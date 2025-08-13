newspaper
13.08.2025 | 11:02
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τον Δεκαπενταύγουστο
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Λένα Σαμαρά: Το «ευχαριστώ» του αδελφού της, Κώστα, για τη συμπαράσταση στο πένθος της οικογένειας
Λένα Σαμαρά: Το «ευχαριστώ» του αδελφού της, Κώστα, για τη συμπαράσταση στο πένθος της οικογένειας

«Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας», τόνισε στην ανάρτησή του ο αδελφός της 34χρονης Λένας, Κώστας Σαμαράς

Spotlight

Δημόσιο «ευχαριστώ» στον κόσμο για τη στήριξη στο πένθος της οικογένειας Σαμαρά, μετά τον αιφνίδιο θάνατο της Λένας Σαμαρά, εξέφρασε ο αδελφός της 34χρονης, Κώστας Σαμαράς.

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά!», ανέγραψε στο Instagram ο Κώστας Σαμαράς, συνοδεύοντας την ανάρτηση με δύο φωτογραφικά στιγμιότυπα από την κηδεία της αδελφής του.

Σημειώνεται ότι η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή που υπέστη.

Εκατοντάδες είναι τα μηνύματα κάτω από την ανάρτηση, με τους χρήστες να εύχονται «δύναμη» και «κουράγιο» στην οικογένεια Σαμαρά.

«Μαζί της θα είμαστε συνέχεια, δίπλα στο φως το δικό της»

Στον συγκινητικό επικήδειo που εκφώνησε, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε πως «δεν την αποχαιρετούμε σήμερα τη Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα είμαστε συνέχεια, δίπλα στο φως το δικό της». Ευχαρίστησε, επίσης, τον Θεό για το δώρο που του έκανε, «έστω για 34 χρόνια μόνο», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί. Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα ήμαστε συνέχεια. Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη τη δικιά της, που – όταν έπρεπε – γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσο λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα. Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο ‘σ’ αγαπώ’ το δικό της. Δίπλα στο ‘να προσέχεις μπαμπά’ το δικό της. Δίπλα σε αυτήν τη σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου προσέφερε, χωρίς αντάλλαγμα.

»Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο.

»Τι να πω σαν πατέρας γι’ αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, γι’ αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε.

»Γι’ αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια μόνο… Καλό ταξίδι Λενάκο μου».

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους
Καταγγελία από Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους

Τη σοβαρή καταγγελία έκανε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας που καλεί τους εργαζόμενους να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας

Σύνταξη
Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας
Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας

«Άλλη μία τρανή δήλωση αποκάλυψης των υπεύθυνων για το έγκλημα των Τεμπών και για τη συγκάλυψή του, η δήλωση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια
Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια

Η 50χρονη συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Σύνταξη
Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)
Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι περίπου 100.000 στρέμματα - Πώς κατανέμονται

Σύνταξη
Βόλος: Πλήθος κόσμου στην «υποδοχή» του ισραηλινού Crown Iris – Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ και χρήση κρότου λάμψης
Πλήθος κόσμου στην «υποδοχή» του ισραηλινού Crown Iris στον Βόλο - Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ και χρήση κρότου λάμψης

Ο Βόλος είναι ένας από τους σταθμούς του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, που αύριο αναμένεται στον Πειραιά - Απροσπέλαστο το λιμάνι από δυνάμεις των ΜΑΤ - Επιστράτευσαν και την Πυροσβεστική

Σύνταξη
Από το Σίδνεϊ, στην Premier League και την… αγκαλιά του Γιοβάνοβιτς: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που επέλεξε την Εθνική Ελλάδας (vids)
Από το Σίδνεϊ, στην Premier League και την… αγκαλιά του Γιοβάνοβιτς: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που επέλεξε την Εθνική Ελλάδας (vids)

Ο Νεκτάριος Τριάντης επέλεξε την Εθνική Ελλάδας και τίθεται στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς – Η τρομερή ιστορία του 22χρονου από το Σίδνεϊ που «χτυπάει» την πόρτα της «γαλανόλευκης»…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ – «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»
Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ - «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»

Υπάρχει τουλάχιστον μία γοητευτική ιστορία στο βιβλίο «Η σκοτεινή πλευρά της ιδιοφυΐας: Η ζωή του Άλφρεντ Χίτσκοκ», την αμφιλεγόμενη βιογραφία του Μετρ της Σασπένς που έγραψε ο Ντόναλντ Σπότο το 1983, και αφορά τη γέννηση του μοναδικού του παιδιού, της Πατρίσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»
Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς (14/8, 21:00) με τον Άρη Λεμεσού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν την κυπριακή ομάδα.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;
Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;

«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ
Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει πως «από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024 ζήτησα και προχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εναρμόνιση των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα
Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»
Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε ενόψει της ρεβάνς (14/8, 20:00) του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, αναφέρθηκε στους Τάισον και Καμαρά και παράλληλα τόνισε πως η ομάδα του είναι συγκεντρωμένη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει
ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη τροπή που έχουν πάρει τα μέτωπα της πυρκαγιάς», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη
Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στην αποστολή της Εθνικής που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το φιλικό με το Μαυροβούνιο (14/8, 19:00), αλλά δεν θα παίξει.

Σύνταξη
Γάζα: Ο στρατός ενέκρινε το κύριο σχέδιο κατάληψης του θύλακα – Ισχυρές εκρήξεις και πάνω από 100 νεκροί
Ο στρατός ενέκρινε το κύριο σχέδιο κατάληψης της Γάζας - Ισχυρές εκρήξεις και πάνω από 100 νεκροί

Το πράσινο φως στα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου για τη Γάζα έδωσε ο ισραηλινός στρατός παρά τις δημόσιες διαφωνίες - Την ίδια ώρα ο παλαιστινιακός θύλακας συγκλονίζεται από ισχυρές εκρήξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του
Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του

«Η ανεκδιήγητη Σοφία Βούλτεψη, με προκλητικό τρόπο, επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην έλλειψη εθελοντών», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Γκιόκας για πυρκαγιές: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112
Γκιόκας: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112

«Το ΚΚΕ δεν πιστεύει ούτε στις "παθογένειες" ούτε στη μοιρολατρία για την κλιματική αλλαγή», υπογράμμισε ο βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής με το ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας

Σύνταξη
Γούνες βίδρας, ορθόδοξοι ιερείς και μια συμφωνία 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων – Πώς η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις ΗΠΑ
Γούνες βίδρας, ορθόδοξοι ιερείς και μια συμφωνία 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις ΗΠΑ

Η παρουσία της Ρωσίας στην Αλάσκα δεν ξεκίνησε με στρατούς, αλλά με γούνες. Στα μέσα του 18ου αιώνα, έμποροι και τυχοδιώκτες προχώρησαν ανατολικά διασχίζοντας τη Σιβηρία, παρακινούμενοι από την υπόσχεση των κερδοφόρων γουναρικών από θαλάσσιες ενυδρίδες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τακτικές λαθρεμπόρων ναρκωτικών στο πιο τολμηρό χτύπημα με drones των Ουκρανών – Βοήθησαν ανυποψίαστοι Ρώσοι
Τακτικές λαθρεμπόρων ναρκωτικών στο πιο τολμηρό χτύπημα με drones των Ουκρανών - Βοήθησαν ανυποψίαστοι Ρώσοι

Οι αρχιτέκτονες της ουκρανικής επίθεσης «Επιχείρηση Ιστός της Αράχνης» μελέτησαν τα καρτέλ ναρκωτικών για να περάσουν λαθραία drones στη Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας – Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής
ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας – Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής

«Με την ένταση της πίεσης, ο πρωθυπουργός επέστρεψε τελικά από τις διακοπές του στην Αθήνα. Σωστά έπραξε — αλλά άργησε πολύ, και φάνηκε ότι αναγκάστηκε να το πράξει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

