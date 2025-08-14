Ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ «για τα εγκληματικά σχέδια εκκένωσης της Γάζας από το κράτος-κατακτητή Ισραήλ»

«Τα εγκληματικά σχέδια για εκκένωση της Γάζας και εκτοπισμό του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος-κατακτητή Ισραήλ» στηλιτεύει η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, με ερώτηση που υπέβαλε στην Ύπατη Εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Κώστας Παπαδάκης.

«Στη Λωρίδα της Γάζας, το κράτος-κατακτητής Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού εδώ και 22 μήνες, με τη στήριξη των ΗΠΑ-ΕΕ-ΝΑΤΟ και της ελληνικής κυβέρνησης που του αναγνωρίζουν δικαίωμα ‘αυτοάμυνας’, ενώ αποτελεί κατοχική δύναμη», σημειώνεται στην ερώτηση.

Όπως αναφέρεται, «η τοποθέτηση Γαλλίας, Δανίας, Ελλάδας, Ηνωμένου Βασιλείου και Σλοβενίας, που ισχυρίζονται εν μέσω παρατεταμένης γενοκτονίας ότι ‘κινδυνεύει να παραβιαστεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο’, με το νέο σχέδιο κατάκτησης της Γάζας, είναι εκτός τόπου και χρόνου κι επιχειρεί να ξεπλύνει τα εγκλήματα που ήδη έχει διαπράξει το Ισραηλινό κράτος».

Και υπογραμμίζεται πως «η τοποθέτηση αυτή στην πράξη, επιδιώκει να διαγράψει τους πάνω από 60.000 νεκρούς Παλαιστινίους, τα πάνω από 35.000 νεκρά παιδιά και αμάχους, τους πάνω από 150.000 τραυματίες, τα σκελετωμένα παιδιά από το λιμό, τις δολοφονίες δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων, τους πάνω από 10.000 πολιτικούς κρατούμενους στις Ισραηλινές φυλακές, ανάμεσα τους 400 παιδιά με τους 3500 από αυτούς χωρίς καν να τους απαγγελθεί κατηγορία».

«Προβιά ανθρωπισμού από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, ανάμεσά τους και αυτή της ΝΔ»

«Η μεγαλύτερη θηριωδία του 21ου αιώνα στη Γάζα, διεξάγεται βάσει σχεδίου, με την δίψα και την πείνα ως εργαλείο εξόντωσης και εκτοπισμού του Παλαιστινιακού λαού από την Γάζα και τη Δυτική Όχθη για να επιταχυνθεί η εκκένωση των Παλαιστινιακών εδαφών και να υλοποιηθούν οι ενεργειακές, εμπορικές και τουριστικές μπίζνες από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και άλλες δυνάμεις της περιοχής», επισημαίνει η ΕΟ του ΚΚΕ.

Για να προσθέσει χαρακτηριστικά πως «η… προβιά του ανθρωπισμού που λανσάρουν τελευταία οι συνένοχες για το έγκλημα στη Γάζα κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, ανάμεσά τους και αυτή της ΝΔ στην Ελλάδα, όπως και η ΕΕ δεν μπορεί να ξεγελάσει τους λαούς. Είναι οι ίδιες που συναίνεσαν μαζί με ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, στην εγκληματική απαίτηση του Ισραήλ να σταματήσει κάθε βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους μέσω της UNRWA, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λιμοκτονία του λαού της Γάζας, στο βίο αβίωτο για λίγο νερό, στις ουρές της ανθρωπιστικής βοήθειας που έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου».

«Προκλητικά και ανιστόρητα εμφανίζουν ως ‘αντισημιτισμό’ κάθε δράση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό»

Παράλληλα, τονίζει πως «οι όποιες δε, ελάχιστες εναέριες ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας μαζί με τη στρατιωτική, οικονομική και πολιτική στήριξη που προσφέρουν οι κυβερνήσεις κι η ΕΕ στο κράτος-δολοφόνο Ισραήλ, είναι ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές, καθώς μεγάλο μέρος τους χάνεται ή καταστρέφεται, ενώ οι ρίψεις προκαλούν ακόμα και το θάνατο στους λιμοκτονούντες Παλαιστίνιους προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα πιάτο φαΐ».

«Είναι επίσης αυτές οι δυνάμεις που κάνουν πλάτες στο Ισραήλ να απαγάγει πληρώματα ανθρωπιστικών αποστολών σε διεθνή ύδατα ενώ περιδιαβαίνουν την Ελλάδα με κρουαζιερόπλοια στρατιώτες του ισραηλινού στρατού για να ‘ξεσκάσουν’ από τη ‘βρώμικη δουλειά’ που κάνουν», υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για γεγονός που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις του ελληνικού λαού, που διατρανώνει ότι είναι ανεπιθύμητοι οι Ισραηλινοί μακελάρηδες, κόντρα στην οργανωμένη επιχείρηση της κυβέρνησης του Ισραήλ, των συμμάχων και των απολογητών της, προκλητικά και ανιστόρητα να εμφανίσουν ως ‘αντισημιτισμό’ κάθε δράση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και καταδίκης της σφαγής στη Γάζα».

Τα ερωτήματα του ΚΚΕ στην Κάγια Κάλας

Βάσει αυτών, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της ΕΕ:

– »Στο αίτημα των λαών να σταματήσει εδώ και τώρα η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα, κάθε στρατιωτική επιχείρηση σε Γάζα και Δ. Όχθη, να καταδικαστούν τα σχέδια για εκκένωση της Γάζας και εκτοπισμό του Παλαιστινιακού λαού και να αναγνωριστεί από την ΕΕ και από όλα τα κράτη-μέλη της το Παλαιστινιακό κράτος;

– »Στο αίτημα να εξασφαλιστεί άμεσα απρόσκοπτη κι επαρκής ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, σε νερό, τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα κ.ο.κ με ανεμπόδιστη λειτουργία κι ενίσχυση της UNRWA;

– »Στο αίτημα για άμεση διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, και όχι σε κάποια ‘αναθεώρηση’ ή ‘παγώματος’ της καθώς και για άμεσο εμπάργκο πώλησης όπλων και ειδών διπλής χρήσης από κράτη-μέλη της ΕΕ στο Ισραήλ;».