγαλύτερη η ζήτηση για μικρά ποσά, με υψηλό επιτόκιο, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, σε σύγκριση με φθηνότερη χρηματοδότηση, όπως στεγαστικά δάνεια, για επενδύσεις

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»
Οικονομία 15.08.25

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στα ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου, με αφορμή τη 13ωρη εργασία και άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου Κεραμέως. «Οι μισθοί στην Ελλάδα δεν φτάνουν για να ζήσεις» γράφει το Focus.

Σύνταξη
Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη
On Field 15.08.25

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει στο Ακρόπολις και η παρουσία του σούπερ σταρ των Μπακς, θα δώσει την επιθετική ώθηση που τόσο πολύ έχει ανάγκη η Εθνική

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»
Κρίσιμη συνάντηση 15.08.25

Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν σηματοδοτεί την επιστροφή στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, όπου οι μεγάλες χώρες έχουν τον τελευταίο λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η ανασφάλεια «πνίγει» τα τουριστικά νησιά
Ελλάδα 15.08.25

Παρά την εκρηκτική άνοδο στις αφίξεις, οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις ούτε επαρκούν αριθμητικά, ούτε μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις

Ναταλία Διονυσιώτη
«Staatsräson»: Εξηγώντας το συγχωροχάρτι του Βερολίνου στα εγκλήματα του Τελ Αβίβ
Κόσμος 15.08.25

Γερμανός δημοσιογράφος εξηγεί τους μηχανισμούς κρατικής λειτουργίας που έχουν ριζώσει στη Γερμανία, αλλά και την Ευρώπη επιτρέποντας στο Ισραήλ να συνεχίζει να εγκληματεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Χαρακτήρισε ανεπιθύμητη τη ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα
Υπουργείο Δικαιοσύνης 15.08.25

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα χαρακτηρίστηκε ανεπιθύμητη στη Ρωσία, που σημαίνει ότι οι ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται με τέτοιες οργανώσεις αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης.

Σύνταξη
Πούτιν – Τραμπ: Το Κρεμλίνο λέει ότι θα ήταν λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής
Πούτιν - Τραμπ 15.08.25

Δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής Πούτιν - Τραμπ, ξεκαθαρίζει το Κρεμλίνο, και προειδοποιεί εναντίον κάθε πρόβλεψης για το αποτέλεσμά της.

Σύνταξη
Μαρόκο: Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά που καίει από την Τρίτη στο βόρειο τμήμα της χώρας
«Σάρωσε τα πάντα» 15.08.25

«Οι ζωές μας έχουν ανατραπεί. Η φωτιά σάρωσε τα πάντα», δηλώνουν κάτοικοι στο βόρειο Μαρόκο για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη και συνεχίζει να καίει δασική έκταση και καλλιέργειες.

Σύνταξη
