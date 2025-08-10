Μπαλόνια σκουπιδιών και K-Pop: Νότια και Βόρεια Κορέα μειώνουν τις προπαγανδιστικές εκπομπές στα σύνορα

Ο στρατός της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι παρατήρησε τη Βόρεια Κορέα να αφαιρεί μερικά από τα μεγάφωνα της από τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών.

Λίγες ημέρες πριν, η Νότια Κορέα είχε απομακρύνει τα δικά της μεγάφωνα που χρησιμοποιούνταν για αντι-βόρειοκορεατική προπαγάνδα, σε μια προσπάθεια να αμβλυνθούν οι εντάσεις.

Η Γενική Επιτελείο της Νότιας Κορέας δεν αποκάλυψε τα σημεία όπου οι Βορειοκορεάτες απομάκρυναν τα μεγάφωνα και δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν η Βόρεια Κορέα θα τα απομακρύνει όλα, σύμφωνα με το CNN.

Η μάχη προπαγάνδας στα σύνορα

Τους τελευταίους μήνες, κάτοικοι των συνοριακών περιοχών της Νότιας Κορέας παραπονέθηκαν ότι τα μεγάφωνα της Βόρειας Κορέας εξέπεμπαν ενοχλητικούς ήχους, όπως ουρλιαχτά ζώων και χτυπήματα γκονγκ, σε αντίποινα στις προπαγανδιστικές εκπομπές της Νότιας Κορέας.

South Korea is dismantling a bank of loudspeakers along its border, which for years have been used to blast propaganda and music, including K-Pop, into North Korea https://t.co/iTNWihtHb7 pic.twitter.com/qO0OpQVI6Q — CNN International (@cnni) May 1, 2018



Ο στρατός της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα σταμάτησε τις εκπομπές της τον Ιούνιο, μετά την απόφαση του νέου φιλελεύθερου προέδρου της Σεούλ, Λι Τζέ Μιούνγκ, να σταματήσει τις εκπομπές της Νότιας Κορέας, ως πρώτο βήμα της κυβέρνησής του προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών που χωρίζονται από τον πόλεμο.

Ο στρατός της Νότιας Κορέας άρχισε να απομακρύνει τα μεγάφωνα από τις παραμεθόριες περιοχές τη Δευτέρα, αλλά δεν διευκρίνισε πώς θα αποθηκευτούν ή αν θα μπορούν να επανατοποθετηθούν γρήγορα σε περίπτωση που οι εντάσεις αναζωπυρωθούν.

Η Βόρεια Κορέα, η οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη σε οποιαδήποτε εξωτερική κριτική της αυταρχικής ηγεσίας της και του ηγέτη της τρίτης γενιάς, Κιμ Γιονγκ Ουν, δεν επιβεβαίωσε αμέσως ότι απομάκρυνε τα μεγάφωνα.

Τα μεγάφωνα και τα μπαλόνια

Η προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση της Νότιας Κορέας επανέλαβε τις καθημερινές εκπομπές μέσω μεγαφώνων τον Ιούνιο του περασμένου έτους, μετά από μια παύση που διήρκεσε χρόνια, ως αντίποινα για την αποστολή μπαλονιών γεμάτων σκουπίδια από τη Βόρεια Κορέα προς τη Νότια.

Τα μεγάφωνα μετέδιδαν προπαγανδιστικά μηνύματα και τραγούδια K-pop, μια λίστα τραγουδιών σχεδιασμένη να προκαλέσει την αντίδραση της Πιονγιάνγκ, όπου ο Κιμ προωθεί μια έντονη εκστρατεία για την εξάλειψη της επιρροής της νοτιοκορεατικής ποπ κουλτούρας και γλώσσας στον πληθυσμό, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη δυναστική κυριαρχία της οικογένειάς του.

Οι εκστρατείες σε στυλ Ψυχρού Πολέμου ενέτειναν περαιτέρω τις εντάσεις που είχαν ήδη φουντώσει από το προχωρημένο πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας και τις προσπάθειες της Νότιας Κορέας να επεκτείνει τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την τριμερή συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας με την Ιαπωνία.

Μία νέα πολιτική

Ο Λι, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούνιο μετά τη νίκη του στις πρόωρες εκλογές που προκάλεσε η παραίτηση του συντηρητικού Γιουν Σουκ Γιολ, επιθυμεί να βελτιώσει τις σχέσεις με την Πιονγιάνγκ, η οποία αντέδρασε με οργή στις σκληρές πολιτικές του Γιουν

Ωστόσο, η Κιμ Γιο Τζονγκ, η αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, απέρριψε τις προτάσεις της κυβέρνησης Λι στα τέλη Ιουλίου, λέγοντας ότι η «τυφλή εμπιστοσύνη» της τρέχουσας κυβέρνησης στη συμμαχία της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν την διαφοροποιεί από την συντηρητική προκάτοχό της.

Αργότερα εξέδωσε ξεχωριστή δήλωση απορρίπτοντας την πρόθεση της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ξαναρχίσει τις διπλωματικές επαφές για την αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας, υπονοώντας ότι η Πιονγιάνγκ — που τώρα επικεντρώνεται στην επέκταση των σχέσεων της με τη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία — δεν βλέπει καμία επείγουσα ανάγκη να ξαναρχίσει τις συνομιλίες.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο Κορέων ενδέχεται να ενταθούν εκ νέου στα τέλη του μήνα, όταν η Νότια Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στις ετήσιες μεγάλης κλίμακας κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, οι οποίες ξεκινούν στις 18 Αυγούστου.

Η Βόρεια Κορέα χαρακτηρίζει τις κοινές ασκήσεις των συμμάχων ως πρόβες εισβολής και συχνά τις χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να εντείνει τις στρατιωτικές επιδείξεις και τις δοκιμές όπλων με στόχο την προώθηση του πυρηνικού της προγράμματος.