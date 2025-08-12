Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ, τα δεδομένα με Δώνη

Ευχάριστα είναι τα νέα του ιατρικού δελτίου για τον Κάρλες Πέρεθ, καθώς η κατάσταση του παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, μετά την επίθεση που είχε δεχτεί από σκύλο και συμμετείχε σε μεγάλο μέρος της προπόνησης.

Ο Ισπανός εξτρέμ ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς και όπως όλα δείχνουν, θα προλάβει την αναμέτρηση της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Αυτό που αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες είναι το αν ο ποδοσφαιριστής θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι του Άρη, ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (17/8) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης.

Ακόμα, μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις, μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του και ο Τάσος Δώνης. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης τις τελευταίες μέρες και το πιθανότερο είναι να τεθεί, επίσης, στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη για το ματς με τον Βόλο.