Το άγχος της Δευτέρας ζει μέσα μας

Νέα μελέτη από τους ερευνητές του University of Hong Kong αποκάλυψε ότι οι Δευτέρες επιδρούν με ξεχωριστό τρόπο, προκαλώντας μακροχρόνιο βιολογικό άγχος και επιπτώσεις στην καρδιαγγειακή υγεία, ανεξάρτητα από την εργασιακή κατάσταση.

Οι ερευνητές εντόπισαν ένα αξιοπρόσεκτο βιολογικό φαινόμενο: Οι μεγαλύτεροι ενήλικες που αισθάνονταν άγχος τις Δευτέρες παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερα μακροπρόθεσμα επίπεδα ορμονών του στρες, έως και δύο μήνες αργότερα.

Αυτό το φαινόμενο της «Αγχωτικής Δευτέρας», που παρατηρήθηκε τόσο σε εργαζόμενους όσο και σε συνταξιούχους, υποδεικνύει μια βαθιά ριζωμένη σύνδεση μεταξύ της έναρξης της εβδομάδας και της απορρύθμισης του συστήματος απόκρισης του οργανισμού στο στρες, γνωστού παράγοντα καρδιαγγειακής νόσου.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Affective Disorders, ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 3.500 μεγαλύτερους ενηλικες, που συμμετείχαν στην Αγγλική Διαχρονική Μελέτη για την Γήρανση (English Longitudinal Study of Ageing, ELSA).

Πώς μας επηρεάζει το στρες της Δευτέρας;

Μεταξύ των βασικότερων ευρημάτων της μελέτης, περιλαμβάνονται:

23% υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης : Οι μεγαλύτεροι ενήλικες που ανέφεραν άγχος τη Δευτέρα είχαν 23% υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, ανάλυση από δείγματα μαλλιών (που αντανακλούν τη σωρευτική έκθεση σε διάστημα δύο μηνών) σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους που είχαν άγχος τις υπόλοιπες ημέρες.

: Οι μεγαλύτεροι ενήλικες που ανέφεραν άγχος τη Δευτέρα είχαν 23% υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, ανάλυση από δείγματα μαλλιών (που αντανακλούν τη σωρευτική έκθεση σε διάστημα δύο μηνών) σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους που είχαν άγχος τις υπόλοιπες ημέρες. Δεν «γλίτωσαν» όσοι δεν εργάζονταν : Το αποτέλεσμα παρέμεινε μεταξύ των συνταξιούχων, αμφισβητώντας τις υποθέσεις ότι το άγχος στον εργασιακό χώρο αποτελεί τον βασικό παράγοντα πίσω από το «τίμημα» της Δευτέρας.

: Το αποτέλεσμα παρέμεινε μεταξύ των συνταξιούχων, αμφισβητώντας τις υποθέσεις ότι το άγχος στον εργασιακό χώρο αποτελεί τον βασικό παράγοντα πίσω από το «τίμημα» της Δευτέρας. Σύνδεση με καρδιαγγειακά συμβάντα : Οι Δευτέρες φάνηκαν να συνδέονται με 19% αύξηση των καρδιακών προσβολών.

: Οι Δευτέρες φάνηκαν να συνδέονται με 19% αύξηση των καρδιακών προσβολών. Δεν φταίει απλώς το στρες της Δευτέρας: Όπως εξηγούν οι ερευνητές, αυτή η έντονη βιολογική απόκριση δεν οφείλεται μόνο στα υψηλά επίπεδα στρες που νιώθουμε την Δευτέρα αλλά και στο γεγονός ότι το άγχος εκείνης της μέρας φαίνεται να έχει μεγαλύτερη επίδραση από το στρες άλλων ημερών.

«Οι Δευτέρες λειτουργούν σαν “πολιτιστικός ενισχυτής του στρες”», δήλωσαν χαρακτηριστικά οι ερευνητές. «Για ορισμένους μεγαλύτερους ενήλικες, η Δευτέρα σηματοδοτεί έναν βιολογικό καταιγισμό που μπορεί να διαρκέσει για μήνες. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη δουλειά – έχει να κάνει με το πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η Δευτέρα στη φυσιολογία του στρες μας, ακόμη και μετά το τέλος της καριέρας» εξηγούν οι ίδιοι.

Η μελέτη υπογραμμίζει πως τα “Monday Blues” μπορεί να ενσωματωθούν βιολογικά, με τη χρόνια απορρύθμιση των ορμονών του στρες να εγκυμονεί μακροπρόθεσμους καρδιαγγειακούς κινδύνους. Η αντιμετώπιση του στρες που σχετίζεται με την Δευτέρα θα μπορούσε να ξεκλειδώσει νέες στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρδιακών παθήσεων σε γηράσκοντες πληθυσμούς, καταλήγουν οι ερευνητές.

* Πηγή: Vita