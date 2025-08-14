Η 11άδα του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ (pic)
Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Βόλφσμπεργκερ στο Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας (20:00), με στόχο την πρόκριση στα play off του Europa League.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι της Τούμπας, αφού δεν υπολογίζει τον Τάισον, που θα απουσιάσει για ένα μήνα λόγω τραυματισμού, με τον Ιβανούσετς να τον αντικαθιστά και να παίζει στο «10», στέλνοντας τον Κωνσταντέλια στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Παράλληλα, ο Μαντί Καμαρά θα βρίσκεται στον πάγκο, με τον Οζντόεφ να παίρνει τη θέση του στο βασικό σχήμα.
Αναλυτικά η 11άδα: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίφκοβιτς, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ.
#Starting11 Our starting 11 against Wolfsberger
AC at Wörthersee Stadion. #PreGame #PamePAOKARA#WACPAOK #UEL #OurWay #VaragonsConstructions @europaleague pic.twitter.com/cnxIAqgjLm
— PAOK FC (@PAOK_FC) August 14, 2025
Η 11άδα της Βόλφσμπεργκερ: Πόλστερ, Μπαουμγκάρτνερ, Ντιαμπατέ, Βίμερ, Μάτιτς, Σεπφ, Πίσινγκερ, Ρένερ, Αγκιεμάν, Μπαλό, Αβντιγιάι
