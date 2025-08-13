Λένα Σαμαρά: Το «ευχαριστώ» του αδελφού της, Κώστα, για τη συμπαράσταση στο πένθος της οικογένειας

Δημόσιο «ευχαριστώ» στον κόσμο για τη στήριξη στο πένθος της οικογένειας Σαμαρά, μετά τον αιφνίδιο θάνατο της Λένας Σαμαρά, εξέφρασε ο αδελφός της 34χρονης, Κώστας Σαμαράς.

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά!», ανέγραψε στο Instagram ο Κώστας Σαμαράς, συνοδεύοντας την ανάρτηση με δύο φωτογραφικά στιγμιότυπα από την κηδεία της αδελφής του.

Σημειώνεται ότι η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή που υπέστη.

Εκατοντάδες είναι τα μηνύματα κάτω από την ανάρτηση, με τους χρήστες να εύχονται «δύναμη» και «κουράγιο» στην οικογένεια Σαμαρά.

«Μαζί της θα είμαστε συνέχεια, δίπλα στο φως το δικό της»

Στον συγκινητικό επικήδειo που εκφώνησε, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε πως «δεν την αποχαιρετούμε σήμερα τη Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα είμαστε συνέχεια, δίπλα στο φως το δικό της». Ευχαρίστησε, επίσης, τον Θεό για το δώρο που του έκανε, «έστω για 34 χρόνια μόνο», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί. Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα ήμαστε συνέχεια. Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη τη δικιά της, που – όταν έπρεπε – γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσο λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα. Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο ‘σ’ αγαπώ’ το δικό της. Δίπλα στο ‘να προσέχεις μπαμπά’ το δικό της. Δίπλα σε αυτήν τη σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου προσέφερε, χωρίς αντάλλαγμα.

»Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο.

»Τι να πω σαν πατέρας γι’ αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, γι’ αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε.

»Γι’ αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια μόνο… Καλό ταξίδι Λενάκο μου».