newspaper
Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ιταλία: Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μολυσμένο μπρόκολο και γουακαμόλε μέσα σε λίγες ώρες
Κόσμος 10 Αυγούστου 2025 | 13:05

Ιταλία: Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μολυσμένο μπρόκολο και γουακαμόλε μέσα σε λίγες ώρες

Τα ακατάλληλα λαχανικά ήταν μέσα σε σάντουιτς - Μια γυναίκα στο Κάλιαρι και δύο άλλοι στην Κοζέντσα δηλητηριάστηκαν και κατέληξαν - Η Εισαγγελία ερευνά το περιστατικό

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Spotlight

Τρεις άνθρωποι έπαθαν τροφική δηλητηρίαση που συνδέεται με αλλαντίαση και πέθαναν, λίγο αφότου κατανάλωσαν σάντουιτς που περιείχαν μπρόκολο και γουακαμόλε.

Βάζα με μπρόκολο σε λάδι φέρονται να είναι η αιτία των δηλητηριάσεων που στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους

Η 38χρονη Roberta Pitzalis πέθανε χθες, λίγο αφότου κατανάλωσε μολυσμένο γουακαμόλε σε περίπτερο στο Monserrato του Κάλιαρι της Σαρδηνίας. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Σύμφωνα με την Giornale, το πρώτο θύμα της δηλητηρίασης από τέτοια σάντουιτς ήταν ο 52χρονος Luigi Di Sarno από τη Νάπολη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο αυτοκίνητό του ενώ ταξίδευε στον αυτοκινητόδρομο.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε φάει ένα σάντουιτς με μολυσμένο λουκάνικο και μπρόκολο που είχε αγοράσει από έναν πλανόδιο πωλητή στο Diamante, στην επαρχία της Κοζέντσα. Η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο και αναμένεται η νεκροψία που θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη σύνδεση με την αλλαντική τοξίνη. Άλλοι εννέα άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κοζέντσα. Όλα τα περιστατικά συνδέονται με την κατανάλωση μολυσμένων σάντουιτς από την ίδια καντίνα. Ανάμεσά τους, δύο 17χρονοι στην εντατική και δύο 40χρονες.

Οι ασθενείς παρουσίασαν τυπικά συμπτώματα δηλητηρίασης από αλλαντίαση: θολή όραση, εμετό και μυϊκή αδυναμία και τους χορηγήθηκε αμέσως ο ορός της βοτουλινικής τοξίνης, ο οποίος στάλθηκε απευθείας από το Στρατιωτικό Φαρμακείο στον Τάραντα και από νοσοκομείο της Ρώμης. «Η διαδικασία έκτακτης ανάγκης που έχει θεσπιστεί για αυτές τις περιπτώσεις έχει τεθεί σε εφαρμογή, η οποία απαιτεί άμεση ενημέρωση του Κέντρου Ελέγχου Δηλητηριάσεων στην Παβία, του μοναδικού εθνικού κέντρου που έχει οριστεί για τη διαχείριση της αλλαντίασης», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της περιφέρειας της Καλαβρίας.

«Κανένα περιφερειακό ή νοσοκομειακό ίδρυμα της χώρας δεν έχει την άδεια να αποθηκεύει το αντίδοτο στις εγκαταστάσεις του. Τον ορό διαθέτει αποκλειστικά το υπουργείο Υγείας, τον οποίο φυλάσσει σε καθορισμένους ασφαλείς χώρους και το διανέμει μόνο μέσω του Κέντρου Ελέγχου Δηλητηριάσεων της Λομβαρδίας» πρόσθεσε.

Η αρμόδια υγειονομική Αρχή πήρε δείγματα από όλα τα τρόφιμα της καντίνας, το οποίο τέθηκε προληπτικά υπό υγειονομικό αποκλεισμό.

Ύποπτος θεωρείται και ο θάνατος μιας 45χρονης γυναίκας από την Praia a Mare στην Κοζέντσα. Αισθάνθηκε και εκείνη παρόμοια αδιαθεσία μετά το φαγητό στην ίδια καντίνα και αποβίωσε χθες, Σάββατο.

Σαρδηνία: Στο νοσοκομείο οκτώ άνθρωποι – Ένα παιδί σοβαρά

Στα τέλη Ιουλίου, οκτώ άτομα νοσηλεύτηκαν στο Κάλιαρι λόγω δηλητηρίασης από αλλαντίαση. Ανάμεσά τους ένας έφηβος και ένα 11χρονο αγόρι, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά στο Policlinico Gemelli της Ρώμης.

Το παιδί πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες για να σταθεροποιηθεί η αναπνοή του έπειτα από εβδομάδες διασωλήνωσης. Οι άλλοι έξι ασθενείς παραμένουν νοσηλευόμενοι στο Brotzu και στο Policlinico.

Σε ένδειξη πένθους, ο δήμαρχος του Μονσεράτο Τομάζο Λότσι ακύρωσε όλες τις πολιτικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη γιορτή του Αγίου Λορέντζο, με εξαίρεση μόνο την περιφορά. «Είμαστε κοντά στο πένθος της οικογένειας», δήλωσε.

Η Εισαγγελία της Παβία διέταξε την άμεση κατάσχεση των σχετιζόμενων με τη δηλητηρίαση προϊόντων. Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα, πρόκειται για βάζα με μπρόκολο σε λάδι που φέρονται να είναι η αιτία των δηλητηριάσεων που στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι αποκαλύπτει ο Γενικός Διεθυντής της ΕΠ.Ο.ΕΣ

Εστίαση: Δουλειές υπάρχουν, εργαζόμενοι όχι – Τι αποκαλύπτει ο Γενικός Διεθυντής της ΕΠ.Ο.ΕΣ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Business
Morgan Stanley: Overweight και τιμή-στόχο στα 66 ευρώ για τη Metlen

Morgan Stanley: Overweight και τιμή-στόχο στα 66 ευρώ για τη Metlen

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ζελένσκι: Η Ουκρανία «εκτιμά και στηρίζει» πλήρως την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων
Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν 10.08.25

«Η Ουκρανία εκτιμά και στηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων», λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν, είπε ότι στηρίζει τη κοινή δήλωση των Ευρωπαίων που θα είναι επίσης απόντες από τις συνομιλίες

Σύνταξη
Μπαλόνια σκουπιδιών και K-Pop: Νότια και Βόρεια Κορέα μειώνουν τις προπαγανδιστικές εκπομπές στα σύνορα
Αποκλιμάκωση 10.08.25

Μπαλόνια σκουπιδιών και K-Pop: Νότια και Βόρεια Κορέα μειώνουν τις προπαγανδιστικές εκπομπές στα σύνορα

Σε ένα κλίμα ανταγωνιστικής ψυχροπολεμικής προπαγάνδας, Η Βόρεια Κορέα έστελνε μπαλόνια γεμάτα σκουπίδια, ενώ τα μεγάφωνα της Νότιας Κορέας μεταδίδανε προπαγανδιστικά μηνύματα και τραγούδια K-pop

Σύνταξη
Γάζα: Στους 217 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την πείνα – Διαδηλώσεις στο Ισραήλ και «πλακώματα» στην ηγεσία
Όλες οι εξελίξεις 10.08.25

Στους 217 οι νεκροί από την πείνα στη Γάζα, ανάμεσά τους 100 παιδιά - Διαδηλώσεις και «φαγωμάρα» στο Ισραήλ

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι κρίσιμη με τους νεκρούς να αυξάνονται καθημερινά - Η πολιτική κρίση βαθαίνει στο Ισραήλ με τις μαζικές διαδηλώσεις να επιστρέφουν μετά από μήνες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων – Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος
Μεταμοσχεύσεις 10.08.25

Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων στις ΗΠΑ - Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος

Το πρόβλημα με τις δωρεές οργάνων DCD είναι ότι οι ασθενείς δεν είναι εγκεφαλικά νεκροί αλλά σε κώμα - Οι γιατροί πιέζονται από το σύστημα που πολλές φορές προκρίνει την ανάγκη έναντι της ασφάλειας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γερμανία: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των πολιτών – Απογοητεύει ήδη ο Μερτς
Δύο δημοσκοπήσεις 10.08.25

Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των Γερμανών - Απογοητεύει ήδη ο Μερτς

Τα υψηλότερα ποσοστά στήριξης ενδεχόμενης αναγνώρισης της Παλαιστίνης καταγράφουν οι ηλικίες 18-29 ετών (60%) και άνω των 60 (58%) - Μεγάλη δυσαρέσκεια για τις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης Μερτς

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν
Financial Times 10.08.25

Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν αποκαλυπτική της σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, κυρίως μετά της συνάντησή τους. Αλλά η στάση της Τουρκίας σε θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή μπορεί να την πλήξουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;
Κλιματική αλλαγή 10.08.25

Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;

Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο από πλημμύρες – και η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα να συμβούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν
Οι «κόκκινες γραμμές» 10.08.25

Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν

Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» και οι όροι στο σχέδιο Ευρωπαίων και Ουκρανίας - Η σύγχυση γύρω από την πρόταση Πούτιν που μετέφερε ο απεσταλμένος του Τραμπ - Τα απανωτά τηλεφωνήματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος σκέφτεται να καλέσει τον Ζελένσκι στη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα
«Aπολύτως»... πιθανό! 10.08.25

Ο Λευκός Οίκος σκέφτεται να καλέσει τον Ζελένσκι στη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα

Σύμφωνα με πληροφορίες που έβγαλε το NBC, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρίσταται και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Γάζα: Επικίνδυνες οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές σύμφωνα με γιατρούς
Κόσμος 10.08.25

Γάζα: Επικίνδυνες οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές σύμφωνα με γιατρούς

Την ώρα που ο λιμός συνεχίζεται στη Γάζα, ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και γιατροί της πόλης ζητούν την ορθολογική μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, Ευρωπαίοι ζητούν να ασκηθεί «πίεση» στη Μόσχα
Κόσμος 10.08.25

Ουκρανία: Ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, Ευρωπαίοι ζητούν να ασκηθεί «πίεση» στη Μόσχα

Οι ηγέτες μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και η πρόεδρος της Κομισιόν ζητούν να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία πριν τις συζητήσεις Τραμπ - Πούτιν για να έχει η Ουκρανία διαπραγματευτικά όπλα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Προς την «έξοδο» ο Λίντσεϊ Ρόουζ – Ποιοι άλλοι είναι στη «λίστα»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

Άρης: Προς την «έξοδο» ο Λίντσεϊ Ρόουζ – Ποιοι άλλοι είναι στη «λίστα»

Για τον Λίντσεϊ Ρόουζ που βρίσκεται στην «έξοδο» από τον Άρη καθώς φέρεται να υπάρχει ομάδα που ενδιαφέρεται Στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών και οι Ζουλ, Σίστο και Σαμόρα.

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: Ο απολογισμός της πύρινης λαίλαπας – Υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου
Ανάλυση του Copernicus 10.08.25

Ο «μαύρος» απολογισμός της φωτιάς στην Αν. Αττική - Υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου

Δορυφορική εικόνα της πληγείσας έκτασης - Κάηκαν περίπου 15.808 στρέμματα χορτολιβαδικών εκτάσεων στις περιοχές μεταξύ Κερατέας και Αναβύσσου

Σύνταξη
«Πολεμάς μόνο με το μυαλό σου» – Ο Νίκι Λάουντα βγήκε ζωντανός από ένα καταστροφικό ατύχημα στην «Πράσινη Κόλαση»
Grand Prix 10.08.25

«Πολεμάς μόνο με το μυαλό σου» - Ο Νίκι Λάουντα βγήκε ζωντανός από ένα καταστροφικό ατύχημα στην «Πράσινη Κόλαση»

Ο πρωταθλητής της F1, Νίκι Λάουντα, είχε ένα τρομακτικό ατύχημα στη Γερμανία τον Αύγουστο του 1976, πριν από 49 χρόνια. Δεν αναμενόταν να ζήσει, πόσο μάλλον να αγωνιστεί ξανά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ζελένσκι: Η Ουκρανία «εκτιμά και στηρίζει» πλήρως την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων
Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν 10.08.25

«Η Ουκρανία εκτιμά και στηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων», λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν, είπε ότι στηρίζει τη κοινή δήλωση των Ευρωπαίων που θα είναι επίσης απόντες από τις συνομιλίες

Σύνταξη
Μπαλόνια σκουπιδιών και K-Pop: Νότια και Βόρεια Κορέα μειώνουν τις προπαγανδιστικές εκπομπές στα σύνορα
Αποκλιμάκωση 10.08.25

Μπαλόνια σκουπιδιών και K-Pop: Νότια και Βόρεια Κορέα μειώνουν τις προπαγανδιστικές εκπομπές στα σύνορα

Σε ένα κλίμα ανταγωνιστικής ψυχροπολεμικής προπαγάνδας, Η Βόρεια Κορέα έστελνε μπαλόνια γεμάτα σκουπίδια, ενώ τα μεγάφωνα της Νότιας Κορέας μεταδίδανε προπαγανδιστικά μηνύματα και τραγούδια K-pop

Σύνταξη
Δύο Ιάπωνες πυγμάχοι πέθαναν από παρόμοιες εγκεφαλικές κακώσεις στο ίδιο τουρνουά!
Πυγμαχία 10.08.25

Δύο Ιάπωνες πυγμάχοι πέθαναν από παρόμοιες εγκεφαλικές κακώσεις στο ίδιο τουρνουά!

Θρήνος στην πυγμαχία, καθώς οι αθλητές Σιγκετόσι Κοτάρι και τον Χιρομάσα Ουρακάουα, αμφότεροι 28 ετών, αποβίωσαν μετά από παρόμοιους τραυματισμούς που υπέστησαν στο ίδιο τουρνουά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ένας νεαρός JFK Jr. μιλάει για τον πατέρα του μετά τη δολοφονία, σε ένα απόσπασμα που δεν έχει ακουστεί ποτέ
«Τι θυμάσαι;» 10.08.25

Ένας νεαρός JFK Jr. μιλάει για τον πατέρα του μετά τη δολοφονία, σε ένα απόσπασμα που δεν έχει ακουστεί ποτέ

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον διάσημο Πρώτο Γιο, JFK Jr., περιλαμβάνει συνεντεύξεις με φίλους και αναλυτές, καθώς και σπάνιο αρχειακό υλικό και φωτογραφίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Στους 217 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την πείνα – Διαδηλώσεις στο Ισραήλ και «πλακώματα» στην ηγεσία
Όλες οι εξελίξεις 10.08.25

Στους 217 οι νεκροί από την πείνα στη Γάζα, ανάμεσά τους 100 παιδιά - Διαδηλώσεις και «φαγωμάρα» στο Ισραήλ

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι κρίσιμη με τους νεκρούς να αυξάνονται καθημερινά - Η πολιτική κρίση βαθαίνει στο Ισραήλ με τις μαζικές διαδηλώσεις να επιστρέφουν μετά από μήνες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων – Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος
Μεταμοσχεύσεις 10.08.25

Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων στις ΗΠΑ - Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος

Το πρόβλημα με τις δωρεές οργάνων DCD είναι ότι οι ασθενείς δεν είναι εγκεφαλικά νεκροί αλλά σε κώμα - Οι γιατροί πιέζονται από το σύστημα που πολλές φορές προκρίνει την ανάγκη έναντι της ασφάλειας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θόρυβος, βρωμιά και συνωστισμός: Ποιες ελληνικές παραλίες μπήκαν στην «μαύρη λίστα» με τα περισσότερα παράπονα
Planet Travel 10.08.25

Θόρυβος, βρωμιά και συνωστισμός: Ποιες ελληνικές παραλίες μπήκαν στην «μαύρη λίστα» με τα περισσότερα παράπονα

Η παραλία του Μπόρνμουθ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η παραλία με τις περισσότερες αρνητικές κριτικές στην Ευρώπη, σύμφωνα με μια έκθεση που βασίζεται σε κριτικές του TripAdvisor.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια
Όπου φύγει φύγει 10.08.25

Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια

Τα πλοία αναχωρούν με 100% πληρότητα - Παρότι η έξοδος είναι μαζική, πολλοί παραμένουν στην πόλη και επιλέγουν τις παραλίες της Αττικής για λίγες στιγμές δροσιάς

Σύνταξη
Η L’Oréal προσλαμβάνει αστέρι του OnlyFans για δημοφιλές, εφηβικό μακιγιάζ
«Mattress actress» 10.08.25

Η L'Oréal προσλαμβάνει αστέρι του OnlyFans για δημοφιλές, εφηβικό μακιγιάζ

Οι ακτιβιστές προειδοποιούν ότι η συνεργασία της L'Oréal με την Αμερικανίδα δημιουργό περιεχομένου για ενήλικες Ari Kytsya ενέχει τον κίνδυνο να ωραιοποιήσει τη βιομηχανία πορνογραφίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Συμβόλαιο για τρία χρόνια προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον Καλάμπρια – Τον θέλει ομάδα και της Premier League»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

«Συμβόλαιο για τρία χρόνια προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον Καλάμπρια – Τον θέλει ομάδα και της Premier League»

Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση τριετούς διάρκειας στον Νταβίντε Καλάμπρια, την ώρα που υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδα από την Premier League.

Σύνταξη
O προπονητής της Σλάβια για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Θέλει να μείνει εδώ»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

O προπονητής της Σλάβια για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Θέλει να μείνει εδώ»

Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, έχοντας μάλιστα καταθέσει πρόταση στη Σλάβια Πράγας όμως σύμφωνα με τον προπονητή του ο Έλληνας μέσος δεν επιθυμεί να αποχωρήσει.

Σύνταξη
Γερμανία: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των πολιτών – Απογοητεύει ήδη ο Μερτς
Δύο δημοσκοπήσεις 10.08.25

Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των Γερμανών - Απογοητεύει ήδη ο Μερτς

Τα υψηλότερα ποσοστά στήριξης ενδεχόμενης αναγνώρισης της Παλαιστίνης καταγράφουν οι ηλικίες 18-29 ετών (60%) και άνω των 60 (58%) - Μεγάλη δυσαρέσκεια για τις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης Μερτς

Σύνταξη
«Ψηφιακή ανάσταση»: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;
«Ψηφιακή ανάσταση» 10.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;

Η εμφάνιση του Ozzy Osbourne – ως εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη – σε συναυλία του Rod Stewart, άνοιξε έναν έντονα φορτισμένο διάλογο για τη σχέση μας με τη μνήμη, την απώλεια και την τεχνολογία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
Απόρρητο