Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Από τα Χανιά άραγε ο ηγέτης βλέπει καλά τις φωτιές για να συντονίζει την κατάσβεση ή χάνει καμία λήψη ανάμεσα στα κοκτέιλ

H Perplexity θέλει να κάνει το «μπαμ» με εξαγορά του Chrome
Διεθνής Οικονομία 13 Αυγούστου 2025 | 06:00

H Perplexity θέλει να κάνει το «μπαμ» με εξαγορά του Chrome

Η Perplexity είναι γνωστή κυρίως για τη μηχανή αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία παρέχει συνοπτικές απαντήσεις

Η startup τεχνητής νοημοσύνης Perplexity AI υπέβαλε αυτόκλητη προσφορά ύψους 34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά του προγράμματος περιήγησης Chrome από τη Google, όπως μεταδίνουν αμερικανικά μέσα.

Το ποσό υπερβαίνει την τρέχουσα αποτίμηση της Perplexity, ωστόσο η εταιρεία ανέφερε ότι αρκετοί επενδυτές έχουν συμφωνήσει να στηρίξουν τη συναλλαγή. Τον Ιούλιο, η Perplexity αποτιμήθηκε στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια, στο πλαίσιο επέκτασης χρηματοδότησης, έπειτα από αποτίμηση 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων λίγους μήνες νωρίτερα.

Η Perplexity είναι γνωστή κυρίως για τη μηχανή αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία παρέχει συνοπτικές απαντήσεις και παραπέμπει στις πρωτογενείς πηγές στον ιστό. Τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε το δικό της πρόγραμμα περιήγησης με τεχνητή νοημοσύνη, το Comet.

Η startup δρα σε μια έντονα ανταγωνιστική κούρσα στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, με εταιρείες όπως η Meta και η OpenAI να προσφέρουν υψηλές αμοιβές και μπόνους προσέλκυσης σε κορυφαίους μηχανικούς. Οι τεχνολογικοί όμιλοι δαπανούν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, τόσο για την ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων όσο και για την εκτέλεση απαιτητικών εργασιών, ενώ οι startups αντλούν δισεκατομμύρια από επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων, hedge funds και τεχνολογικούς κολοσσούς για να καλύψουν το κόστος εξοπλισμού και προσωπικού. Νωρίτερα φέτος, η Meta προσέγγισε την Perplexity για πιθανή εξαγορά, χωρίς να υπάρξει συμφωνία.

Δικαστικές περιπέτειες

Η προσφορά της Perplexity ακολουθεί την πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προς τη Google να εκποιήσει το Chrome, στο πλαίσιο της αντιμονοπωλιακής αγωγής που η εταιρεία έχασε πέρυσι. Ο δικαστής έκρινε ότι η Google κατέχει παράνομο μονοπώλιο στη βασική της αγορά, την αναζήτηση στο διαδίκτυο.

Σε απάντηση, η Google υποστήριξε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί «μια ριζοσπαστική παρεμβατική ατζέντα» και ότι η πρότασή του ήταν «εξαιρετικά υπερβολική». Η εταιρεία δεν έχει ακόμη αποκαλύψει πώς θα προσαρμόσει τις δραστηριότητές της μετά την απόφαση.

Ο Chrome, τον οποίο η Google κυκλοφόρησε το 2008, παρέχει στον όμιλο δεδομένα που αξιοποιεί για στοχευμένη διαφήμιση. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε, σε κατάθεσή του μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ότι ενδεχόμενη υποχρέωση αποεπένδυσης θα δημιουργούσε πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού στον κλάδο της αναζήτησης.

Πηγή: ΟΤ

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Πόσο «ακρίβυναν» οι μετοχές

Ελληνικές τράπεζες: Πόσο «ακρίβυναν» οι μετοχές

Κρατικό ταμείο πλούτου Νορβηγίας: Σε ποιες ελληνικές εταιρείες επενδύει

Κρατικό ταμείο πλούτου Νορβηγίας: Σε ποιες ελληνικές εταιρείες επενδύει

Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ
Διεθνής Οικονομία 13.08.25

Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ

Στη Νορβηγία το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας κατείχε μετοχές σε 65 ισραηλινές εταιρείες στο τέλος του 2024, συνολικής αξίας 1,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ
Stablecoins 12.08.25

Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι οι ελπίδες για κυριαρχία του ευρώ θα διαψευσθούν. O ανταγωνισμός δεν θα έρθει από το δολάριο, αλλά από τα stablecoins, τα κρυπτονομίσματα, που συνδέονται με αυτό.

Σύνταξη
Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης
Economist 12.08.25

Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης

Αυτό που κάνει τις χώρες πλούσιες δεν είναι πάντα το ΑΕΠ, ούτε ο μέσος μισθός των κατοίκων της. Μια ανάλυση με βάση τρεις διαφορετικές παραμέτρους δείχνει ότι ο ορισμός δεν πρέπει να δίνεται εύκολα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο
Αγωνία στην αγορά 12.08.25

Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο

Η προσωρινή παύση της CATL στο Γιτσούν εκτοξεύει τις τιμές, πυροδοτεί ράλι μετοχών και ανοίγει debate για τον στρατηγικό έλεγχο της παραγωγής

Γεώργιος Μαζιάς
Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο
Διεθνής Οικονομία 12.08.25

Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο

Εκτός των δικών της καταστημάτων και των malls, κινείται η Bath & Body Works για να προωθήσει τα καλλυντικά - Οι στόχοι για τη Gen Z

Σύνταξη
Δασμοί: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε – Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί – Τα μπρος πίσω του Τραμπ
Δασμών συνέχεια 11.08.25

Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε - Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί - Τα μπρος πίσω του Τραμπ

Οι δασμοί που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζουν το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό - Η τακτική που χρησιμοποιεί η Κίνα - Ποιοι ευνοούνται από τις εξαιρέσεις του Αμερικανού προέδρου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αναχώρησε για την Ιταλία ο Ολυμπιακός και τα δύο σπουδαία φιλικά με Ίντερ και Νάπολι (pics)
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Αναχώρησε για την Ιταλία ο Ολυμπιακός και τα δύο σπουδαία φιλικά με Ίντερ και Νάπολι (pics)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε με προορισμό την Ιταλία, όπου θα δώσει δύο μεγάλα φιλικά παιχνίδια κόντρα στην πρωταθλήτρια της Serie A, Νάπολι και τη φιναλίστ του Champions League, Ίντερ.

Σύνταξη
Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε
Στρατιωτική τελετή 13.08.25

Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε

Σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές αναμονής γύρω από το κοινοβούλιο στη Μπογκοτά καθώς χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν τη σειρά τους για να πλησιάσουν το φέρετρο, καλυμμένο με τη σημαία της Κολομβίας

Σύνταξη
Φωτιές: Το πιο δύσκολο 24ωρο – Επικίνδυνα τα μέτωπα της Πάτρας και της Πρέβεζας
Εξουθενωμένοι πυροσβέστες 13.08.25

«Το πιο δύσκολο 24ωρο της αντιπυρικής περιόδου - Επικίνδυνα τα μέτωπα της Πάτρας και της Πρέβεζας»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, χαρακτήρισε ως δραματική την κατάσταση με τις φωτιές το τελευταίο 24ωρο

Σύνταξη
Φωτιές: Στην Πάτρα έφτασε η φωτιά που ξέσπασε στα Συχαινά – Πύρινη κόλαση σε Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο, μαζικές εκκενώσεις μέσα στη νύχτα
Πύρινη κόλαση 13.08.25 Upd: 08:15

Φωτιές: Στην Πάτρα έφτασε η φωτιά που ξέσπασε στα Συχαινά – Πύρινη κόλαση σε Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο, μαζικές εκκενώσεις μέσα στη νύχτα

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα, με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν μάχη σε δεκάδες μέτωπα στις φωτιές - Δείτε τις εξελίξεις από το in

Βούλα Τσιβόλα - Γεωργία Κανδρή
Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;
Κόσμος 13.08.25

Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;

Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η πτώση έως 25% στην κίνηση των ιταλικών πλαζ, με την αντιπολίτευση να μιλάει για κρίση εισοδημάτων και την κυβέρνηση να επικαλείται... ορεινό τουρισμό

Κατερίνα Τζαβάρα
Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε
Κίνδυνος παραπληροφόρησης 13.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε

Ένας 60χρονος Αμερικανός ανέπτυξε σπάνια ασθένεια, στην προσπάθειά του να αποφύγει τις αρνητικές συνέπειες του αλατιού. Είχε ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη τι έπρεπε να κάνει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το μεγαλύτερο του κόσμου!
Σούπερ-αεροπλάνο 13.08.25

Το μεγαλύτερο του κόσμου!

Το WindRunner, το «σούπερ cargo» κατασκευάζεται στην Ιταλία για να μεταφέρει γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες

Γεώργιος Μαζιάς
Νότια Κορέα: Μετά τον πρόεδρο σύλληψη της πρώην πρώτης κυρίας με βαρύτατο κατηγορητήριο
Κόσμος 13.08.25

Μετά τον πρόεδρο σύλληψη της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας με βαρύτατο κατηγορητήριο

Με κατηγορίες για διαφθορά, δωροδοκία, παρέμβαση στις εκλογές, εσωτερική πληροφόρηση και χειραγώγηση μετοχών, η Νότια Κορέα παρακολουθεί την πρώην Πρώτη Κυρία να προφυλακίζεται.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Χειριστικός» Πούτιν εναντίον «συναισθηματικού» Τραμπ – Τι δείχνουν οι παλιές συναντήσεις τους για την Αλάσκα
Financial Times 13.08.25

Το ιστορικό των παράξενων συναντήσεων Πούτιν-Τραμπ και η σύνοδος στην Αλάσκα

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχουν ήδη συναντηθεί κι άλλες φορές στο παρελθόν, σε άλλες, ίσως καλύτερες εποχές. Εν όψει της συνόδου στην Αλάσκα ίσως μπορούν να γίνουν προγνώσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράκ: Το λίκνο του πολιτισμού «πεθαίνει» από λειψυδρία και όλα συγκλίνουν πως ευθύνεται η Τουρκία
Κόσμος 13.08.25

Ιράκ: Το λίκνο του πολιτισμού «πεθαίνει» από λειψυδρία και όλα συγκλίνουν πως ευθύνεται η Τουρκία

Ο Τίγρης και ο Ευφράτης, οι πηγές ζωής που παρέχουν το 86% των επιφανειακών υδάτων του Ιράκ, οι ποταμοί που έχτισαν και γκρέμισαν αυτοκρατορίες, συρρικνώνονται με ταχείς ρυθμούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria και η Adidas ζητούν συγγνώμη για «οικειοποίηση» σανδαλιών από το Μεξικό
Copy-paste 13.08.25

Ο σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria και η Adidas ζητούν συγγνώμη για «οικειοποίηση» σανδαλιών από το Μεξικό

Ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Willy Chavarria ζήτησε συγγνώμη αφού ένα ζευγάρι παπούτσια που δημιούργησε σε συνεργασία με την Adidas Originals επικρίθηκε για «πολιτιστική οικειοποίηση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

