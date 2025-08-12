Ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι κόρες τους για διακοπές στην Ελλάδα

Ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι κόρες τους, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η ινφάντα Σοφία, τις τελευταίες ημέρες απολαμβάνουν το ελληνικό καλοκαίρι. Συγκεκριμένα η βασιλική οικογένεια βρίσκεται στο Κρανίδι, σύμφωνα με το περιοδικό Hola! της Ισπανίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πιθανότατα η διαμονή τους γίνεται στη βίλα στο Κρανίδι που διαθέτουν ο βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ και η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας.

Στις αρχές Αυγούστου, η βασιλική οικογένεια υποδέχθηκε το κοινό σε μεγάλη δεξίωση στη Μαγιόρκα.

Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια, πλαισιωμένοι από τη βασίλισσα Σοφία, καλωσόρισαν περισσότερους από 600 καλεσμένους σε μια βραδιά γεμάτη συμβολισμούς και όμορφες στιγμές. Φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία της εκδήλωσης, συμμετείχαν και οι δύο κόρες του βασιλικού ζεύγους, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία.

Οι διακοπές στο Κρανίδι

Los reyes Felipe y Letizia disfrutan de sus vacaciones en Grecia junto a sus hijas, con el corazón en Mallorcahttps://t.co/e3aJ9BzBgU — Revista ¡HOLA! (@hola) August 10, 2025

Πριν το περιοδικό Hola!, η ιστοσελίδα mujerhoy.com επικαλούμενη τα δημόσια στοιχεία από τις πτήσεις της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας. ανέφερε ότι ένα ιδιωτικό σκάφος που ζητήθηκε από το ισπανικό παλάτι προσγειώθηκε στις 21:30 το βράδυ της 7ης Αυγούστου.

Μακριά από τους paparazzi

Η ίδια ιστοσελίδα συντάσσεται, επίσης, με την εκδοχή φιλοξενίας του βασιλιά Φελίπε και της βασίλισσας Λετίθια από τους γαλαζοαίματους της Ολλανδίας γράφοντας ότι «πιθανότατα κατευθύνθηκαν σε κάποια έπαυλη με τείχη για να προφυλαχθούν από τους φωτογραφικούς φακούς των παπαράτσι».

Οι φετινές διακοπές μπορεί να είναι πιο σύντομες για τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας κυρίως λόγω της κατάστασης της υγείας της αδελφής της βασίλισσας Σοφίας, Ειρήνη.