H Perplexity θέλει να κάνει το «μπαμ» με εξαγορά του Chrome

Η startup τεχνητής νοημοσύνης Perplexity AI υπέβαλε αυτόκλητη προσφορά ύψους 34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά του προγράμματος περιήγησης Chrome από τη Google, όπως μεταδίνουν αμερικανικά μέσα.

Το ποσό υπερβαίνει την τρέχουσα αποτίμηση της Perplexity, ωστόσο η εταιρεία ανέφερε ότι αρκετοί επενδυτές έχουν συμφωνήσει να στηρίξουν τη συναλλαγή. Τον Ιούλιο, η Perplexity αποτιμήθηκε στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια, στο πλαίσιο επέκτασης χρηματοδότησης, έπειτα από αποτίμηση 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων λίγους μήνες νωρίτερα.

Η Perplexity είναι γνωστή κυρίως για τη μηχανή αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία παρέχει συνοπτικές απαντήσεις και παραπέμπει στις πρωτογενείς πηγές στον ιστό. Τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε το δικό της πρόγραμμα περιήγησης με τεχνητή νοημοσύνη, το Comet.

Η startup δρα σε μια έντονα ανταγωνιστική κούρσα στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, με εταιρείες όπως η Meta και η OpenAI να προσφέρουν υψηλές αμοιβές και μπόνους προσέλκυσης σε κορυφαίους μηχανικούς. Οι τεχνολογικοί όμιλοι δαπανούν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, τόσο για την ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων όσο και για την εκτέλεση απαιτητικών εργασιών, ενώ οι startups αντλούν δισεκατομμύρια από επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων, hedge funds και τεχνολογικούς κολοσσούς για να καλύψουν το κόστος εξοπλισμού και προσωπικού. Νωρίτερα φέτος, η Meta προσέγγισε την Perplexity για πιθανή εξαγορά, χωρίς να υπάρξει συμφωνία.

Δικαστικές περιπέτειες

Η προσφορά της Perplexity ακολουθεί την πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προς τη Google να εκποιήσει το Chrome, στο πλαίσιο της αντιμονοπωλιακής αγωγής που η εταιρεία έχασε πέρυσι. Ο δικαστής έκρινε ότι η Google κατέχει παράνομο μονοπώλιο στη βασική της αγορά, την αναζήτηση στο διαδίκτυο.

Σε απάντηση, η Google υποστήριξε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί «μια ριζοσπαστική παρεμβατική ατζέντα» και ότι η πρότασή του ήταν «εξαιρετικά υπερβολική». Η εταιρεία δεν έχει ακόμη αποκαλύψει πώς θα προσαρμόσει τις δραστηριότητές της μετά την απόφαση.

Ο Chrome, τον οποίο η Google κυκλοφόρησε το 2008, παρέχει στον όμιλο δεδομένα που αξιοποιεί για στοχευμένη διαφήμιση. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε, σε κατάθεσή του μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ότι ενδεχόμενη υποχρέωση αποεπένδυσης θα δημιουργούσε πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού στον κλάδο της αναζήτησης.

