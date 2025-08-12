Συναγερμός έχει σημάνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Φαρακλάτα της Κεφαλονιάς (φωτογραφία, επάνω, από kefaloniapress.gr).

Οι φλόγες κατευθύνονται προς το χωριό Φαρακλάτα, καίγοντας χαμηλή βλάστηση

Πριν λίγο στάλθηκε και δεύτερο μήνυμα από το 112, με το οποίο ζητείται από τους κατοίκους στα Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα να απομακρυνθούν προς Μύρτο.

Ωστόσο, κάτοικοι της περιοχής ενημερώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος καθώς η φωτιά βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο μετά τις 02:30 σήμερα Τρίτη για τη φωτιά και αμέσως κινητοποιήθηκε, στέλοντας στην περιοχή 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, τους οποίους συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φαρακλάτα Κεφαλονιάς. Kινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Λίγο αργότερα, ενίσχυσε τις δυνάμεις της με 7 πυροσβέστες και 2 οχήματα καθώς και ένα πεζοπόρο τμήμα. Ηχησε, επίσης, το 112 που ενημέρωνε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πολύ δυνατοί άνεμοι

Οι φλόγες καίνε χαμηλή βλάστηση και δασική έκταση, ενώ κατευθύνονται προς το χωριό Φαρακλάτα. Το έργο της πυρόσβεσης είναι ιδιαίτερα δύσκολο καθώς πνέουν πολύ δυνατοί άνεμοι.