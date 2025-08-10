Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της

Οι κατασκευαστές ακινήτων σχηματίζουν πλέον ουρές, προσφέροντας τεράστια ποσά, για να δελεάσουν τους ιδιοκτήτες ενός εντυπωσιακού σπιτιού να μετακομίσουν και να αφήσουν τις μπουλντόζες να αναλάβουν, μετά την πλήρη περικύκλωση της πεντάστρεπτης έκτασής τους από πυκνά δομημένο, νεόδμητο οικιστικό συγκρότημα.

Η έπαυλη της οικογένειας Ζάμιτ στην οδό Hambledon, στην περιοχή The Ponds στα βορειοδυτικά του Σίδνεϊ, βρίσκεται στο κέντρο μιας μεγάλης αστικής ανάπτυξης, με σειρές δεκάδων πανομοιότυπων σπιτιών να έχουν χτιστεί ακριβώς δίπλα της.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αξία του οικοπέδου μπορεί να φτάσει έως και το ασύλληπτο ποσό των 60 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας, μέσα στην άνθηση της κτηματαγοράς της χώρας. Ωστόσο, η οικογένεια αρνείται πεισματικά να πουλήσει.

Η είσοδος του σπιτιού, σε στυλ κάστρου Windsor, εκτείνεται σε μήκος 200 μέτρων, ενώ στην πίσω πλευρά υπάρχει μια τεράστια αποθήκη και γκαράζ για τρία αυτοκίνητα. Από το σπίτι απλώνονται θέες προς τα γραφικά Blue Mountains, ενώ η απόσταση από το κέντρο του Σίδνεϊ είναι περίπου 40 λεπτά οδήγησης.

Εναέρια φωτογραφία δείχνει πώς η περιοχή γύρω από το σπίτι – που κάποτε ήταν καταπράσινα χωράφια στις παρυφές της πόλης – έχει πλέον καλυφθεί πλήρως από την οικιστική ανάπτυξη.