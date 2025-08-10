Τρεις άνθρωποι έπαθαν τροφική δηλητηρίαση που συνδέεται με αλλαντίαση και πέθαναν, λίγο αφότου κατανάλωσαν σάντουιτς που περιείχαν μπρόκολο και γουακαμόλε.

Βάζα με μπρόκολο σε λάδι φέρονται να είναι η αιτία των δηλητηριάσεων που στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους

Η 38χρονη Roberta Pitzalis πέθανε χθες, λίγο αφότου κατανάλωσε μολυσμένο γουακαμόλε σε περίπτερο στο Monserrato του Κάλιαρι της Σαρδηνίας. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Σύμφωνα με την Giornale, το πρώτο θύμα της δηλητηρίασης από τέτοια σάντουιτς ήταν ο 52χρονος Luigi Di Sarno από τη Νάπολη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο αυτοκίνητό του ενώ ταξίδευε στον αυτοκινητόδρομο.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε φάει ένα σάντουιτς με μολυσμένο λουκάνικο και μπρόκολο που είχε αγοράσει από έναν πλανόδιο πωλητή στο Diamante, στην επαρχία της Κοζέντσα. Η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο και αναμένεται η νεκροψία που θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη σύνδεση με την αλλαντική τοξίνη. Άλλοι εννέα άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κοζέντσα. Όλα τα περιστατικά συνδέονται με την κατανάλωση μολυσμένων σάντουιτς από την ίδια καντίνα. Ανάμεσά τους, δύο 17χρονοι στην εντατική και δύο 40χρονες.

Οι ασθενείς παρουσίασαν τυπικά συμπτώματα δηλητηρίασης από αλλαντίαση: θολή όραση, εμετό και μυϊκή αδυναμία και τους χορηγήθηκε αμέσως ο ορός της βοτουλινικής τοξίνης, ο οποίος στάλθηκε απευθείας από το Στρατιωτικό Φαρμακείο στον Τάραντα και από νοσοκομείο της Ρώμης. «Η διαδικασία έκτακτης ανάγκης που έχει θεσπιστεί για αυτές τις περιπτώσεις έχει τεθεί σε εφαρμογή, η οποία απαιτεί άμεση ενημέρωση του Κέντρου Ελέγχου Δηλητηριάσεων στην Παβία, του μοναδικού εθνικού κέντρου που έχει οριστεί για τη διαχείριση της αλλαντίασης», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της περιφέρειας της Καλαβρίας.

«Κανένα περιφερειακό ή νοσοκομειακό ίδρυμα της χώρας δεν έχει την άδεια να αποθηκεύει το αντίδοτο στις εγκαταστάσεις του. Τον ορό διαθέτει αποκλειστικά το υπουργείο Υγείας, τον οποίο φυλάσσει σε καθορισμένους ασφαλείς χώρους και το διανέμει μόνο μέσω του Κέντρου Ελέγχου Δηλητηριάσεων της Λομβαρδίας» πρόσθεσε.

Η αρμόδια υγειονομική Αρχή πήρε δείγματα από όλα τα τρόφιμα της καντίνας, το οποίο τέθηκε προληπτικά υπό υγειονομικό αποκλεισμό.

Ύποπτος θεωρείται και ο θάνατος μιας 45χρονης γυναίκας από την Praia a Mare στην Κοζέντσα. Αισθάνθηκε και εκείνη παρόμοια αδιαθεσία μετά το φαγητό στην ίδια καντίνα και αποβίωσε χθες, Σάββατο.

Σαρδηνία: Στο νοσοκομείο οκτώ άνθρωποι – Ένα παιδί σοβαρά

Στα τέλη Ιουλίου, οκτώ άτομα νοσηλεύτηκαν στο Κάλιαρι λόγω δηλητηρίασης από αλλαντίαση. Ανάμεσά τους ένας έφηβος και ένα 11χρονο αγόρι, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά στο Policlinico Gemelli της Ρώμης.

Το παιδί πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες για να σταθεροποιηθεί η αναπνοή του έπειτα από εβδομάδες διασωλήνωσης. Οι άλλοι έξι ασθενείς παραμένουν νοσηλευόμενοι στο Brotzu και στο Policlinico.

Σε ένδειξη πένθους, ο δήμαρχος του Μονσεράτο Τομάζο Λότσι ακύρωσε όλες τις πολιτικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη γιορτή του Αγίου Λορέντζο, με εξαίρεση μόνο την περιφορά. «Είμαστε κοντά στο πένθος της οικογένειας», δήλωσε.

Η Εισαγγελία της Παβία διέταξε την άμεση κατάσχεση των σχετιζόμενων με τη δηλητηρίαση προϊόντων. Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα, πρόκειται για βάζα με μπρόκολο σε λάδι που φέρονται να είναι η αιτία των δηλητηριάσεων που στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.