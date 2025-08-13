Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση

«Περιουσίες καταστρέφονται, άνθρωποι αγωνιούν, δασικές εκτάσεις γίνονται στάχτη ακόμα μια χρονιά», επισημαίνει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης, εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα.

Όπως αναφέρει ο κ. Σακελλαρίδης, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «μονό οργή απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, που για ακόμα μια χρονιά παρακολουθεί αμήχανη την προδιαγεγραμμένη καταστροφή».

Παράλληλα, προσθέτει πως «αντί η κυβέρνηση να επενδύσει στην αντιπυρική προστασία, στις δασικές υπηρεσίες, στην πρόσληψη και την συστηματική εκπαίδευση όλο τον χρόνο των πυροσβεστών και στην πρόληψη, επιλέγει πολιτικά να αφήνει εκτός πυροσβεστικού σώματος 600 έμπειρους πυροσβέστες -με πάνω από 5 χρόνια εμπειρία- και να κρατάει τους υπόλοιπους σε διαρκή ομηρία με τις εποχικές συμβάσεις».

Τέλος, υπογραμμίζει πως «έξι χρόνια τώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ‘πουλάει’ ασφάλεια και αφήνει στάχτες».

Όσα ανέφερε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης:

«Η χώρα καίγεται από άκρη σε άκρη.

Περιουσίες καταστρέφονται, άνθρωποι αγωνιούν, δασικές εκτάσεις γίνονται στάχτη ακόμα μια χρονιά.

Τίποτα το πρωτότυπο δεν έχουν πια αυτές οι αναρτήσεις.

Μονό οργή απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, που για ακόμα μια χρονιά παρακολουθεί αμήχανη την προδιαγεγραμμένη καταστροφή.

Που αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην επικοινωνιακή αντιμετώπιση της κατακραυγής, από ότι στην προετοιμασία μίας αναμενόμενης κατάστασης.

Επιτέλους έχει έρθει η ώρα να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει ασφάλεια για τους πολίτες αυτής της χώρας.

Ποιοι είναι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι που τους απειλούν και ποιοι οι ψευδείς, αυτοί που χρησιμοποιούνται ως ‘σκιάχτρο’ για να πουλάνε πατριωτικό κουτόχορτο, να αποπροσανατολίζουν και να ανοίγουν δρόμο στις business.

Κίνδυνος για την ασφάλεια είναι οι φωτιές.

Το ξέρουμε ότι θα συμβούν, ξέρουμε πότε θα συμβούν, ξέρουμε ότι θα απειλήσουν ζωές και θα καταστρέψουν περιουσίες.

Αντί η κυβέρνηση να επενδύσει στην αντιπυρική προστασία, στις δασικές υπηρεσίες, στην πρόσληψη και την συστηματική εκπαίδευση όλο τον χρόνο των πυροσβεστών και στην πρόληψη, επιλέγει πολιτικά να αφήνει εκτός πυροσβεστικού σώματος 600 έμπειρους πυροσβέστες -με πάνω από 5 χρόνια εμπειρία- και να κρατάει τους υπόλοιπους σε διαρκή ομηρία με τις εποχικές συμβάσεις.

Τα μισά να έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να προετοιμαστεί και αντιμετωπίσει τον κίνδυνο των πυρκαγιών, σε σχέση με αυτά που κάνει για τους αμυντικούς εξοπλισμούς ή να αντιμετωπίσει τις ‘δήθεν’ εισβολές προσφύγων, η ασφάλεια των πολιτών θα ήταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο.

Και αυτό είναι πολιτική επιλογή, καθαρή.

Η ασφάλεια κρίνεται στην πράξη.

Όχι στην προπαγάνδα της κατασκευής ‘εχθρών’.

Κρίνεται στο πώς προλαμβάνει και πως αντιδρά ο κρατικός μηχανισμός απέναντι στην πραγματική απειλή.

Και 6 χρόνια τώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ‘πουλάει’ ασφάλεια και αφήνει στάχτες».